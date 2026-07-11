Életnagyságú Formula–1-es Ferrari versenyautó érkezett Budapestre: a több mint 400 ezer Lego-elemből épített, mintegy 1,5 tonnás modell augusztus 10-ig tekinthető meg az Alza Róbert Károly körúti bemutatótermében. A különleges alkotás nem csupán a Lego és a Formula–1 együttműködésének egyik leglátványosabb darabja, hanem ugyanaz a modell, amelyet tavaly Miamiban Charles Leclerc és Lewis Hamilton is vezetett a bemutatóparádén.

Lewis Hamilton Ferrarija megérkezett Budapestre – ennek kapcsán az Alza azt is elárulta, miért hódítanak itthon a csomagautomaták a házhozszállítás helyett / Fotó: Bertalan Soos

A csütörtök esti ünnepélyes bemutatón részt vett Váraljai-Sipos Judit, a Lego Hungária Kft. ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója, valamint Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Formula–1-es versenyzője és Nagy Dániel autóversenyző.

A kiállított Ferrari a Lego Speed Champions sorozat mintájára készült, a Lego és a Formula–1 stratégiai együttműködésének részeként. Bár a jármű életnagyságú, jelenleg nem vezethető, mivel nincs benne hajtáslánc.

A Lego továbbra is az Alza egyik legnépszerűbb termékkategóriája

Az eseményen alkalmával a játékpiaci trendekről kérdeztük az Alzát. A kiskereskedelmi társaság szerint a Lego-készletek a webáruház magyarországi indulása, vagyis immár tíz éve folyamatosan a legkeresettebb játékok közé tartoznak.

A vállalat Róbert Károly körúti bemutatótermében külön Lego Shop-in-Shop működik saját értékesítővel, miközben

az idei év slágertermékei között kiemelt szerepet kapnak a Forma–1-es készletek.

Az Alza elmondása szerint a Lego Speed Champions sorozatból a McLaren, a Ferrari, a Mercedes-AMG, az Oracle Red Bull Racing és a BWT Alpine versenyautói a legnépszerűbbek. A legkelendőbb Lego-termékek között még ott van Lionel Messi figurája, a Star Wars-sorozatból Grogu és R2-D2 készletei, valamint az örök klasszikus Botanicals virágkollekció is szerepel.

A Lego Ferrari egyenesen Csehországból érkezett, miután tavaly Miamiban Hamilton és Lecrec felavatta / Fotó: Bertalan Soos

Egyre többen választják a csomagautomatákat

Az Alza a logisztikai piac alakulásáról is beszélt. A cég szerint a vásárlók körében tovább erősödik a csomagautomaták népszerűsége, amelyet a PwC idei beszámolója is alátámaszt. A kutatás alapján

a digitálisan aktív vásárlók 46 százaléka már csomagautomatába kéri a rendelését, míg a házhoz szállítást 40 százalék választja.

A vállalat szerint saját ügyfelei elsősorban a több mint 800 AlzaBox valamelyikét részesítik előnyben. Ennek oka a folyamatos elérhetőség mellett az olyan szolgáltatások, mint az éjféli rendelés utáni másnapi átvétel, a könnyű visszaküldés vagy az XL és XXL méretű rekeszek. Elmondásuk alapján tavaly januárban még 407 AlzaBox állt a vásárlók rendelkezésére, tehát az elmúlt másfél évben ezt sikerült megduplázni.