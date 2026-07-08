Nagy hírt közölt Magyarország egyik legnagyobb boltja: azonnali árcsökkentést hajt végre, leárazza a magyarok kedvenc termékét – már él az akció
Folytatja tartós árcsökkentési programját az Aldi Magyarország: július 8-tól összesen 13 Barissimo kávé és kávés italpor árát mérsékli. Az érintett termékek között szemes és őrölt kávék, instant és kapszulás változatok, valamint koffeintartalmú és koffeinmentes alternatívák egyaránt megtalálhatók
A kiskereskedelmi lánc szerdai közleménye szerint a mostani árcsökkentés egy olyan termékkategóriát érint, amely a magyar háztartások jelentős részében a napi rutin része, így az intézkedés közvetlen megtakarítást jelenthet a vásárlók számára. Az új árak országszerte, valamennyi Aldi-áruházban egységesen érvényesek. A tartósan árcsökkentett termékek között a klasszikus őrölt és szemes kávék mellett kapszulás és instant változatok is megtalálhatók, így a kínálat a különböző fogyasztói igényeket egyaránt lefedi. A tartósan árcsökkentett termékek között a koffeintartalmú kávék mellett koffeinmentes alternatívák is találhatók.
Néhány példa az árcsökkentéssel érintett termékekre:
- Barissimo Kávékapszula, Nespresso®-kompatibilis, 10 db 899 forint helyett 769 forint
- Barissimo Kávé Gold koffeinmentes instant kávé, 200 g 2299 forint helyett 1999 forint
- Barissimo Crema & Aroma szemes kávé, 1 kg 4899 forint helyett 4699 forint
- Barissimo Espresso Classico szemes kávé, 1 kg 5299 forint helyett 4999 forint
Új helyen a kávék az Aldiban
Az kiskereskedelmi lánc közleménye kiemelte azt is, hogy országos szintű, immár 124 áruházában megvalósított üzletátalakításának eredményeként a kávék is új helyre kerültek: a tejtermékes hűtőkkel szemben találhatóak. A következetes elrendezésnek köszönhetően az átalakított eladóterekben a vásárlók gyorsabban és könnyebben megtalálják a számukra fontos termékeket.
„A kávé sok vásárlónk számára a napi bevásárlás egyik állandó eleme. Célunk, hogy a Barissimo termékek esetében is a lehető legjobb ár-érték arányt kínáljuk, ezért a beszerzési oldalon elért előnyöket most ismét közvetlenül a vásárlók javára érvényesítjük” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
A magyar infláció elképeszti Európát: az élelmiszer még olcsóbb is lett
A júniusi éves infláció 1,7 százalék volt, míg havi összevetésben stagnáltak a fogyasztói árak – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorsjelentéséből. A maginfláció 2,0 százalékra, a nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,4 százalékra, a harmonizált fogyasztóiár-index pedig 2,1 százalékra adódott.
Az árak alakulását továbbra is elsősorban a szolgáltatások emelkedése befolyásolta. Ez a termékkör átlagosan 4,0 százalékkal drágult egy év alatt.