Magyar Péter újabb állítása dőlt meg: kiderült, hogy mennyire vannak eladósodva a magyar gazdaság szereplői

Amikor az eladósodás kerül szóba Európában, többnyire az államadósság kapja a figyelmet. A vállalatok hitelállománya legalább ennyire fontos mutató, az Eurostat friss adatai pedig több meglepetést is tartogatnak. A számok alapján hét uniós tagállamban meghaladja a vállalati adósság a GDP 85 százalékát, ugyanakkor a rangsoron elért helyezés mögött sok esetben sajátos pénzügyi struktúrák állhatnak – írja a Euronews.

Közelében sincs a magyar cégek adóssága annak, mint amiről korábban a Tisza Párt képviselői beszéltek. / Fotó: Euronews

Húszéves mélyponton az Európai Unió vállalatainak adóssága

Az Európai Bizottság makrogazdasági egyensúlyhiányokat vizsgáló eljárásában a GDP 85 százalékát tekinti figyelmeztetési küszöbnek. Ennek átlépése önmagában nem jelent pénzügyi problémát, és nem jár automatikus szankcióval. A mutató pusztán arra szolgál, hogy a Bizottság részletesen megvizsgálja, valódi gazdasági kockázatról vagy statisztikai sajátosságról van-e szó. A vállalati adósságot a nem pénzügyi vállalatok hitelállománya alapján számítják. A mutató tartalmazza a bankhiteleket és a vállalati kötvényeket, miközben a pénzügyi intézmények kikerülnek a körből. Az ugyanazon országban működő cégek egymás közötti hiteleit szintén kiszűrik, hogy elkerüljék a kettős elszámolást.

Az Európai Unióban 2025 végén a vállalati adósság a GDP 70,1 százalékát érte el. Az euróövezetben 71,6 százalékos volt ez az arány. Mindkét érték közel húszéves mélypontnak számít, mivel az elmúlt évek erőteljes nominális gazdasági növekedése gyorsabban emelkedett, mint a vállalatok hitelállománya.

A rangsort Luxemburg vezeti, ahol a vállalati adósság a GDP 251,1 százalékát teszi ki.

A második helyen Dánia áll 115,4 százalékkal,

majd Svédország következik 108,6 százalékkal.

Cipruson 107,3,

Hollandiában 106,3 százalék az arány.

Franciaország 91,6,

Belgium pedig 90,6 százalékkal szintén átlépi a bizottsági küszöböt.

A lista élén szereplő országok között négy kisebb gazdaság található. Luxemburg, Hollandia, Ciprus és Belgium nemzetközi pénzügyi központként működik, ezért multinacionális vállalatok ezrei kezelik innen befektetéseiket és csoporton belüli finanszírozásukat. A hivatalos statisztikák ezeket a konstrukciókat is vállalati adósságként veszik figyelembe, ami jelentősen megemeli az országok mutatóit.