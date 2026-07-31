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akkumulátorgyár
önkorlátozás
áramfelhasználás

Meglepő bejelentést tett Magyarország legnagyobb kínai akkugyára és a dél-koreai óriásüzem: így akarnak példát mutatni − „Tíz napig érvényben marad”

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A vállalatok sorra jelentik be, hogy önkéntesen csökkentik energiafelhasználásukat. Legutóbb két akkumulátorgyár adott ki egy ezzel kapcsolatos sajtóközleményt. Erre azért van szükség, mert az aszályos időjárás miatt a Paksi Atomerőmű termelése hamarosan leállhat, így jelentős kapacitások eshetnek ki az energiahálózatból. Magyar Péter kormányfő szerint számos nagyfogyasztó már jelezte mekkora fogyasztáscsökkentést tud vállalni a következő időszakban, és hamarosan az esetleges intézkedések jogszabályi háttere is elkészül.
VG
2026.07.31, 19:16
Frissítve: 2026.07.31, 19:44

Magyar Péter egy facebook-bejegyzésben arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a lakosság eleget tett a kormány kérésének és visszafogta az áramfelhasználást a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban. A kormányfő szerint a nagyfogyasztók szintén önkorlátozó lépéseket tettek. Csütörtök délután két nagy magyarországi akkumulátorgyár is bejelentette, hogy mérsékli villamosenergia- és vízfelhasználását.

A CATL debreceni akkumulátorgyára
A CATL debreceni akkumulátorgyára / Fotó: Joó István Facebook-oldala

Intézkedett a CATL debreceni akkumulátorgyárában

Az ipari termelők energia- és vízfelhasználásának csökkentésére irányuló kormányzati kezdeményezést követően a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − olvasható a vállalat közleményében.

A debreceni akkumulátorcella-gyár még nem kezdte meg működését, így az üzem víz- és energiafelhasználása jelenleg alacsony, azonban a cég szakemberei intenzíven dolgoznak olyan ideiglenes intézkedések előkészítésén, amelyek csökkentik az üzem energiafogyasztását, ezzel is biztosítva a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátását

− mutat rá a közlemény, amely szerint a vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. Ennek keretében szüneteltetik a nem, vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet-szabályozását, a logisztikai épületek hőmérsékletét a felső határra emelik, valamint egyes gyártási folyamatokat átütemeznek, és optimalizálják a nagy energiaigényű berendezések teljesítményét is.

A kínai CATL 2023 kezdte meg a debreceni üzem építését, ahol 2024 ősze óta folyik modulgyártás, a cellagyár pedig készen várja, hogy az engedélyek birtokában megkezdhesse a működést.

A CATL magyarországi megjelenése óta hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos számára a fenntarthatóság, az üzembiztonság és a környezetvédelem.

2025-ben megvalósítottak egy olyan technológiai fejlesztést, amely 30 százalékkal csökkentette a vízhasználatot.

A cég munka- és környezetvédelmi vezetője július elején egy sajtótájékoztatón ismertette, hogy újgenerációs, adiabatikus hűtőtornyokat alkalmaznak, amely a napi vízigényt előre meghatározott korlátok közé szorítja.

Mindemellett a szélsőségesen meleg időszakok esetére telepítettek egy 3100 köbméteres puffertartályt, amely a csúcsfelhasználásokat hivatott kiegyenlíteni.

Ezt a rendszert úgy alakították ki, hogy szürkevízzel működjön, majd amint a város üzembe helyezi a regionális vízhálózatot, rácsatlakoznak. Ez várhatóan 2027 nyarán történik meg, addig felszíni vizet használnak.

A válalat korábbi közlése szerint az üzem jelenleg 200 köbméter vizet használ naponta.

Az SK is visszafogja az energiafelhasználást

A kialakult magyarországi energiakrízis miatt az SK On Hungary úgy döntött, hogy szombattól önkéntesen, azonnali hatállyal 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását a napi csúcsidőszakban, 17:00 és 22:00 között komáromi és iváncsai üzemeiben − áll a cég közleményében.

A vállalat hangsúlyozza, hogy felelős ipari szereplőként meggyőződése, hogy a nehéz helyzetekben a szolidaritás és a közös cselekvés a legfontosabb.

Lépésével hozzá kíván járulni a hazai energiaellátás stabilitásához és a lakossági fogyasztók biztonságához, egyúttal példát kíván mutatni a gazdaság többi szereplője számára is. Az intézkedés egyelőre 10 napig marad érvényben.

Az SK On Hungary a jövőben is mindenben együttműködik a kormányzattal és a helyi közösséggel és bízik abban, hogy összefogással, közösen sikerrel oldja meg az ország a jelenlegi kihívást − olvasható a közlemény zárásában.

Pontos számok még nincsenek

A kormányfő egy táblázatra hivatkozva azt mondta paksi sajtótájékoztatóján, hogy több jelentős szereplő már megadta, mekkora energiafelhasználás-csökkentést vállal, miközben néhány vállalat még pontosítja a számait.

A Mol 63 megawattos teljesítménycsökkentést vállalt, ami Magyar Péter  szerint a társaság teljes energiafelhasználásának mintegy 40 százalékát jelenti.

A kormányfő szerint a pontos számok meghatározása fontos a végleges összesítéshez, majd azt is közölte, hogy a a sajtótájékoztató után Budapestre utazik, ahol a védelmi munkacsoport ülésén véglegesítik az adatokat. Ezt követően születhet döntés a szükséges jogszabályi változtatásokról.
Amennyiben az önkorlátozás és a kiegészítő erőművi kapacitások nem elengedőek, akkor életbe léphet az úgynevezett rotációs kikapcsolási rend (RKR), amiről lapunk korábban részletesen beszámolt.

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