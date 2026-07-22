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Aldi
Lidl

Aldi: megszólalt a magyarok kedvenc diszkontja a vásárlói hűségprogramról – nem véletlenül reklámozzák döntésüket, egyértelművé tettek mindent

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Az Aldi Nord és az Aldi Süd bejelentette, hogy továbbra is a mindenki számára elérhető, egységesen alacsony árakra építi üzleti modelljét, szembemenve azzal a kiskereskedelmi trenddel, amely egyre inkább mobilalkalmazásokhoz és hűségprogramokhoz köti a kedvezményeket. Vagyis továbbra sem tervezik ilyen programok elindítását. A döntés egységes a két, egymástól egyébként még mindig független, bár az értesülések szerint az egyesülésről tárgyaló Aldi-vállalat esetében. Magyarország a Süd, azaz a déli ághoz tartozik a vállalati struktúrában.
VG
2026.07.22, 09:27

Kiterítette lapjait a két Aldi: a német diszkontóriások továbbra is tartják magukat ahhoz a koncepcióhoz, hogy hűségprogramok és vállalati, kedvezményeket kínáló applikációk helyett – versenytársuk, a Lidl, nemrég újította meg kuponrendszerét, itt írtunk róla – „minden vásárlónak ugyanazt a kedvező árat kínálják”. Az érveik a vásárlói applikáció elutasítására ugyanakkor meglepőnek is tűnhetnek.

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Egyértelművé tette az Aldi azt, hogy számíthatnak-e hűségprogramra vagy applikációra a vásárlók (illusztráció)
Fotó: Raketir / Shutterstock

Reklámozza az Aldi, hogy náluk nem lesz applikáció

A két német diszkontlánc szerint ugyanis a hűségprogramok és a bónuszalkalmazások feleslegesen bonyolulttá teszik a vásárlást, hiszen a kedvezmények megszerzéséhez kuponokat kell gyűjteni vagy aktiválni kell az ajánlatokat. Ez nemcsak időigényes, hanem azok számára is hátrányos, akik nem használnak okostelefont, vagy egyszerűen nem szeretnének alkalmazásokat telepíteni. Ők gyakran ugyanazért a termékért magasabb árat fizetnek.

Az Aldi a The Loyalty Report Germany 2026 kutatásra hivatkozva meglepő kijelentést is tett: a két vállalat azt állítja, hogy a vásárlók a hűségprogramokhoz és kuponos árképzéshez kapcsolódó konstrukciók miatt akár 30 százalékkal is többet költhetnek.

„Abban az időszakban, amikor minden egyre bonyolultabbá válik, a legegyszerűbb megoldások felértékelődnek. Pontosan erre épül az Aldi üzleti modellje. Az Aldi-árat nem kell aktiválni, megkeresni vagy feloldani – ugyanaz az ár minden vásárlóra érvényes” – hangsúlyozta közös közleményében az Aldi Nord és az Aldi Süd az ESM cikke szerint.

A vállalatok közölték, hogy álláspontjukat reklámkampányokkal is támogatják, amelyek azt kívánják bemutatni, hogy a kedvező árakhoz nem szükséges semmilyen feltételt teljesíteni, és a bevásárlás egyszerű is lehet. 

A magyarországi Aldi Facebook-oldalán az ebbe illeszkedő bejegyzést is találni, az Aldi Ireland pedig egy, a kampányt népszerűsítő videót is közzétett hivatalos YouTube-csatornáján.

Az Aldi szerint nem átláthatók a hagyományos hipermarketek

A diszkontlánc szerint a vásárlási élmény egyik legfontosabb eleme az átláthatóság. Az üzletekben mintegy 2000 termékből álló, gondosan összeállított választék várja a vásárlókat, az árakat pedig közvetlenül a polcokon tüntetik fel. A cég szerint az üzletek kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a vásárlók egy körülbelül 1000 négyzetméteres áruházban nagyjából 15 perc alatt beszerezhessék a heti bevásárláshoz szükséges termékeket.

A vállalatok szerint ezzel szemben a hagyományos szupermarketek átlagosan mintegy 12 ezer terméket kínálnak, vagyis hatszor akkora választékkal rendelkeznek, miközben alapterületük legalább kétszerese egy átlagos Aldi-áruháznak.

Az Aldi kiemelte, hogy a diszkontmodell hatékony működése, az egyszerűsített folyamatok és a beszállítókkal kialakított hosszú távú együttműködések révén elért költségmegtakarítást közvetlenül a fogyasztóknak adja tovább.

A vállalat termékkínálatának mintegy 90 százalékát saját márkás termékek teszik ki, amelyek a SWR.de beszámolója szerint átlagosan 50 százalékkal olcsóbbak az azonos kategóriájú gyártói márkáknál.

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