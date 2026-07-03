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A gazdák fizették meg a bizonytalanság árát: jégeső után jött a fordulat, visszaáll a korábbi rendre a JÉGER

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A júniusi jégverések idején csak szigorított feltételekkel működhetett az országos jégkármérséklő rendszer, miután a finanszírozás körüli bizonytalanság miatt korlátozni kellett a beavatkozásokat. A JÉGER június 29-től ismét a korábbi rend szerint, már narancssárga riasztásnál is elindítható, ami a gazdák és az ingatlantulajdonosok védelmét egyaránt erősítheti.
Dénes Zoltán
2026.07.03, 09:34

Jelentős kárt szenvedtek el a gazdálkodók június elején, amikor lecsapott az ország nagy részére a jégeső. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett jégkármérséklő rendszerek ugyanis megváltozott munkarendben dolgoztak, ami azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest lényegében csak az utolsó pillanatban indították el a jégert és azt is csak akkor ha piros jelzést kaptak a meteorológiai szolgáltatótól. Az előző évek gyakorlata szerint már narancs riasztásnál elindult a jégkárelhárítő (JÉGER), segítve a nagyobb jégdarabok elkásásodását, mire azok a föl felszínére jutottak.

Jéger, NAK, talajgenerátor,
A JÉGER talajgenerátorai ezüst-jodid oldatot juttatnak a felhőkbe jutnak, ahol megakadályozzák a nagyobb jégdarabok kialakulását Fotó: Gémes Sándor

JÉGER csökkentett üzemmódban

Az új kormányt alakító Tisza Párt kommunikációja már korábban is negatív volt ami az agrárkamarát illeti és ez a kabinet felállása után sem változott. Mivel a JÉGER-t a kamara csak működteti, a szaktárca pedig biztosítja a finanszírozást lényegében ezen a területen történt az első konkrét lépés a szaktárca részéről. Ez az volt, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (Agrárminisztérium) nem kötötte meg időben a finanszírozási szerződést a kamarával, így a jéger működtetése bizonytalanná vált. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a tavalyi évből megmaradt ezüst-jodid készletekkel tudott csak gazdálkodni, és emiatt kellett szigorítani a bekapcsolás feltételein. Így amikor lecsapott a jégesőt hozó vihar az országra, a rendszerek csak félgőzzel működhettek.

(Jég)eső után köpönyeg

Az eset után a szaktárca is úgy tűnik belátta, ebbe kár volt így beleállni és azonnali tárgyalások kezdődtek a kamrával a rendszer finanszírozásáról. A legfrisebb hír az ügyben az, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatta a NAK-ot a rendszer finanszírozásáról, ennek köszönhetően 2026. június 29-től a JÉGER ismét a korábbi veszélyességi szint alapján működik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, ezáltal szélesebb körben és a korábbi beavatkozási ponton tud hozzájárulni a jégesőkárok mérsékléséhez.

A kamara közleménye szerint, az Országos Jégkármérséklő Rendszer célja továbbra is a mezőgazdasági károk mérséklése, ugyanakkor működése nemcsak a gazdálkodók számára jelent védelmet. A rendszer a mezőgazdasági területek mellett hozzájárul a lakossági, ipari és állami létesítmények, valamint az ingatlanok és ingóságok védelméhez is. A NAK a továbbiakban is a HungaroMet Zrt. szakmai jelzései alapján, az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert.

Jéger, NAK, talajgenerátor,
A JÉGER hasznát a lakosság is érezheti a saját börén, kisebb károk keletkeznek, ahol működik Fotó: Bach Máté

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által működtetett Országos Jégkármérséklő Rendszer (Jéger) 2018 májusában kezdte meg működését. A csaknem ezer generátorból álló hálózat országos lefedettséget biztosít, és nemcsak a mezőgazdasági termelőket, hanem a lakossági és ipari létesítményeket is védi a jégeső okozta károktól. Az agrárkamara már korábban is jelezte, hogy alaptalanok azok a vélekedések, amelyek szerint a rendszernek köze van az aszály kialakulásához.

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