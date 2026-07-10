Alkotmánymódosítás: itt az első nagy Tisza-hátraarc

Mégsem törlik az Alaptörvény sarkalatos jogszabályai közül a földtörvényt - indítványozta az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága - hívta fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). Emlékeztettek arra, hogy a gazdaszervezet határozottan tiltakozott az Alaptörvény tervezett módosítása ellen, mivel az azt jelentette volna, hogy a jövőben bármikor, egyszerű parlamenti többséggel is módosítható lett volna a termőföld és az erdők tulajdonjogának és használatának megszerzése.

Az alkotmányódosítás javaslatok közül a Tisza Párt kiveszi a földtörvényt érintő részt Fotó: Török János

Bárki lett volna hatalmon, akár minimális parlamenti többséggel, akár politikai háttéralkuk révén kénye-kedvére formálhatta volna a magyar vidék további sorsát.

A Mgosz szerin azonban a föld kérdése ezzel még nem zárult le, továbbra is vörös vonal például

a gazdasági társaságok tulajdonszerzésének tilalma

a helyi gazdák elővásárlási és előhaszonbérleti joga

a helyi gazdák véleményezési joga

a tulajdoni és használati maximumok.

Ezt semmilyen színezetű döntéshozó sem lépheti át - mutatott rá a Magosz.

A mindig is erős érzelmeket kiváltó földkérdés akkor került ismét a figyelem középpontjába, amikor kiderült, hogy a Tisza-kormány által alig néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátott Alaptörvény-ódosítás, egyik pontja a földforgalmi törvény sarkalatosságának megszüntetése lenne. A Magosz ez ellen határozottan tiltakozott, mert szerintük ezzel a jövőben már egyszerű parlamenti többséggel is átírható lenne, hogy ki, milyen feltételekkel szerezhet vagy használhat magyar termőföldet és erdőt.

Korábbi közleményük szerint ez a változtatás súlyosan gyengítené a hazai földvédelem alkotmányos garanciáit. A szervezet arra figyelmeztet: a termőföld és az erdő nem egyszerű piaci áru, hanem véges, nem helyettesíthető nemzeti erőforrás, ezért sorsuk nem válhat rövid távú politikai alkuk vagy erős gazdasági lobbik tárgyává.

A jelenlegi Alaptörvény P) cikke alapján a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzésére, használatára, valamint a mezőgazdasági üzemek szervezetére vonatkozó szabályokat sarkalatos törvényben kell meghatározni. A Világgazdaság korábban megírta, hogy a tervezet értelmében az Alaptörvényből ez a kikötés kikerülne, így a földforgalmi törvény későbbi módosításához már nem lenne szükség kétharmados támogatásra.