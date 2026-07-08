Állampapír őrület: megrohamozták a magyarok a kincstárat, ez most a két sztárpapír – a forint tisztítótűzként hatott a megtakarításokban
Májusban jelentősen átalakult a magyar háztartások megtakarítási szerkezete. A forint közel 3 százalékos erősödése csökkentette a devizában tartott megtakarítások forintértékét, miközben a lakosság jelentős összegeket csoportosított át a még magasabb kamatot kínáló állampapírokba – írja legfrissebb elemzésében az MBH Elemzési Centrum.
Erősödő forint, fogyó betétek: az állampapírok felé fordultak a magyar megtakarítók
A háztartások klasszikus pénzügyi megtakarításainak állománya egy hónap alatt 269 milliárd forinttal, 47 652 milliárd forintra emelkedett. A tranzakciók összességében 330 milliárd forintos bővülést indokoltak volna, ezt azonban 61 milliárd forinttal mérsékelte az átértékelődés – mutat rá az MBH Elemzési Centrum, megjegyezve: a forint erősödése lefelé húzta a devizában denominált eszközök értékét, miközben a részvénypiaci árfolyam-emelkedés csak részben ellensúlyozta ezt a hatást.
A bankbetétek állománya 312 milliárd forinttal csökkent, a visszaesés nagyobb része, 245 milliárd forint, tényleges pénzkiáramlásból származott, a fennmaradó részt az átértékelődés okozta.
A folyamat egyik fő mozgatórugója az Államadósság Kezelő Központ május 22-i kamatcsökkentése volt. A FixMÁP és a MÁP Plusz új sorozatai fél százalékponttal alacsonyabb kamatot kínáltak, ezért a befektetők még a korábbi, kedvezőbb feltételekkel elérhető papírokból vásároltak nagy mennyiségben.
Ennek eredményeként
- a FixMÁP állománya egyetlen hónap alatt 8,2 százalékkal,
- a MÁP Pluszé 8,1 százalékkal nőtt.
- Eközben a PMÁP állománya 4,1 százalékkal,
- a BMÁP-é pedig 2,6 százalékkal mérséklődött.
Az elemzők szerint sok megtakarító bankbetétekből szabadított fel forrást, hogy még a kamatcsökkentés előtti, évi 7 százalékos FixMÁP-ot, illetve a 6,5–7,5 százalékos sávos kamatozású MÁP Pluszt vásárolhassa meg.
A befektetési jegyek állománya 131 milliárd forinttal emelkedett, amelyből 99 milliárd forintot a nettó tőkebeáramlás tett ki. A tőzsdei értékpapírok élénk kereslete mellett, a háztartások 77 milliárd forint értékben vásároltak részvényeket, ami a legnagyobb havi nettó vétel 2022 márciusa óta.
Az árfolyamváltozások ugyan 8 milliárd forinttal mérsékelték az állománynövekedést, a befektetői érdeklődés így is kiemelkedő maradt.
Csökkenő vállalati megtakarítással számol az MBH, a fordulatot 2027-re várják
A nem pénzügyi vállalatok betétállománya 308 milliárd forinttal, 16 855 milliárd forintra csökkent május végére – hívja fel a figyelmet az MBH Elemzési Centrum. Mint írják: a tranzakciók egyenlege 109 milliárd forintos visszaesést mutatott, miközben a forinterősödés a vállalati devizabetétek értékét is mérsékelte.
A vállalatok értékpapír-állománya a nettó tranzakciók alapján több mint 84 milliárd forinttal bővült volna, az átértékelődés azonban ebből mintegy 40 milliárd forintot lefaragott.
A betétek ennek ellenére továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a vállalati megtakarítások között.
Az MBH Elemzési Centrum szerint a háztartások rendelkezésre álló jövedelme továbbra is emelkedik, ami támogatja a megtakarítások növekedését. Júniusban a forint árfolyama már jóval stabilabb volt, ezért a devizabetéteknél kisebb átértékelődési hatás várható.
Az elemzők arra számítanak, hogy a lakossági megtakarítások a következő hónapokban is elsősorban az állampapírok, kisebb részben a befektetési jegyek és a részvények felé áramolhatnak.
Júniusban újabb fél százalékpontos kamatcsökkentés következett a fix kamatozású lakossági állampapíroknál, amely ismét élénkíthette a keresletet, bár a májusi roham megismétlődését már kevésbé tartják valószínűnek.
Az MBH Elemzési Centrum a vállalati szektor kilátásait továbbra is visszafogottnak értékelik, ugyanakkor az EU-források ismételt elérhetősége élénkítheti a beruházásokat és a hitelezést, ennek hatása azonban fokozatosan jelenhet meg. Az MBH szerint 2026-ban még csökkenhet a vállalati megtakarítások GDP-arányos volumene, érdemi fordulat inkább 2027-ben következhet be.