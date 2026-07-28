Brutális magaslatról zuhant az állampapírok eladása, de ne temessük a sztárt: még mindig imádják a magyarok

Nem tudta megismételni a július közepi brutális állampapír-eladásait az Államadósság Kezelő Központ a múlt héten. Ugyanakkor továbbra is érdemes figyelni főleg az ÁKK fix kamatozású papírjait, mert ha a kamatuk csökken is az idén, m még mindig erősen keresik őket a hazai lakossági megtakarítók. (Vagy talán pont ezért.)

Állampapír: már sokkal kisebb kamatot kínál, mint néhány hónapja, mégis hatalmas rá az étvágy Fotó: Vémi Zoltán

Az ÁKK hétfőn szokás szerint közölte, mennyi lakossági állampapír fogyott az előző héten.

Tulajdonképp semmi meglepő nincs benne, hogy az ezt megelőző heti brutális mennyiséget nem sikerült megismételni: a teljes értékesített mennyiség

136 milliárd forintról

74 milliárd forintra csökkent a múlt héten.

Fix kamatú állampapír: törhetetlennek tűnik a kereslet

Ha az okokat keressük és a helyzetet előretekintve mérjük fel, ki kell emelni, hogy

a teljes eladás még így is szépen a korábbi hetek 60 milliárd forint körüli értékei felett van, illetve arra, hogy a fix kamatozású FixMÁP-ból még mindig 42,6 milliárd volt az eladás, holott a 100,3 milliárdos július közepi felszökést megelőző hetekben egyszer sem érte el a 40 milliárdot a heti értékesítés a papírból.

A fix kamatú papírra tehát erős maradt a kereslet, holott az elérhető sorozatnak lejjebb szállt a kamata.

A két héttel ezelőtti kiugró értékesítésre pont azért került sor, mert a piacon lévő sorozatot az ÁKK előre bejelentése utána alacsonyabb kamatozásúra cserélte. Már korábban is volt az idén egy még nagyobb vásárlási hullám ugyanebből az okból.

Ezért is figyelemre méltó a kitartó kereslet, hiszen a papírok kamatának csökkentése immár sorozat: az elmúlt hetekben a bankok is jelentettek be betéti kamatcsökkentéseket, miután a Magyar Nemzeti Bank saját kamatcsökkentéseivel megadta mindehhez "a zöld fényt".

Azért figyeljük az ÁKK-t: ők is figyelnek minket

A Fix Magyar Állampapírt (a FixMÁP-ot) úgy keresik még mindig erősen, hogy a most vásárolható sorozaton már csak 5,5 százalék éves kamatot kínál az ÁKK, pedig néhány hónapja még 7 százalékon is lehetett ilyen papírt vásárolni.

A papírok még így, kevesebbet kamatozva is bőven az 1,7 százalékos júniusi magyar infláció fölé kínálnak. Ez jóval alacsonyabb az euróövezetben mért inflációs rátáknál is, és ez engedi meg Varga Mihály Magyar Nemzeti Bankjának, hogy a "nemzetközi széllel szemben haladva" csökkentse kamatait.

Az alacsony infláció és a jegybanki kamatcsökkentés pedig kapóra jön az állami adósságkezelőknek, hogy az állampapírok kamatait vagdosva csökkentsék a kormányzat kamatköltségeit. Ezt egészen addig tehetik, míg a magyar lakossági megtakarítók ki nem ábrándulnak.

Ilyen kiábrándulás a múlt heti eladások tanúsága szerint egyelőre nem következett be, úgyhogy továbbra is érdemes az ÁKK nyilvános ajánlattételeit figyelemmel kísérni, itt. Ha ugyanis megint idő előtt lezárják a futó FixMÁP sorozat értékesítését és még alacsonyabb kamatú papírral állnak elő, a múltkori vásárlási hullám megismétlődhet.