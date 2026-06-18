Elárasztja a magyar piacot az afrikai zöldség, tehetünk ellene, a termelők várják az áfacsökkentést

Rohamosan nő az importzöldség és az importgyümölcs aránya Magyarországon, miközben a hazai termelés több ágazatban visszaszorulóban van – erre hívta fel a figyelmet Cseh Tibor, a Magosz főtitkára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Mint mondta, az elmúlt tíz évben az import zöldség és gyümölcs mennyisége, illetve fogyasztáson belüli aránya jelentősen nőtt Magyarországon, egyes termékeknél pedig már a hazai fogyasztás közel felét külföldi áruval látják el.

Elárasztja az uniós piacot a marokkói és egyiptomi zöldség Fotó: Tatevosian Yana

A szakember példaként az uborkát és a fokhagymát említette, amelyeknél az import szerepe különösen látványosan erősödött. Cseh Tibor szerint aggasztó, hogy a magyar boltok polcain egyre nagyobb arányban jelenik meg marokkói, török vagy éppen egyiptomi paprika, paradicsom és uborka. Ez nem pusztán kereskedelmi kérdés: a hazai termelők piaci pozícióját, az önellátás biztonságát és a fogyasztók tájékozott választását is érinti.

Zöldség Marokkóból

A Világgazdaságban írt elemzése szerint az Európai Unió továbbra is a világ egyik legjelentősebb zöldségtermelő és -fogyasztó térsége, az önellátottsági szint közel 90 százalékos, de az EU-n kívülről érkező import aránya látványosan emelkedik. A folyamat különösen a paprika, a paradicsom, az uborka és a fokhagyma piacán érzékelhető.

A paradicsom esetében az uniós belső kereskedelem az elmúlt években visszaesett, miközben a harmadik országokból érkező import majdnem megduplázódott: 487 ezer tonnáról 835 ezer tonnára nőtt. A legnagyobb beszállító Marokkó, amely a teljes uniós paradicsomimport közel 70 százalékát adja. A paprika esetében is hasonló átrendeződés látható: az import bővülése gyorsabb volt, mint a belső termelés növekedése, részben az EU-n kívüli országok alacsonyabb termelési költségei miatt.

Magyarország sem marad ki ebből a folyamatból. Paprikából bő tíz éve az import még a hazai termelés mintegy 10 százalékát tette ki, 2024-re azonban ez az arány 17 százalék fölé emelkedett.

A paradicsomnál az importarány tíz év alatt megduplázódott, és 2024-ben már megközelítette a 18 százalékot.

Különösen látványos az EU-n kívülről érkező paradicsomimport növekedése, amelynek aránya tíz év alatt közel ötszörösére emelkedett.