A Magyar Péter-féle euró lufija máris meglottyadt, csak hetekbe telt – a magyar állampapír nem hazudik

Lufinak nevezni a Tisza-kormány euróbevezetési tervét természetesen leghamarabb a költségvetés beterjesztésekor lehet megalapozottan. A befektetők számára azonban addig is a magyar euró egy "sztori", amire kereskedni lehet, és már látható: az állampapírok piacán a történet – megmutatta egy friss fejlemény – máris, hetek alatt meglottyadt: mihelyt sötétebbre fordult a nemzetközi hangulat. A forinton is látszik, de alig, aminek az az oka, hogy Varga Mihály Magyar Nemzeti Bankja már kivívta a hitelességet, Magyar Péter kormánya azonban még a fogadkozásnál tart.

Állampapír: Lars Klingbeil és Friedrich Merz épp nyerésre áll Kármán Andrással és Magyar Péterrel szemben, ők már az eurózónán belül vannak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A figyelmeztető fordulat egy aukción történt. Az Államadósság Kezelő Központ kéthetente tart ilyen eladást intézményi befektetőknek, és

a legutóbbi aukción megütközve tapasztalhatták: megcsappant a kereslet, a külföldieket valamiért már nem lelkesítik a Tisza euróígéretei.

Korábban pedig lelkesítették, és sok pénzt kerestek rajta.

Az ugyancsak felvásárolt forint példája ismertebb, magyarok ezrei aratják le most is erősödésének gyümölcseit az Adrián (miközben a magyar turisztika és exportálók veszteségeiket számolgatják). De az állampapírról is tudják a megtakarítók, hogy a lakossági piacon szintén hatalmas változás történt. Néhány hónapja még 7 százalékos kamattal is lehetett FixMÁP-ot venni, most már csak 5,5 százalékon.

A kamatcsökkenés az állam számára kiváló, mert csökkenti költségeit az adósságán, a befektetők viszont értelemszerűen minél magasabb kamatot szeretnének kapni. És ha már túl alacsonynak érzik a kamatot a kockázatokhoz mérten, azt mondják: ácsi, és továbbállnak más befektetések irányába.

Az intézményi aukciós papírok külföldiek uralta piacán sokkal könnyebben teszik át a sátorfájukat más országokba az állampapír-befektetők, mint egy magyar háztartás.

A történtek figyelemre méltóak, ez ugyanis megtörtént, miközben a magyar háztartások még mindig vásárolnak itthon.

Lássuk, mi történt, és miért.

Amikor még minden nagyon szépen ment, mégpedig ezért

A legtisztábban az intézményeknek értékesített 10-éves magyar állampapír mozgása mutatja a történteket. Az értelmezéshez: ahogy a forint esetében a 362,4-es mai euróval szembeni árfolyam gyengébb az egy hónappal ezelőtti 354,2-nál, állampapírban is a magasabb hozam gyengébb árfolyamot jelent.