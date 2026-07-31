Meglepő bejelentést tett Magyarország legnagyobb kínai akkugyára és a dél-koreai óriásüzem: így akarnak példát mutatni − „Tíz napig érvényben marad”

Magyar Péter egy facebook-bejegyzésben arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a lakosság eleget tett a kormány kérésének és visszafogta az áramfelhasználást a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban. A kormányfő szerint a nagyfogyasztók szintén önkorlátozó lépéseket tettek. Csütörtök délután két nagy magyarországi akkumulátorgyár is bejelentette, hogy mérsékli villamosenergia- és vízfelhasználását.

A CATL debreceni akkumulátorgyára / Fotó: Joó István Facebook-oldala

Intézkedett a CATL debreceni akkumulátorgyárában

Az ipari termelők energia- és vízfelhasználásának csökkentésére irányuló kormányzati kezdeményezést követően a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − olvasható a vállalat közleményében.

A debreceni akkumulátorcella-gyár még nem kezdte meg működését, így az üzem víz- és energiafelhasználása jelenleg alacsony, azonban a cég szakemberei intenzíven dolgoznak olyan ideiglenes intézkedések előkészítésén, amelyek csökkentik az üzem energiafogyasztását, ezzel is biztosítva a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátását

− mutat rá a közlemény, amely szerint a vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. Ennek keretében szüneteltetik a nem, vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet-szabályozását, a logisztikai épületek hőmérsékletét a felső határra emelik, valamint egyes gyártási folyamatokat átütemeznek, és optimalizálják a nagy energiaigényű berendezések teljesítményét is.

A kínai CATL 2023 kezdte meg a debreceni üzem építését, ahol 2024 ősze óta folyik modulgyártás, a cellagyár pedig készen várja, hogy az engedélyek birtokában megkezdhesse a működést.

A CATL magyarországi megjelenése óta hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos számára a fenntarthatóság, az üzembiztonság és a környezetvédelem.

2025-ben megvalósítottak egy olyan technológiai fejlesztést, amely 30 százalékkal csökkentette a vízhasználatot.

A cég munka- és környezetvédelmi vezetője július elején egy sajtótájékoztatón ismertette, hogy újgenerációs, adiabatikus hűtőtornyokat alkalmaznak, amely a napi vízigényt előre meghatározott korlátok közé szorítja.

Mindemellett a szélsőségesen meleg időszakok esetére telepítettek egy 3100 köbméteres puffertartályt, amely a csúcsfelhasználásokat hivatott kiegyenlíteni.

Ezt a rendszert úgy alakították ki, hogy szürkevízzel működjön, majd amint a város üzembe helyezi a regionális vízhálózatot, rácsatlakoznak. Ez várhatóan 2027 nyarán történik meg, addig felszíni vizet használnak.

A válalat korábbi közlése szerint az üzem jelenleg 200 köbméter vizet használ naponta.

Az SK is visszafogja az energiafelhasználást

A kialakult magyarországi energiakrízis miatt az SK On Hungary úgy döntött, hogy szombattól önkéntesen, azonnali hatállyal 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását a napi csúcsidőszakban, 17:00 és 22:00 között komáromi és iváncsai üzemeiben − áll a cég közleményében.