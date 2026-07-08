Korrigálni tudott az államháztartás, de még mindig tetemes a hiány – fontos részleteket árult el a Pénzügyminisztérium

Június végéig, vagyis hat hónap leforgása alatt az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak – közölte szerdai gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium.

Júniusban is javított egyenlegén az államháztartás / Fotó: Shutterstock AI Generator

A szaktárca tájékoztatása szerint idén júniusban a központi alrendszer 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 27,4 milliárd forintos szufficittel.

Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első félévéhez képest 6,0 százalékkal magasabban alakultak.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított, összesen 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.

Ezzel szemben az állami beruházási fejezet kiadása 2026 első félévében összesen 346,6 milliárd forint volt, mely közel 100 milliárd forinttal nagyobb az előző év azonos időszakánál. Az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák.

A fentieken túl a lakástámogatásokra idén fordított 255,6 milliárd forint összegű költségvetési kiadás is jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Június végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4300,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1544,1 milliárd forint kifizetése történt meg.

Így alakultak az államháztartás bevételei

A jelentés kiemelte, hogy június hónapban az adóbevételek alakulását növekvő és csökkenő tételek egyaránt befolyásolták. A pénzügyi szervezetek befizetései 120,7 milliárd forinttal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. Ennek legfőbb oka a 2026. évre vonatkozó kulcsemelés. Az áfabevételek és a bérekhez köthető adó- és járulékbevételek is jelentősen meghaladták az előző év azonos időszakának bevételeit.