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alaptörvény

Kiderült a parlament jövő heti menetrendje: alaptörvény-módosítás és több fontos szavazás is jön

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Rendkívüli, kétnapos ülést tart jövő héten az Országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, miközben Magyar Péter miniszterelnök mindkét ülésnapon napirend előtt szólal majd fel. A parlament emellett több adó-, egészségügyi és rendészeti tárgyú törvényjavaslatot is tárgyal, illetve dönt ezek egy részéről.
VG
2026.07.09, 13:30

Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról – írja az MTI.

Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról
Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament.

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