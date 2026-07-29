Szakértők kiszámolták: ennyit ér az áfacsökkentés – a gyógyszereknél néhány ezer, a tűzifánál pár tízezer forint maradhat a zsebekben évente a GKI szerint
A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése és a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése elsősorban a legkiszolgáltatottabb háztartások helyzetén javíthat – erre jutott a GKI Gazdaságkutató friss elemzésében. A kutatóintézet rámutatott: az áfacsökkentések költségvetési hatása nem számottevő.
A kiadási főösszeg 0,02 százalékát sem éri el a vényköteles gyógyszerek áfamentesítése
A vényköteles gyógyszerek áfamentessége viszonylag csekély bevételkiesést okoz az államnak. A KSH adatai alapján 2025-ben a lakosság 170,5 milliárd forint térítési díjat fizetett ezekért a készítményekért. Az 5 százalékos áfakulcs miatt ennek áfatartalma 8,5 milliárd forint volt.
Az átlagos megtakarítás szerénynek tűnik, hiszen tavaly egy ember átlagosan
- 15 receptet váltott ki,
- és nagyjából 18 ezer forintot fizetett gyógyszerekre,
- ami évente mintegy 3700 forintos megtakarítást jelenthet.
A GKI ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógyszerfogyasztás erősen koncentrált. A gyermekek, az idősek és a krónikus betegek lényegesen többet költenek vényköteles készítményekre, ezért számukra az áfa eltörlése ennél valamivel nagyobb könnyebbséget jelenthet.
Az elemzés szerint az eladott gyógyszerdobozok 8,8 százaléka adja a teljes gyógyszerforgalom értékének 58 százalékát, vagyis néhány nagy értékű készítmény teszi ki a kiadások több mint felét.
Éves kiadásaik egy százalékát spórolhatják meg a legalacsonyabb keresetűek, de ehhez kell a szociális tűzifa-program is
A tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése már érezhetőbb költségvetési hatással járhat, ugyanis a GKI számításai szerint ez évente összesen mintegy 15 milliárd forint bevételkiesést okozhat az államnak.
A fával fűtő háztartások számára eddig elsősorban a szociális tűzifa-program jelentett segítséget. Magyarországon a háztartások 15,4 százaléka kizárólag fával fűtött 2025-ben, ami 618 ezer háztartást jelentett.
A GKI becslése alapján egy ilyen háztartás évente átlagosan 137 ezer forintot költ tűzifára. Az áfacsökkentés közel 24 ezer forintos éves megtakarítást eredményezhet, amely tovább növekedhet, ha a szociális tűzifa-program is megmarad.
A kutatóintézet szerint sok család számára a fatüzelés gazdasági kényszer, ezért az energiaszegénység egyik jellemzője. A közel 930 ezer alacsony jövedelmű háztartás havi átlagos bevétele 2026-ban várhatóan 267 ezer forint körül alakul. Ugyanakkor a tűzifa áfájának csökkentése az éves kiadások mintegy 0,75 százalékát hagyhatja a családoknál, a szociális tűzifa-programmal együtt a támogatás mértéke az éves kiadások 1 százalékát érheti el.
A GKI összegzése szerint a két adóintézkedés elsősorban a legszegényebb háztartások számára jelenthet kézzelfogható segítséget.
Ugyanakkor a kutatóintézet abból a feltételezésből indul ki, hogy a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa piacán kicsi annak az esélye, hogy a kereskedők lenyeljék az áfacsökkentést, ezért azt prognosztizálják, hogy a kedvezmény várhatóan teljes egészében megjelenik a fogyasztói árakban.
Magyar Péter a kampányban még az összes gyógyszer áfamentességét és megduplázott szociális tűzifa keretet ígért
Magyar Péter a választási kampányban többször hangoztatta, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén eltörlik a gyógyszerek áfájt, ám mire a kodifikációig eljutottak, már csak a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele került be a végleges normaszövegbe, ami a gyógyszerek jóval kisebb körére vonatkozik, mint arra a kampányígéretekből következtetni lehetett.
A jelenlegi kormányfő a szociális tűzifa-program kapcsán is éles kritikát fogalmazott meg a kampány során többször, és azt követelte, hogy a kormány azonnal duplázza meg a keretösszeget, azaz 5-ről emelje 10 milliárd forintra az állami támogatás mértékét.
Ám, hogy egyáltalán marad-e a szociális tűzifa-program, arról eddig nem sok szó esett, pedig az intézkedés által kifejtett jövedelmi hatás a GKI szerint is számottevően befolyásolhatja a legelesettebbek helyzetét.