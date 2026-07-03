A gazdák fizették meg a bizonytalanság árát: jégeső után jött a fordulat, visszaáll a korábbi rendre a JÉGER

Jelentős kárt szenvedtek el a gazdálkodók június elején, amikor lecsapott az ország nagy részére a jégeső. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett jégkármérséklő rendszerek ugyanis megváltozott munkarendben dolgoztak, ami azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest lényegében csak az utolsó pillanatban indították el a jégert és azt is csak akkor ha piros jelzést kaptak a meteorológiai szolgáltatótól. Az előző évek gyakorlata szerint már narancs riasztásnál elindult a jégkárelhárítő (JÉGER), segítve a nagyobb jégdarabok elkásásodását, mire azok a föl felszínére jutottak.

A JÉGER talajgenerátorai ezüst-jodid oldatot juttatnak a felhőkbe jutnak, ahol megakadályozzák a nagyobb jégdarabok kialakulását Fotó: Gémes Sándor

JÉGER csökkentett üzemmódban

Az új kormányt alakító Tisza Párt kommunikációja már korábban is negatív volt ami az agrárkamarát illeti és ez a kabinet felállása után sem változott. Mivel a JÉGER-t a kamara csak működteti, a szaktárca pedig biztosítja a finanszírozást lényegében ezen a területen történt az első konkrét lépés a szaktárca részéről. Ez az volt, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (Agrárminisztérium) nem kötötte meg időben a finanszírozási szerződést a kamarával, így a jéger működtetése bizonytalanná vált. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a tavalyi évből megmaradt ezüst-jodid készletekkel tudott csak gazdálkodni, és emiatt kellett szigorítani a bekapcsolás feltételein. Így amikor lecsapott a jégesőt hozó vihar az országra, a rendszerek csak félgőzzel működhettek.

(Jég)eső után köpönyeg

Az eset után a szaktárca is úgy tűnik belátta, ebbe kár volt így beleállni és azonnali tárgyalások kezdődtek a kamrával a rendszer finanszírozásáról. A legfrisebb hír az ügyben az, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatta a NAK-ot a rendszer finanszírozásáról, ennek köszönhetően 2026. június 29-től a JÉGER ismét a korábbi veszélyességi szint alapján működik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, ezáltal szélesebb körben és a korábbi beavatkozási ponton tud hozzájárulni a jégesőkárok mérsékléséhez.