Deviza
EUR/HUF354,11 0% USD/HUF304,88 0% GBP/HUF409,5 +0,04% CHF/HUF386,4 +0,04% PLN/HUF83,56 +0,02% RON/HUF67,38 +0,05% CZK/HUF14,64 +0,02% EUR/HUF354,11 0% USD/HUF304,88 0% GBP/HUF409,5 +0,04% CHF/HUF386,4 +0,04% PLN/HUF83,56 +0,02% RON/HUF67,38 +0,05% CZK/HUF14,64 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Wizz Air
Szerbia
Belgrád
szabályozás

Óriási botrány tört ki a Wizz Air-nél, a magyar utasok sem ússzák meg: rátámadt a kormány a szomszéd országban – „Ennek súlyos következményei lesznek”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Éles hangú közleményben támadta a szerb hatóságokat a Wizz Air, amely szerint a tervezett intézkedések célja a légitársaság kiszorítása Belgrádból. A Wizz Air úgy véli, hogy a változtatások az állami hátterű Air Serbia pozícióit erősíthetik a piacon. Ha a konfliktus nem rendeződik, annak a régió légi közlekedésére és az utasokra is hatása lehet.
VG
2026.06.05, 06:21
Frissítve: 2026.06.05, 06:50

Az olcsó légitársaságok térnyerése az elmúlt másfél évtizedben alapjaiban alakította át a délkelet-európai légi közlekedést, most azonban olyan konfliktus bontakozott ki Szerbiában, amelynek következményei a magyar utasokat is elérhetik. A Wizz Air azzal vádolja a szerb hatóságokat, hogy olyan szabályozási változtatásokat készítenek elő, amelyek ellehetetleníthetik a légitársaság belgrádi bázisának működését. A vállalat szerint a lépés végső soron az állami hátterű Air Serbia védelmét szolgálja, miközben csökkentheti a versenyt és a járatkínálatot a térség egyik legfontosabb piacán.

Óriási botrány tört ki a Wizz Air-nél, a magyar utasok sem ússzák meg: rátámadt a kormány a szomszéd országban – „Ennek súlyos következményei lesznek”
Óriási botrány tört ki a Wizz Air-nél, a magyar utasok sem ússzák meg: rátámadt a kormány a szomszéd országban – „Ennek súlyos következményei lesznek” / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

A konfliktus középpontjában azok a tervezett légiközlekedési szabályok állnak, amelyek újradefiniálnák, milyen feltételekkel működtethetnek bázisokat Szerbiában a külföldi légitársaságok. A Wizz Air szerint a változtatások gyakorlatilag lehetetlenné tennék, hogy nem szerb üzemeltetők hosszú távon helyi bázist tartsanak fenn, ezért a légitársaság úgy véli, hogy 2026 novemberétől akár a belgrádi működésének megszüntetésére is kényszerülhet.

A Wizz Air szerint a szerb kormányzat olyan intézkedéseket készít elő, amelyek sérthetik az Európai Közös Légtér (ECAA) megállapodás szabályait, és egyben torzíthatják a piaci versenyt. A légitársaság azt állítja, hogy 

a cél valójában az Air Serbia pozícióinak megerősítése a külföldi versenytársakkal szemben.

A Wizz Air arra hivatkozik, hogy 2010 óta több százmillió eurós beruházást hajtott végre Szerbiában, miközben több mint 14 millió utast szállított az országba és az országból. A vállalat szerint a jelenlegi szabályozási irány nemcsak a légitársaságot érintené hátrányosan, hanem a szerb turizmust, a munkahelyeket és a külföldi befektetői bizalmat is.

A társaság külön kiemelte, hogy a belgrádi bázis bezárásának „súlyos következményei” lennének. Ez nemcsak a közvetlenül érintett munkavállalókra vonatkozik, hanem a járathálózatra is. A Wizz Air ma Belgrád egyik legfontosabb nemzetközi szereplője, így egy esetleges visszavonulás a jegyárak emelkedését és a választék szűkülését is eredményezheti.

A szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság visszautasította a légitársaság állításait. Közleményük szerint egyetlen légitársaságtól sem vonták meg a Szerbia és az Európai Unió közötti járatok üzemeltetésének jogát, és az új szabályok nem korlátozzák a forgalmi jogokat sem. A hatóság szerint mindössze olyan szabályozási módosításokról van szó, amelyek valamennyi piaci szereplőre azonos módon vonatkoznak.

Erős számokkal üzent a piacnak a Wizz Air

A májusi utasforgalmi adatok azért is fontosak, mert olyan időszakban érkeztek, amikor a Wizz Air részvényei az év eleje óta jelentős nyomás alatt álltak. A befektetők az elmúlt hónapokban elsősorban a hajtóműproblémák, a költségek emelkedése és a közel-keleti bizonytalanság miatt aggódtak. A mostani, vártnál erősebb utasszám-növekedés ugyanakkor azt jelzi, hogy a kereslet továbbra is rendkívül erős a diszkont-légitársaság járatai iránt. Nem véletlen, hogy a kedvező forgalmi jelentésre a Wizz Air részvényei több mint 3 százalékkal erősödtek a londoni tőzsdén. A következő fontos mérföldkő az lesz, hogy a nyári csúcsszezonban is sikerül-e fenntartani ezt a növekedési ütemet, miközben a társaság tovább bővíti európai hálózatát és flottáját.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.