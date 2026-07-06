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Áfacsökkentés lépett életbe a szomszédban: Ausztria megtette, amit a Tisza Párt ígért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ausztria július 1-jétől csaknem felére csökkenti több alapvető élelmiszer, köztük számos zöldség és gyümölcs áfáját, hogy mérsékelje a háztartások bevásárlási terheit. Közben Magyarországon a választási ígéret ellenére egyelőre várni kell a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentésére.
Dénes Zoltán
2026.07.06, 11:16

Július 1-jétől Ausztriában a korábbi 10 százalékról 4,9 százalékra csökkent több alapvető élelmiszer áfája. Az intézkedés számos friss és fagyasztott zöldségre, valamint a leggyakoribb csonthéjas és almatermésű gyümölcsökre is kiterjed, így például a burgonyára, paradicsomra, uborkára, paprikára, salátára, répára, káposztafélékre, almára, körtére, birsalmára és csonthéjasokra. Az osztrák kormány a magas élelmiszerárakkal és a háztartások megemelkedett megélhetési költségeivel indokolta az áfacsökkentést

áfacsökkentés, zöldség-gyümölcs, Ausztria
Áfacsökkentés: a szomszédban már meglépték Fotó: Tatevosian Yana

A hivatalos indoklás szerint a 2025-ben ismét gyorsuló infláció és az élelmiszereknél érzékelhető árnyomás különösen az alacsonyabb jövedelmű családokat terheli, ezért a mindennapi bevásárlás költségeit közvetlenül kívánják mérsékelni. A kabinet célja emellett a vásárlóerő erősítése és az infláció fékezése.

A kedvezményes kulcs nem vonatkozik valamennyi élelmiszerre . A 4,9 százalékos áfa többek között tejre, joghurtra, vajra, tojásra, rizsre, búzalisztre, búzadarára, töltetlen tésztára, kenyérre és étkezési sóra is érvényes lesz. A zöldségeknél a friss és fagyasztott termékek jelentős része bekerült a körbe, míg a gyümölcsöknél a szabályozás elsősorban az almatermésű és csonthéjas fajokat nevesíti.

Nem biztos, hogy az áfacsökkentés eljut a vásárlókhoz

A fogyasztói árakra gyakorolt tényleges hatás a kereskedők és beszállítók árazásától függ. Tisztán matematikailag, amennyiben az áfacsökkentést teljes egészében továbbadják, egy korábban 10 százalékos áfával értékesített termék bruttó ára hozzávetőleg 4,6 százalékkal mérséklődhet. Egy ezer forintnak megfelelő, korábbi bruttó ár így körülbelül 954 forintra csökkenne.

Az osztrák élelmiszer-kereskedelmi szervezetek jelezték, hogy tovább kívánják adni az adómérséklést a vásárlóknak. A teljes árcsökkenés azonban nem automatikus: azt részben ellensúlyozhatják a termelői árak, a bérek, az energia- és logisztikai költségek, illetve az is, hogy a kedvezmény kizárólag pontosan meghatározott termékkategóriákra vonatkozik. Több osztrák szakmai és gazdasági szereplő ezért arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás adminisztratív szempontból is bonyolult lehet, különösen az összetett vagy feldolgozott termékeknél.

Az intézkedés költségvetési hatása éves szinten mintegy 400 millió euró lehet. A kormány ezt részben új bevételi intézkedésekkel, köztük a harmadik országból érkező kis értékű csomagokra kivetett díjjal kívánja ellensúlyozni.

Magyar ígéret is volt, az intézkedésre még várhatunk

Magyarországon a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése a Tisza Párt választási kampányának egyik vállalása volt. A párt azt ígérte, hogy kormányra kerülése után azonnal mérsékli e termékkör áfáját.

A Világgazdaságnak adott, június 24-én megjelent nyilatkozatában azonban Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára azt mondta: az áfacsökkentés továbbra is része a programnak, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy még 2026-ban megvalósulhat-e. Indoklása szerint az új kormány először a költségvetés állapotát és a második félévre rendelkezésre álló mozgásteret vizsgálja felül.

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