Erre vár a fél ország: heteken belül új internetszolgáltató jelenik meg, riválist kap a Telekom és a One – érkeznek az ajánlatok az ügyfeleknek
Utolsó simítások zajlanak a Yettel Magyarország új, vezetékesnet-szolgáltatásokat, illetve fix-mobil csomagajánlatokat tartalmazó termékportfólióján, amelynek révén az arab–cseh kézben lévő távközlési szolgáltató hatékonyabban veheti majd fel a versenyt közvetlen konkurenciáival, a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal – írja a HWSW.
Az új ajánlatok legkésőbb július elején elérhetővé válhatnak az ügyfelek számára.
A magyar fogyasztók nyerhetnek a Yettel lépésével
A vállalat bővíti szolgáltatási körét, melyhez nem épít zöldmezős beruházásként saját vezetékes infrastruktúrát, hanem egy meglévő hálózatra építve, nagykereskedelmi modellben kínálja az új szolgáltatásokat.
Ehhez a 4iG távközlési holdingjához tartozó 2Connect infrastruktúracéget választotta partneréül a tulajdonos, egyben előkészítve egy későbbi, jóval nagyobb horderejű együttműködést, melynek része egy egymás érdekeltségeiben létrejött kölcsönös tulajdonrészszerzés mellett az, hogy
a One Magyarország 2028-tól a Yettellel kvázi egy mobilhálózatot használjon.
A 2Connect Kft.-hez tartozik több ezer kilométernyi gerinchálózat mellett a Vodafone Magyarország korábbi tulajdonát képező, a UPC-től megörökölt gigabitképes HFC-infrastruktúra (kábelnet) és a Digi akvizíciójával megszerzett optikai és xDSL hálózat egyaránt – a Yettel a korábbi bejelentés szerint az előbbi két technológia által lefedett igényhelyeken, országosan nyújtja majd a szolgáltatást.
A Yettel Magyarország, illetve jogelődjei, a Telenor és Pannon az elmúlt évtizedek során teljes mértékben vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására rendezkedtek be. A szolgáltató az elmúlt években az ország legnagyobb kapacitású 5G-s infrastruktúráját építette ki.
A szaklap rámutatott arra, hogy
az üzlettel a Yettel, illetve hálózatüzemeltető partnere, a CETIN, a kapacitáson felül leginkább a rádiós technológiai beszállító felé fizetett licencköltségein spórolhat, ami versenyképesebb árstruktúra kialakítását teszi lehetővé.
Kevesen használják, pedig számos előnnyel jár ez a mobilszolgáltatás
Manapság nemcsak alkalmi használóknak, hanem gyerekek első telefonjához vagy szerződéses kötöttséget kerülő ügyfeleknek is rugalmas, kiszámítható alternatívát kínálnak a feltöltőkártyás csomagok a Yettel szerint. A mobilozók alig negyede használ ma feltöltőkártyás előfizetést, pedig a konstrukció továbbra is jó megoldás lehet azoknak, akik kézben akarják tartani a telefonos költéseiket.