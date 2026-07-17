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benzin
gázolaj
magyar ásványolaj szövetség

Egyértelműek a jelek: szép csendben visszahozták Magyarországon a védett árat, ügyes trükköt eszelt ki a Tisza-kormány – így működik az üzemanyag nem hivatalos ársapkája

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Többször is emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára az elmúlt napokban, a töltőállomások jelentős részén azonban ez egyelőre alig látszik. Több piaci szereplő szerint a jelenség mögött akár informális árkorlát is állhat, hivatalos megerősítés azonban nincs.
VG
2026.07.17, 08:20
Frissítve: 2026.07.17, 08:22

Bár a héten már több alkalommal is drágult a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, a magyarországi kutak jelentős részén továbbra is a korábbi, úgynevezett védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. A piaci folyamatok alapján ez szokatlan jelenségnek számít, amelyről az iparágban is eltérő vélemények alakultak ki.

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Normál piaci körülmények között minden töltőállomás maga határozza meg a kiskereskedelmi árát / Fotó: Khajornkiat Limsagul

Tovább emelkednek a nagykereskedelmi árak

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy péntektől a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó hat forinttal, a gázolajé pedig bruttó nyolc forinttal emelkedik.

A szakember szerint normál piaci körülmények között minden töltőállomás maga határozza meg a kiskereskedelmi árát, ugyanakkor a nagykereskedelmi drágulás előbb-utóbb várhatóan megjelenik a kutakon is. Ennek időzítése attól függ, mikor érkezik az új készlet, illetve milyen árazási stratégiát követ az adott vállalkozás.

Vita alakult ki az üzemanyag-tartalékokról

Az elmúlt napokban a stratégiai készletek nagysága is vita tárgyává vált. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke korábban arról beszélt, hogy számításai szerint a hazai készletek alacsony szinten állnak: állítása szerint a kőolajkészlet 41 napra, a gázolaj 24 napra, a benzin pedig mindössze 14 napra elegendő.

Grád Ottó ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági és energetikai miniszter korábbi bejelentése kizárólag a kőolajkészletekre vonatkozott, míg a finomított termékek visszapótlása továbbra is folyamatban van.

A szakember szerint jelenleg mintegy háromszázmillió liter benzin áll rendelkezésre Magyarországon, ami körülbelül 45 napos fogyasztást fedez. Gázolajból 35–40 napra elegendő készlet áll rendelkezésre.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a stratégiai készletezés szabályai nem írják elő külön-külön minden üzemanyagtípusból a kilencvennapos tartalékot, hanem az egyes termékek összesített készletének kell elérnie ezt a szintet. Elmondása szerint jelenleg ez az arány 87 napnak megfelelő.

Feltűnően közel maradtak a korábbi árszintekhez

A szakmai viták mellett az árak alakulása is kérdéseket vet fel.

Egri Gábor korábban azt állította, hogy politikai nyomás miatt a nagy piaci szereplők nem emelik áraikat a korábbi védett árszintek fölé. Ezt az állítást Grád Ottó nem kommentálta.

  • Az elmúlt napokban ugyanakkor több autópálya melletti töltőállomáson is 594 forintos benzin- és 614 forintos gázolajár szerepelt a kijelzőkön,
  • míg más kutakon pontosan a korábbi 595, illetve 615 forintos szinteken kínálták az üzemanyagot.

Ez azért keltett figyelmet, mert az autópályás kutak hagyományosan 30–40 forinttal magasabb árakkal dolgoznak, mint a városi töltőállomások. A nagykereskedelmi drágulás ellenére mégis a korábbi árszintek közelében maradtak az árak.

A kisebb kutak kerülhetnek nehéz helyzetbe

Ha a nagy piaci szereplők valóban tartósan alacsonyan tartják áraikat, az a kisebb, független benzinkutakat is alkalmazkodásra kényszerítheti.

Ez azért jelenthet problémát, mert amennyiben piaci verseny miatt értékesítenek veszteséggel, nem jogosultak arra a kompenzációra, amely a korábbi kötelező védett árak alkalmazása esetén járt volna számukra. A Magyar Nemzet szerint így előfordulhat, hogy a kisebb kutak veszteséget termelnek, miközben jogi alapon nem számíthatnak állami kártalanításra.

A kérdés különösen azután került ismét előtérbe, hogy a korábbi védett üzemanyagárakat június végén megszüntették, így elvileg ismét teljes mértékben piaci árazás működik a magyar üzemanyagpiacon.

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Nem először lepi meg az olajcég a magyar járműtulajdonosokat. A Mol az elmúlt napokban egészen különös módon nyúl hozzá az üzemanyag kiskereskedelmi árához. A jelenségre szerdán figyeltünk fel először, pénteken pedig újra bekövetkezett. Olyan, mint életbe lépett volna a nem hivatalos védett ár. Ezzel az autósok nagyon jól járnak, de nem mindenki örül.

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