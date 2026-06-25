Állami kézbe kerül a ZalaZONE – teljes átvilágítás jöhet az ország egyik legfontosabb járműipari központjában

A ZalaZONE járműipari tesztpálya legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül – jelentette be közösségi oldalán Nagy Márta, a Tisza Párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője, miután a Parlamentben egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel.

Az új fenntartó első feladata a ZalaZONE működésének részletes vizsgálata lesz / Fotó: Katona Tibor

A képviselő beszámolója szerint a miniszter a múlt héten személyesen is ellátogatott a ZalaZONE-ba, ahol a tesztpálya szakmai vezetésével tárgyalt a jövőbeli tervekről.

Tudományos minisztérium felügyelheti

Nagy Márta emlékeztetett arra, hogy a ZalaZONE jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) fenntartásában működik. A Tisza-kormány által elfogadott jogszabályok alapján azonban ezek az intézmények fokozatosan visszakerülnek állami tulajdonba, így a járműipari tesztpálya is legkésőbb júliustól ismét az államhoz kerül.

Az átvételt követően jelölik ki azt a tárcát, amely a szakmai irányításért felel majd. A képviselő szerint erre jelenleg a legesélyesebb a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ugyanakkor erről még nem született végleges döntés.

Teljes átvilágítással kezdhet az új fenntartó

A bejegyzés szerint az új fenntartó első feladata a ZalaZONE működésének részletes vizsgálata lesz. Ennek során áttekintik a kapcsolódó cégek

gazdálkodását,

a működés hatékonyságát,

a létesítmény kihasználtságát és finanszírozását is.

Nagy Márta ezt azzal indokolta, hogy az előző kormányzat idején több jelentős állami beruházásnál is felmerült a közpénzek nem megfelelő felhasználásának gyanúja, ezért indokoltnak tartják az átfogó ellenőrzést.

A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a ZalaZONE kutatás-fejlesztési infrastruktúraként fontos szerepet tölthet be Magyarország és Zala vármegye tudományos, innovációs és gazdasági fejlődésében, amennyiben felelős módon működtetik.

A kekvák visszavételének része a döntés a ZalaZone-ról

A ZalaZONE állami tulajdonba vétele annak a szélesebb folyamatnak a része, amelynek keretében a kormány több közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő intézményt is visszavesz állami irányítás alá.