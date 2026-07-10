Sokk hatása alatt a gazdák: alacsony termés és az önköltség alatti árak borzolják a kedélyeket

A tavalyinál nagyjából egymillió tonnával kevesebb búza és 350 ezer tonnával kisebb árpatermés várható Magyarországon, miközben a gabonaárak még a termelési költségeket sem fedezik. Az erős forint, a magas fuvarhátrány és a nehezen induló export miatt, jelentős hátrányt szenvednek a régiós társakhoz képet az aratás után a magyar gazdák - közölte a Világgazdasággal Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségénenek elnöke.

Aszály után lefagytak a gazdák: az aratás után szóhoz sem igen jutnak olyan alacsony termésátlag és árszint alakult ki. Ebből aligha lesz nyereség Fotó: Makovics Kornél

Aratás: jelentősen elmaradnak a tavalyi eredményektől az idei kalászosgabona-termések

Az őszi árpa betakarítása már gyakorlatilag befejeződött, a mintegy 355 ezer hektáros termőterületen országosan hozzávetőleg 4,3 tonnás hektáronkénti átlaghozam született – mondta lapunknak Petőházi Tamás. Ez hektáronként

több mint egy tonnával gyengébb eredmény a tavalyinál,

országos szinten pedig hozzávetőleg 350 ezer tonnás terméskiesést jelent.

Az árpa mintegy 90 százalékát takarmányozási célra használják fel, elsősorban a sertés-, baromfi- és szarvasmarha-ágazatban.

A kisebb kínálat ellenére az árak nem emelkedtek. Az árpa felvásárlási ára sok esetben a tonnánkénti 60 ezer forintot sem éri el, márpedig ilyen termésátlag mellett ez a gazdálkodóknak veszteséges értékesítést jelent.

Egymillió tonna búza hiányozhat

Az őszi búza aratásának már több mint kétharmadával végeztek a gazdák. Az eddigi adatok alapján országosan hektáronként nagyjából négy tonnás átlaghozam várható. A 900–980 ezer hektár körüli termőterületről így megközelítőleg négymillió tonna búzát takaríthatnak be.

Ez mintegy egymillió tonnával marad el a korábbi, ötmillió tonna körüli piaci várakozásoktól, és hozzávetőleg ugyanekkora csökkenést jelenthet az előző évi terméshez képest is. Petőházi szerint,

a március-áprilisi csapadékmentes időjárás miatt, már látható volt, hogy gondok lesznek, de a jelenlegi helyzet azért még sokkolja most az gazdálkodókat.

A gyengébb terméseredmények ellenére a búza ára is csökkent. A felvásárlási ajánlatok tonnánként nagyjából 60 ezer forintról indulnak, ami az átlagos költségszint mellett veszteséges termelést jelenthet. A gazdák szerint legalább 70 ezer forint feletti tonnánkénti árra lenne szükség ahhoz, hogy a költségek megtérüljenek.