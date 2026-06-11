Erre vár a fél ország: heteken belül új internetszolgáltató jelenik meg, riválist kap a Telekom és a One – érkeznek az ajánlatok az ügyfeleknek

Utolsó simítások zajlanak a Yettel Magyarország új, vezetékesnet-szolgáltatásokat, illetve fix-mobil csomagajánlatokat tartalmazó termékportfólióján, amelynek révén az arab–cseh kézben lévő távközlési szolgáltató hatékonyabban veheti majd fel a versenyt közvetlen konkurenciáival, a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal – írja a HWSW.

A Yettel lépésével várhatóan élénkül a verseny a hazai távközlési szolgáltatók között / Fotó: NaMong Productions92 / Shutterstock

Az új ajánlatok legkésőbb július elején elérhetővé válhatnak az ügyfelek számára.

A magyar fogyasztók nyerhetnek a Yettel lépésével

A vállalat bővíti szolgáltatási körét, melyhez nem épít zöldmezős beruházásként saját vezetékes infrastruktúrát, hanem egy meglévő hálózatra építve, nagykereskedelmi modellben kínálja az új szolgáltatásokat.

Ehhez a 4iG távközlési holdingjához tartozó 2Connect infrastruktúracéget választotta partneréül a tulajdonos, egyben előkészítve egy későbbi, jóval nagyobb horderejű együttműködést, melynek része egy egymás érdekeltségeiben létrejött kölcsönös tulajdonrészszerzés mellett az, hogy

a One Magyarország 2028-tól a Yettellel kvázi egy mobilhálózatot használjon.

A 2Connect Kft.-hez tartozik több ezer kilométernyi gerinchálózat mellett a Vodafone Magyarország korábbi tulajdonát képező, a UPC-től megörökölt gigabitképes HFC-infrastruktúra (kábelnet) és a Digi akvizíciójával megszerzett optikai és xDSL hálózat egyaránt – a Yettel a korábbi bejelentés szerint az előbbi két technológia által lefedett igényhelyeken, országosan nyújtja majd a szolgáltatást.

A Yettel Magyarország, illetve jogelődjei, a Telenor és Pannon az elmúlt évtizedek során teljes mértékben vezeték nélküli szolgáltatások nyújtására rendezkedtek be. A szolgáltató az elmúlt években az ország legnagyobb kapacitású 5G-s infrastruktúráját építette ki.

A szaklap rámutatott arra, hogy

az üzlettel a Yettel, illetve hálózatüzemeltető partnere, a CETIN, a kapacitáson felül leginkább a rádiós technológiai beszállító felé fizetett licencköltségein spórolhat, ami versenyképesebb árstruktúra kialakítását teszi lehetővé.