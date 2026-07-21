Visszafordíthatatlan károkat okozott az aszály: cső nélkül maradhat a kukorica

Tovább romlott a magyarországi aszályhelyzet, miután az elmúlt héten kialakult záporok és zivatarok csak kis területeken adtak számottevő csapadékot. Bár szinte minden nap előfordult eső, tíz millimétert meghaladó mennyiség csak kisebb körzetekben, elsősorban a Dunántúlon, Budapest környékén és helyenként északkeleten hullott. Az ország nagy részén gyakorlatilag alig esett, ezért a csapadékhiány tovább nőtt, súlyosbodott az aszály.

Durvul az aszály: nem várható eső, súlyos károk a kukoricásban és a napraforgó táblákon is Fotó: Havran Zoltán

A HungaroMet július 20-i agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt harminc nap csapadékösszege jellemzően 20–60 milliméterrel maradt el a sokéves átlagtól, míg kilencvennapos időtávban már 70–120 milliméteres hiány alakult ki nagy területeken. A talaj felső egy méteres rétegéből helyenként 150 milliméter csapadéknak megfelelő nedvesség hiányzik a telítettséghez képest.

A helyzetet tovább súlyosbította a meleg: az elmúlt héten több napon 30 Celsius-fok körül, pénteken és szombaton helyenként 35 fok közelében alakult a csúcshőmérséklet. A napi középhőmérséklet 3–5 fokkal haladta meg az ilyenkor megszokott értéket, ami felgyorsította a párolgást és tovább apasztotta a talajok vízkészletét.

Az elúzodó aszály miatt, a kukoricán már az eső sem segítene sokat

A legnagyobb károk a nyári kapásnövényeket, ezen belül különösen a kukoricát és a napraforgót érik. A HungaroMet szerint a kukoricatáblák állapota területenként jelentősen eltér, de az öntözetlen állományok többsége nagyon gyenge.

Kedvezőbb kukoricatáblákat főként a Dunántúl legdélebbi részén lehet látni, az ország más térségeiben azonban a gyakorlatilag a vegetációs időszak kezdete óta tartó aszály már visszafordíthatatlan károkat okozott. A műholdas vegetációs index alapján az állományok állapota jellemzően rosszabb, mint a történelmi aszállyal sújtott 2022-es év azonos időszakában.

A kukorica már a fejlődés korai szakaszában komoly vízhiánnyal találkozott. Áprilisban kevés csapadék hullott, ezért a vetés helyenként egyenetlenül és gyengén kelt, májusban pedig csak átmeneti enyhülést hoztak az esők. Június végén a forró, száraz időben a kukorica levelei összesodródtak, egyes táblákon pedig már a növények kiszáradása is megkezdődött.