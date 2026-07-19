Már az Alza is bevezette a világszerte egyre népszerűbb fizetési módszert – ilyen az új konstrukció
Az Alza.hu új fizetési lehetőséggel bővíti kínálatát: a webáruház a Klarnával kötött együttműködésnek köszönhetően kamatmentes részletfizetést és halasztott fizetési opciót is elérhetővé tesz vásárlói számára. Bár a Klarna már korábban is megjelent a magyar piacon, a piacvezető online kiskereskedő csatlakozása új lendületet adhat a „vásárolj most, fizess később” (Buy Now, Pay Later, BNPL) konstrukció hazai terjedésének.
Ezzel újít az Alza
A Klarna fizetési szolgáltatásával az Alza vásárlói a pénztárnál három lehetőség közül választhatnak:
- egy összegben fizethetnek,
- három kamatmentes részletben rendezhetik a vételárat,
- illetve a visszatérő ügyfelek számára 30 napos halasztott fizetés is elérhető.
A társaság közlése szerint a konstrukció az Alza.hu weboldalon és az alkalmazásban is használható.
Bár a Klarna már korábban is jelen volt Magyarországon, a szolgáltatás eddig csak korlátozott számú kereskedőnél volt elérhető. A nagy hazai online műszaki áruházak közül az iPon már korábban bevezette a három részletben történő kamatmentes fizetési lehetőséget, most azonban az Alza – amely saját közlése szerint Magyarország legnagyobb online kiskereskedője – is csatlakozott ehhez a körhöz.
A többi jelentős piaci szereplő – például a MediaMarkt, az eMAG, a PCX vagy az Aqua – továbbra is elsősorban hagyományos fizetési módokat és pénzügyi partnereken keresztül igényelhető áruhiteleket kínál. A Klarna által népszerűvé tett, néhány kattintással elérhető, kamatmentes BNPL-konstrukció ezeknél a kereskedőknél jelenleg nem része az alapértelmezett fizetési kínálatnak.
Nem ugyanaz, mint egy klasszikus áruhitel
A BNPL-modell lényege, hogy a vásárló azonnal megkapja a terméket, miközben a vételárat rövid futamidő alatt, több részletben rendezi. A legismertebb konstrukcióban a fizetés három egyenlő részletben történik, kamat felszámítása nélkül, amennyiben a részleteket időben teljesítik. Ez jelentősen eltér a hagyományos áruhitelektől, amelyek jellemzően hosszabb futamidővel, magasabb hitelösszeggel és sok esetben kamatköltséggel működnek. Emiatt
a BNPL elsősorban néhány tíz- vagy néhány százezer forintos vásárlások – például mobiltelefonok, játékkonzolok, háztartási gépek vagy számítástechnikai eszközök – finanszírozására vált népszerűvé.
A vállalat közlése szerint a Klarna bevezetése óta leggyakrabban mobiltelefonokat, játékkonzolokat és háztartási gépeket vásárolnak ezzel a fizetési móddal, ugyanakkor a szolgáltatás bármely termékkategóriában igénybe vehető. Az Alza szerint az együttműködés célja a fizetési lehetőségek bővítése és a vásárlási folyamat egyszerűsítése, míg a Klarna azt hangsúlyozza, hogy a rugalmas fizetési konstrukciók hozzájárulhatnak a forgalom és a vásárlói aktivitás növekedéséhez.
Egyre fontosabb versenyterület lehet a BNPL
A fizetési lehetőségek ma már nem csupán kényelmi szolgáltatásnak számítanak az e-kereskedelemben, hanem a verseny egyik fontos eszközévé váltak. A BNPL-megoldások bevezetése nemcsak a vásárlóknak jelenthet nagyobb rugalmasságot, hanem a kereskedők számára is növelheti az átlagos kosárértéket és csökkentheti a vásárlások megszakításának arányát.
Az Alza csatlakozásával így a hazai online műszaki kereskedelem két meghatározó szereplőjénél – az iPonnál és az Alzánál – már elérhető a Klarna kamatmentes részletfizetési megoldása. Ez arra utalhat, hogy a nemzetközi piacokon már széles körben alkalmazott BNPL-modell a magyar e-kereskedelemben is egyre nagyobb szerepet kaphat.
Külföldön már bevett fizetési forma
A BNPL-konstrukció Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már régóta az online vásárlás egyik leggyorsabban növekvő fizetési módja. A globális piac vezető szereplői közé a svéd Klarna, az ausztrál Afterpay, az amerikai Affirm és a PayPal Pay Later tartoznak, amelyek együtt több százmillió felhasználót szolgálnak ki világszerte. A Klarna jelenleg a világ legnagyobb BNPL-szolgáltatója aktív felhasználók száma alapján, mintegy 119 millió ügyféllel és több mint egymillió kereskedelmi partnerrel.
Az Egyesült Államokban ugyanakkor más a piac szerkezete:
a rövid futamidejű, négy részletben történő fizetések piacát elsősorban az Afterpay és a PayPal uralja,
míg a nagyobb értékű, hosszabb futamidejű finanszírozásban az Affirm számít meghatározó szereplőnek. A Klarna elsősorban Európában, illetve az utóbbi években az amerikai piacon is jelentősen növelte részesedését.
A BNPL népszerűsége miatt több ország már külön szabályozással is foglalkozik a szektorral. Az Egyesült Királyságban például 2026 júliusától új fogyasztóvédelmi szabályok léptek hatályba: kötelezővé vált az ügyfelek hitelképességének vizsgálata, erősödtek a tájékoztatási kötelezettségek, és a szolgáltatók a pénzügyi felügyelet ellenőrzése alá kerültek.