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Már az Alza is bevezette a világszerte egyre népszerűbb fizetési módszert – ilyen az új konstrukció

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Az Alza.hu is bevezette a Klarna úgynevezett „vásárolj most, fizess később” fizetési megoldását, amely lehetővé teszi a kamatmentes részletfizetést és a halasztott fizetést is. A konstrukció világszerte egyre népszerűbb az online kereskedelemben, Magyarországon azonban továbbra is csak kevés nagy webáruháznál érhető el, pontosabban az Alza mellett eddig csak az iPon vezette be.
Gergely Máté
2026.07.19, 13:46

Az Alza.hu új fizetési lehetőséggel bővíti kínálatát: a webáruház a Klarnával kötött együttműködésnek köszönhetően kamatmentes részletfizetést és halasztott fizetési opciót is elérhetővé tesz vásárlói számára. Bár a Klarna már korábban is megjelent a magyar piacon, a piacvezető online kiskereskedő csatlakozása új lendületet adhat a „vásárolj most, fizess később” (Buy Now, Pay Later, BNPL) konstrukció hazai terjedésének.

Már az Alza is bevezette a világszerte egyre népszerűbb fizetési módszert – ilyen az új konstrukció
Már az Alza is bevezette a világszerte egyre népszerűbb fizetési módszert – ilyen az új konstrukció / Fotó: csikiphoto

Ezzel újít az Alza

A Klarna fizetési szolgáltatásával az Alza vásárlói a pénztárnál három lehetőség közül választhatnak: 

  • egy összegben fizethetnek, 
  • három kamatmentes részletben rendezhetik a vételárat, 
  • illetve a visszatérő ügyfelek számára 30 napos halasztott fizetés is elérhető. 

A társaság közlése szerint a konstrukció az Alza.hu weboldalon és az alkalmazásban is használható.

Bár a Klarna már korábban is jelen volt Magyarországon, a szolgáltatás eddig csak korlátozott számú kereskedőnél volt elérhető. A nagy hazai online műszaki áruházak közül az iPon már korábban bevezette a három részletben történő kamatmentes fizetési lehetőséget, most azonban az Alza – amely saját közlése szerint Magyarország legnagyobb online kiskereskedője – is csatlakozott ehhez a körhöz.

A többi jelentős piaci szereplő – például a MediaMarkt, az eMAG, a PCX vagy az Aqua – továbbra is elsősorban hagyományos fizetési módokat és pénzügyi partnereken keresztül igényelhető áruhiteleket kínál. A Klarna által népszerűvé tett, néhány kattintással elérhető, kamatmentes BNPL-konstrukció ezeknél a kereskedőknél jelenleg nem része az alapértelmezett fizetési kínálatnak.

Nem ugyanaz, mint egy klasszikus áruhitel

A BNPL-modell lényege, hogy a vásárló azonnal megkapja a terméket, miközben a vételárat rövid futamidő alatt, több részletben rendezi. A legismertebb konstrukcióban a fizetés három egyenlő részletben történik, kamat felszámítása nélkül, amennyiben a részleteket időben teljesítik. Ez jelentősen eltér a hagyományos áruhitelektől, amelyek jellemzően hosszabb futamidővel, magasabb hitelösszeggel és sok esetben kamatköltséggel működnek. Emiatt 

a BNPL elsősorban néhány tíz- vagy néhány százezer forintos vásárlások – például mobiltelefonok, játékkonzolok, háztartási gépek vagy számítástechnikai eszközök – finanszírozására vált népszerűvé.

A vállalat közlése szerint a Klarna bevezetése óta leggyakrabban mobiltelefonokat, játékkonzolokat és háztartási gépeket vásárolnak ezzel a fizetési móddal, ugyanakkor a szolgáltatás bármely termékkategóriában igénybe vehető. Az Alza szerint az együttműködés célja a fizetési lehetőségek bővítése és a vásárlási folyamat egyszerűsítése, míg a Klarna azt hangsúlyozza, hogy a rugalmas fizetési konstrukciók hozzájárulhatnak a forgalom és a vásárlói aktivitás növekedéséhez.

Egyre fontosabb versenyterület lehet a BNPL

A fizetési lehetőségek ma már nem csupán kényelmi szolgáltatásnak számítanak az e-kereskedelemben, hanem a verseny egyik fontos eszközévé váltak. A BNPL-megoldások bevezetése nemcsak a vásárlóknak jelenthet nagyobb rugalmasságot, hanem a kereskedők számára is növelheti az átlagos kosárértéket és csökkentheti a vásárlások megszakításának arányát.

Az Alza csatlakozásával így a hazai online műszaki kereskedelem két meghatározó szereplőjénél – az iPonnál és az Alzánál – már elérhető a Klarna kamatmentes részletfizetési megoldása. Ez arra utalhat, hogy a nemzetközi piacokon már széles körben alkalmazott BNPL-modell a magyar e-kereskedelemben is egyre nagyobb szerepet kaphat.

Külföldön már bevett fizetési forma

A BNPL-konstrukció Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már régóta az online vásárlás egyik leggyorsabban növekvő fizetési módja. A globális piac vezető szereplői közé a svéd Klarna, az ausztrál Afterpay, az amerikai Affirm és a PayPal Pay Later tartoznak, amelyek együtt több százmillió felhasználót szolgálnak ki világszerte. A Klarna jelenleg a világ legnagyobb BNPL-szolgáltatója aktív felhasználók száma alapján, mintegy 119 millió ügyféllel és több mint egymillió kereskedelmi partnerrel.

Az Egyesült Államokban ugyanakkor más a piac szerkezete: 

a rövid futamidejű, négy részletben történő fizetések piacát elsősorban az Afterpay és a PayPal uralja, 

míg a nagyobb értékű, hosszabb futamidejű finanszírozásban az Affirm számít meghatározó szereplőnek. A Klarna elsősorban Európában, illetve az utóbbi években az amerikai piacon is jelentősen növelte részesedését.

A BNPL népszerűsége miatt több ország már külön szabályozással is foglalkozik a szektorral. Az Egyesült Királyságban például 2026 júliusától új fogyasztóvédelmi szabályok léptek hatályba: kötelezővé vált az ügyfelek hitelképességének vizsgálata, erősödtek a tájékoztatási kötelezettségek, és a szolgáltatók a pénzügyi felügyelet ellenőrzése alá kerültek.

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