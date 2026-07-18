Megkezdődtek a tárgyalások Amerika és Magyarország között az orosz olaj és gáz betiltásáról: egyértelmű az elvárás a Tisza felé – "Ne tegyenek elhamarkodott lépéseket"

Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Washingtonban – erről beszélt az MTI-nek adott interjújában Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnöke.

Megkezdődtek a tárgyalások Amerika és Magyarország között az orosz olaj és gáz betiltásáról / Fotó: CHIP SOMODEVILLA

Ő éppen Amerikában tárgyal és ennek során az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került. Miután Magyarország gáz- és olajellátásának döntő része éppen ilyen forrásokból származik, egy amerikai tilalom mélységében érinteni a teljes magyar ellátást és a gazdaság működését.

Megkezdődtek a tárgyalások Amerika és Magyarország között az orosz olaj és gáz betiltásáról

A Tisza Párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően azt mondta, hogy tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt részükről. Ugyanakkor azt az elvárást is, hogy

szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól.

Hajdú Márton arra kérte tárgyalópartnereit, hogy "vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket".

Szomorú lenne, ha Magyarország azt követően kerülne a vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton. Megértést tapasztaltam, és azt gondolom, hogy jó eséllyel el tudjuk kerülni ezt a problémát – vélekedett.

Ígéretet tett Amerikának a Tisza, hogy jófiú lesz

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az energiabiztonság kérdései mellett egyeztetett a migrációról, az európai és a magyar gazdaság versenyképességéről, valamint globális biztonságpolitikai témákról, így az Oroszország jelentette kihívásról és a Kína felemelkedése okozta versenyhelyzetről.

Hajdu Márton azt mondta, tájékoztatta tárgyalópartnereit arról, hogy

az új magyar vezetés minden erejével azon lesz, hogy Magyarország újra megbízható szövetséges legyen,

és hogy saját nemzeti érdekének érvényesítését a közös szövetségi rendszeren és szövetségi érdekeken belül folytassa. A magyar-amerikai viszonyban együttműködési területként értékelte egyebek mellett a migráció kérdéseit és a globális terrorizmus elleni fellépést.