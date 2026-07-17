Új adózási intézkedéseket jelentett be Magyar Péter – a nagyvállalatokat és a bizalmi vagyonkezelőket is érinti
A kormány fontos döntéseket hozott több adózási kérdésben – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.
A kormányfő azt írta: döntés született a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról, továbbá eltörlik a bizalmi vagyonkezelők adómentességét.
Még nem tudni részleteket az új adózásról
A bejelentés egyelőre nem tartalmaz részletes szabályokat vagy a változások tervezett hatálybalépésének időpontját. Magyar Péter mindössze annyit közölt, hogy a részleteket hamarosan ismertetik.
A várható intézkedések pontos tartalma, az érintett vállalati kör, valamint az adóváltozások mértéke így egyelőre nem ismert.