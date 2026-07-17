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Új adózási intézkedéseket jelentett be Magyar Péter – a nagyvállalatokat és a bizalmi vagyonkezelőket is érinti

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Újabb adózási változásokat készít elő a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint döntés született a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatásáról, valamint a bizalmi vagyonkezelők adómentességének megszüntetéséről.
VG
2026.07.17, 13:37
Frissítve: 2026.07.17, 13:43

A kormány fontos döntéseket hozott több adózási kérdésben – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

Magyar Péter adó
Magyar Péter mindössze annyit közölt, hogy az adózással kapcsolatos részleteket hamarosan ismertetik / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A kormányfő azt írta: döntés született a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról, továbbá eltörlik a bizalmi vagyonkezelők adómentességét.

Még nem tudni részleteket az új adózásról

A bejelentés egyelőre nem tartalmaz részletes szabályokat vagy a változások tervezett hatálybalépésének időpontját. Magyar Péter mindössze annyit közölt, hogy a részleteket hamarosan ismertetik.

A várható intézkedések pontos tartalma, az érintett vállalati kör, valamint az adóváltozások mértéke így egyelőre nem ismert.

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