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Lewis Hamilton Ferrarija megérkezett Budapestre – ennek kapcsán az Alza azt is elárulta, miért hódítanak itthon a csomagautomaták a házhozszállítás helyett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lewis Hamilton életnagyságú, 400 ezer LEGO-elemből épített Ferrarija megérkezett Budapestre, ahol augusztus 10-ig bárki megtekintheti. A bemutató apropóján az Alza a magyar vásárlói szokásokról is beszélt, és elárulta, miért előzik egyre inkább a csomagautomaták a házhoz szállítást.
Gergely Máté
2026.07.11, 18:01
Frissítve: 2026.07.11, 18:15

Életnagyságú Formula–1-es Ferrari versenyautó érkezett Budapestre: a több mint 400 ezer Lego-elemből épített, mintegy 1,5 tonnás modell augusztus 10-ig tekinthető meg az Alza Róbert Károly körúti bemutatótermében. A különleges alkotás nem csupán a Lego és a Formula–1 együttműködésének egyik leglátványosabb darabja, hanem ugyanaz a modell, amelyet tavaly Miamiban Charles Leclerc és Lewis Hamilton is vezetett a bemutatóparádén.

Lewis Hamilton Ferrarija megérkezett Budapestre – ennek kapcsán az Alza azt is elárulta, miért hódítanak itthon a csomagautomaták a házhozszállítás helyett
Lewis Hamilton Ferrarija megérkezett Budapestre – ennek kapcsán az Alza azt is elárulta, miért hódítanak itthon a csomagautomaták a házhozszállítás helyett / Fotó: Bertalan Soos

A csütörtök esti ünnepélyes bemutatón részt vett Váraljai-Sipos Judit, a Lego Hungária Kft. ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója, valamint Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Formula–1-es versenyzője és Nagy Dániel autóversenyző.

A kiállított Ferrari a Lego Speed Champions sorozat mintájára készült, a Lego és a Formula–1 stratégiai együttműködésének részeként. Bár a jármű életnagyságú, jelenleg nem vezethető, mivel nincs benne hajtáslánc.

A Lego továbbra is az Alza egyik legnépszerűbb termékkategóriája

Az eseményen alkalmával a játékpiaci trendekről kérdeztük az Alzát. A kiskereskedelmi társaság szerint a Lego-készletek a webáruház magyarországi indulása, vagyis immár tíz éve folyamatosan a legkeresettebb játékok közé tartoznak.

A vállalat Róbert Károly körúti bemutatótermében külön Lego Shop-in-Shop működik saját értékesítővel, miközben 

az idei év slágertermékei között kiemelt szerepet kapnak a Forma–1-es készletek.

Az Alza elmondása szerint a Lego Speed Champions sorozatból a McLaren, a Ferrari, a Mercedes-AMG, az Oracle Red Bull Racing és a BWT Alpine versenyautói a legnépszerűbbek. A legkelendőbb Lego-termékek között még ott van Lionel Messi figurája, a Star Wars-sorozatból Grogu és R2-D2 készletei, valamint az örök klasszikus Botanicals virágkollekció is szerepel.

A Lego Ferrari egyenesen Csehországból érkezett, miután tavaly Miamiban Hamilton és Lecrec felavatta / Fotó: Bertalan Soos

Egyre többen választják a csomagautomatákat

Az Alza a logisztikai piac alakulásáról is beszélt. A cég szerint a vásárlók körében tovább erősödik a csomagautomaták népszerűsége, amelyet a PwC idei beszámolója is alátámaszt. A kutatás alapján 

a digitálisan aktív vásárlók 46 százaléka már csomagautomatába kéri a rendelését, míg a házhoz szállítást 40 százalék választja.

A vállalat szerint saját ügyfelei elsősorban a több mint 800 AlzaBox valamelyikét részesítik előnyben. Ennek oka a folyamatos elérhetőség mellett az olyan szolgáltatások, mint az éjféli rendelés utáni másnapi átvétel, a könnyű visszaküldés vagy az XL és XXL méretű rekeszek. Elmondásuk alapján tavaly januárban még 407 AlzaBox állt a vásárlók rendelkezésére, tehát az elmúlt másfél évben ezt sikerült megduplázni.

Az Alza szerint a Packeta hálózatával való együttműködés továbbra is fontos szerepet tölt be, mivel 

olyan településeken is lehetővé teszi a csomagautomatás átvételt, ahol még nincs AlzaBox, vagy azok éppen megteltek. 

Ugyanakkor a vállalat kiemelte, hogy több kényelmi szolgáltatás – például az „Éjfélig megrendeled, délig az AlzaBoxban leled” szolgáltatás, a visszaküldési lehetőség vagy a választható rekeszek – kizárólag az Alza saját automatáinál érhetők el.

A Lego számára Magyarország stratégiai gyártóbázis

A Lego Csoport tavaly ősszel a nyíregyházi gyár bővítésének átadásán hangsúlyozta, hogy Magyarország ma az egyik legfontosabb európai gyártóbázisa a vállalatnak. Niels B. Christiansen vezérigazgató interjút adott a Világgazdaságnak, melyben elmondta, a döntést a képzett munkaerő, a vállalkozásbarát környezet, valamint a helyi közösségekkel kialakított jó kapcsolat egyaránt indokolta. Kiemelte, hogy a Lego regionalizált gyártási stratégiát követ: 

az Európában értékesített készletek döntő többsége európai üzemekben készül, köztük a nyíregyházi gyárban. 

A vállalat emiatt az amerikai vámháború hatásait is mérsékelni tudta, mivel az Egyesült Államok piacát elsősorban helyi termeléssel szolgálja ki. 

A cég a fenntarthatóságra is jelentős összegeket fordít: Nyíregyházán napelemek és egy készülő geotermikus rendszer segíti a gyár energiaellátását, miközben Európában 2026 végére teljesen kivezetik a műanyag tasakokat a Lego-készletekből. A vezérigazgató szerint a mesterséges intelligencia nem váltja ki a tervezőket, hanem felgyorsítja a fejlesztési folyamatokat, így több idő jut a kreatív munkára. 

Christiansen arról is beszélt, hogy egyelőre nem terveznek újabb európai gyárat, mivel a most kibővített nyíregyházi üzem hosszú távon is elegendő kapacitást biztosít. A magyar tematikájú Lego-készletek kapcsán úgy fogalmazott: ha egyszer készül ilyen modell, annak a hazai közönségen túl világszerte is vonzónak kell lennie, a Parlamentet pedig jó jelöltnek nevezte az Architecture sorozat számára.

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