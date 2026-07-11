Lewis Hamilton Ferrarija megérkezett Budapestre – ennek kapcsán az Alza azt is elárulta, miért hódítanak itthon a csomagautomaták a házhozszállítás helyett
Életnagyságú Formula–1-es Ferrari versenyautó érkezett Budapestre: a több mint 400 ezer Lego-elemből épített, mintegy 1,5 tonnás modell augusztus 10-ig tekinthető meg az Alza Róbert Károly körúti bemutatótermében. A különleges alkotás nem csupán a Lego és a Formula–1 együttműködésének egyik leglátványosabb darabja, hanem ugyanaz a modell, amelyet tavaly Miamiban Charles Leclerc és Lewis Hamilton is vezetett a bemutatóparádén.
A csütörtök esti ünnepélyes bemutatón részt vett Váraljai-Sipos Judit, a Lego Hungária Kft. ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója, valamint Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Formula–1-es versenyzője és Nagy Dániel autóversenyző.
A kiállított Ferrari a Lego Speed Champions sorozat mintájára készült, a Lego és a Formula–1 stratégiai együttműködésének részeként. Bár a jármű életnagyságú, jelenleg nem vezethető, mivel nincs benne hajtáslánc.
A Lego továbbra is az Alza egyik legnépszerűbb termékkategóriája
Az eseményen alkalmával a játékpiaci trendekről kérdeztük az Alzát. A kiskereskedelmi társaság szerint a Lego-készletek a webáruház magyarországi indulása, vagyis immár tíz éve folyamatosan a legkeresettebb játékok közé tartoznak.
A vállalat Róbert Károly körúti bemutatótermében külön Lego Shop-in-Shop működik saját értékesítővel, miközben
az idei év slágertermékei között kiemelt szerepet kapnak a Forma–1-es készletek.
Az Alza elmondása szerint a Lego Speed Champions sorozatból a McLaren, a Ferrari, a Mercedes-AMG, az Oracle Red Bull Racing és a BWT Alpine versenyautói a legnépszerűbbek. A legkelendőbb Lego-termékek között még ott van Lionel Messi figurája, a Star Wars-sorozatból Grogu és R2-D2 készletei, valamint az örök klasszikus Botanicals virágkollekció is szerepel.
Egyre többen választják a csomagautomatákat
Az Alza a logisztikai piac alakulásáról is beszélt. A cég szerint a vásárlók körében tovább erősödik a csomagautomaták népszerűsége, amelyet a PwC idei beszámolója is alátámaszt. A kutatás alapján
a digitálisan aktív vásárlók 46 százaléka már csomagautomatába kéri a rendelését, míg a házhoz szállítást 40 százalék választja.
A vállalat szerint saját ügyfelei elsősorban a több mint 800 AlzaBox valamelyikét részesítik előnyben. Ennek oka a folyamatos elérhetőség mellett az olyan szolgáltatások, mint az éjféli rendelés utáni másnapi átvétel, a könnyű visszaküldés vagy az XL és XXL méretű rekeszek. Elmondásuk alapján tavaly januárban még 407 AlzaBox állt a vásárlók rendelkezésére, tehát az elmúlt másfél évben ezt sikerült megduplázni.
Az Alza szerint a Packeta hálózatával való együttműködés továbbra is fontos szerepet tölt be, mivel
olyan településeken is lehetővé teszi a csomagautomatás átvételt, ahol még nincs AlzaBox, vagy azok éppen megteltek.
Ugyanakkor a vállalat kiemelte, hogy több kényelmi szolgáltatás – például az „Éjfélig megrendeled, délig az AlzaBoxban leled” szolgáltatás, a visszaküldési lehetőség vagy a választható rekeszek – kizárólag az Alza saját automatáinál érhetők el.
A Lego számára Magyarország stratégiai gyártóbázis
A Lego Csoport tavaly ősszel a nyíregyházi gyár bővítésének átadásán hangsúlyozta, hogy Magyarország ma az egyik legfontosabb európai gyártóbázisa a vállalatnak. Niels B. Christiansen vezérigazgató interjút adott a Világgazdaságnak, melyben elmondta, a döntést a képzett munkaerő, a vállalkozásbarát környezet, valamint a helyi közösségekkel kialakított jó kapcsolat egyaránt indokolta. Kiemelte, hogy a Lego regionalizált gyártási stratégiát követ:
az Európában értékesített készletek döntő többsége európai üzemekben készül, köztük a nyíregyházi gyárban.
A vállalat emiatt az amerikai vámháború hatásait is mérsékelni tudta, mivel az Egyesült Államok piacát elsősorban helyi termeléssel szolgálja ki.
A cég a fenntarthatóságra is jelentős összegeket fordít: Nyíregyházán napelemek és egy készülő geotermikus rendszer segíti a gyár energiaellátását, miközben Európában 2026 végére teljesen kivezetik a műanyag tasakokat a Lego-készletekből. A vezérigazgató szerint a mesterséges intelligencia nem váltja ki a tervezőket, hanem felgyorsítja a fejlesztési folyamatokat, így több idő jut a kreatív munkára.
Christiansen arról is beszélt, hogy egyelőre nem terveznek újabb európai gyárat, mivel a most kibővített nyíregyházi üzem hosszú távon is elegendő kapacitást biztosít. A magyar tematikájú Lego-készletek kapcsán úgy fogalmazott: ha egyszer készül ilyen modell, annak a hazai közönségen túl világszerte is vonzónak kell lennie, a Parlamentet pedig jó jelöltnek nevezte az Architecture sorozat számára.