Állampapír őrület: megrohamozták a magyarok a kincstárat, ez most a két sztárpapír – a forint tisztítótűzként hatott a megtakarításokban

Májusban jelentősen átalakult a magyar háztartások megtakarítási szerkezete. A forint közel 3 százalékos erősödése csökkentette a devizában tartott megtakarítások forintértékét, miközben a lakosság jelentős összegeket csoportosított át a még magasabb kamatot kínáló állampapírokba – írja legfrissebb elemzésében az MBH Elemzési Centrum.

MBH Elemzési Centrum: az állampapírok felé fordultak a magyar megtakarítókFotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Erősödő forint, fogyó betétek: az állampapírok felé fordultak a magyar megtakarítók

A háztartások klasszikus pénzügyi megtakarításainak állománya egy hónap alatt 269 milliárd forinttal, 47 652 milliárd forintra emelkedett. A tranzakciók összességében 330 milliárd forintos bővülést indokoltak volna, ezt azonban 61 milliárd forinttal mérsékelte az átértékelődés – mutat rá az MBH Elemzési Centrum, megjegyezve: a forint erősödése lefelé húzta a devizában denominált eszközök értékét, miközben a részvénypiaci árfolyam-emelkedés csak részben ellensúlyozta ezt a hatást.

A bankbetétek állománya 312 milliárd forinttal csökkent, a visszaesés nagyobb része, 245 milliárd forint, tényleges pénzkiáramlásból származott, a fennmaradó részt az átértékelődés okozta.

A folyamat egyik fő mozgatórugója az Államadósság Kezelő Központ május 22-i kamatcsökkentése volt. A FixMÁP és a MÁP Plusz új sorozatai fél százalékponttal alacsonyabb kamatot kínáltak, ezért a befektetők még a korábbi, kedvezőbb feltételekkel elérhető papírokból vásároltak nagy mennyiségben.

Ennek eredményeként

a FixMÁP állománya egyetlen hónap alatt 8,2 százalékkal,

a MÁP Pluszé 8,1 százalékkal nőtt.

Eközben a PMÁP állománya 4,1 százalékkal,

a BMÁP-é pedig 2,6 százalékkal mérséklődött.

Az elemzők szerint sok megtakarító bankbetétekből szabadított fel forrást, hogy még a kamatcsökkentés előtti, évi 7 százalékos FixMÁP-ot, illetve a 6,5–7,5 százalékos sávos kamatozású MÁP Pluszt vásárolhassa meg.

A befektetési jegyek állománya 131 milliárd forinttal emelkedett, amelyből 99 milliárd forintot a nettó tőkebeáramlás tett ki. A tőzsdei értékpapírok élénk kereslete mellett, a háztartások 77 milliárd forint értékben vásároltak részvényeket, ami a legnagyobb havi nettó vétel 2022 márciusa óta.