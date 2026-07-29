Szakértők kiszámolták: ennyit ér az áfacsökkentés – a gyógyszereknél néhány ezer, a tűzifánál pár tízezer forint maradhat a zsebekben évente a GKI szerint

A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése és a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése elsősorban a legkiszolgáltatottabb háztartások helyzetén javíthat – erre jutott a GKI Gazdaságkutató friss elemzésében. A kutatóintézet rámutatott: az áfacsökkentések költségvetési hatása nem számottevő.

A vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele mintegy 8,5 milliárd forint kiadást jelent a költségvetés számára. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kiadási főösszeg 0,02 százalékát sem éri el a vényköteles gyógyszerek áfamentesítése

A vényköteles gyógyszerek áfamentessége viszonylag csekély bevételkiesést okoz az államnak. A KSH adatai alapján 2025-ben a lakosság 170,5 milliárd forint térítési díjat fizetett ezekért a készítményekért. Az 5 százalékos áfakulcs miatt ennek áfatartalma 8,5 milliárd forint volt.

Az átlagos megtakarítás szerénynek tűnik, hiszen tavaly egy ember átlagosan

15 receptet váltott ki,

és nagyjából 18 ezer forintot fizetett gyógyszerekre,

ami évente mintegy 3700 forintos megtakarítást jelenthet.

A GKI ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógyszerfogyasztás erősen koncentrált. A gyermekek, az idősek és a krónikus betegek lényegesen többet költenek vényköteles készítményekre, ezért számukra az áfa eltörlése ennél valamivel nagyobb könnyebbséget jelenthet.

Az elemzés szerint az eladott gyógyszerdobozok 8,8 százaléka adja a teljes gyógyszerforgalom értékének 58 százalékát, vagyis néhány nagy értékű készítmény teszi ki a kiadások több mint felét.

Éves kiadásaik egy százalékát spórolhatják meg a legalacsonyabb keresetűek, de ehhez kell a szociális tűzifa-program is

A tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése már érezhetőbb költségvetési hatással járhat, ugyanis a GKI számításai szerint ez évente összesen mintegy 15 milliárd forint bevételkiesést okozhat az államnak.

A fával fűtő háztartások számára eddig elsősorban a szociális tűzifa-program jelentett segítséget. Magyarországon a háztartások 15,4 százaléka kizárólag fával fűtött 2025-ben, ami 618 ezer háztartást jelentett.

A GKI becslése alapján egy ilyen háztartás évente átlagosan 137 ezer forintot költ tűzifára. Az áfacsökkentés közel 24 ezer forintos éves megtakarítást eredményezhet, amely tovább növekedhet, ha a szociális tűzifa-program is megmarad.

A kutatóintézet szerint sok család számára a fatüzelés gazdasági kényszer, ezért az energiaszegénység egyik jellemzője. A közel 930 ezer alacsony jövedelmű háztartás havi átlagos bevétele 2026-ban várhatóan 267 ezer forint körül alakul. Ugyanakkor a tűzifa áfájának csökkentése az éves kiadások mintegy 0,75 százalékát hagyhatja a családoknál, a szociális tűzifa-programmal együtt a támogatás mértéke az éves kiadások 1 százalékát érheti el.

A GKI összegzése szerint a két adóintézkedés elsősorban a legszegényebb háztartások számára jelenthet kézzelfogható segítséget.

Ugyanakkor a kutatóintézet abból a feltételezésből indul ki, hogy a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa piacán kicsi annak az esélye, hogy a kereskedők lenyeljék az áfacsökkentést, ezért azt prognosztizálják, hogy a kedvezmény várhatóan teljes egészében megjelenik a fogyasztói árakban.