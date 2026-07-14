Aszály: már a történelmi 2022-esnél is rosszabb a növények állapota, tovább súlyosbodik a helyzet
Az ország túlnyomó részén tovább súlyosbodik a csapadékhiány, az elmúlt napok gyenge záporai és zivatarai csak kisebb körzetekben nedvesítették át átmenetileg a talajt. A HungaroMet július agrometeorológiai értékelése szerint jelentős, országos esőre lenne szükség ahhoz, hogy enyhüljön az aszály és mérséklődjenek a mezőgazdasági károk.
Az elmúlt harminc napban a legtöbb térségben mindössze 5–25 milliméter csapadék hullott. Ez az ország túlnyomó részén kevesebb mint fele, helyenként alig harmada a sokéves átlagnak. Az elmúlt három hónap mérlege sem kedvezőbb: április közepe óta Magyarország területének csaknem felén még 100 milliméter eső sem esett.
Az ilyenkor megszokotthoz képest nagy területeken 50–120 milliméter csapadék hiányzik.
A felső egy méteres talajrétegből pedig sokfelé 120–160 milliméternyi nedvesség hiányzik a telített állapothoz képest.
Kissé kedvezőbb talajnedvességi viszonyok elsősorban a délnyugati országrészben, valamint helyenként északkeleten alakultak ki. A záporok által érintett kisebb foltokban a felszín közeli talajréteg szintén átnedvesedett, ez azonban nem jelent tartós megoldást.
Alacsony termésátlagokkal zárulhat az aratás
A kalászos gabonák betakarítása már a végéhez közelít, sok térségben magtárba került a termés. A HungaroMet értékelése szerint ugyanakkor a termésátlagok alacsonyak. Az elszórtan előforduló csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, a gabona minőségét azonban nem rontotta számottevően. A július eleji száraz idő ebből a szempontból kedvezett az aratási munkáknak.
Az alacsony hozamok hátterében elsősorban a tavaszi csapadékhiány áll. Áprilisban a repce a virágzás, az őszi árpa pedig a kalászhányás időszakában került kritikus helyzetbe. Bár májusban átmenetileg több térségben megszűnt az aszály, a szemképződéshez szükséges további csapadék már elmaradt. A június második felében érkezett rekordközeli hőség felgyorsította az érést, ezért a betakarítás a szokásosnál korábban, már június végén megkezdődött.
A napraforgó zöld tömege a 2022-es szintet sem éri el
Különösen kedvezőtlen a napraforgó helyzete. A növény országszerte virágzik, több táblán azonban már a virágzás vége közeledik. A műholdas mérések szerint az állományok zöld tömege rendkívül alacsony, még a történelmi aszállyal sújtott 2022-es év azonos időszakában mért szintet sem éri el.
A HungaroMet műholdas vegetációs indexei szinte az egész országban jelentős visszaesést mutatnak. Ebben ugyan szerepet játszik a kalászosok és a repce beérése, a csökkenés döntő részét azonban a tartós vízhiány okozza.
A növényzet felszín feletti szárazanyag-mennyiségét jelző műholdas mutató június utolsó harmadában az egész országban jelentősen elmaradt az előző öt év átlagától. A legnagyobb negatív eltérés
- a Duna–Tisza közén,
- a Hortobágy térségében
- és a Mezőföldön alakult ki.
Kritikus időszakban érte a kukoricát a hőség
A kukorica szintén a virágzás időszakában jár, amikor a növény vízigénye különösen magas. Az állományok között azonban jelentős területi különbségek alakultak ki.
A Dunántúl déli részén, valamint Miskolc környezetében még vannak megfelelő állapotú táblák. Az ország nagyobb részén ugyanakkor az öntözetlen kukorica gyenge, a levelek összesodródtak, a növények zöld tömege pedig gyorsan csökken.
A június végi, 40 Celsius-fok körüli hőség a száraz talajjal együtt különösen súlyos károkat okozott.
Helyenként a növények kiszáradása is elkezdődött. A műholdas adatok alapján a kukoricaállományok állapota sokfelé szintén rosszabb, mint 2022 azonos időszakában.
A kukorica számára júliusban megközelítőleg 100 milliméter csapadék lenne kedvező, ennek azonban eddig csak a töredéke hullott le. A szezon kezdete óta lehullott csapadék több térségben az ideális mennyiség alig harmadát vagy negyedét éri el.
Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt a legtöbb aszályos nap
Jelenleg Magyarország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. Optimális talajnedvesség csak a nyugati országrészben és néhány kisebb keleti körzetben maradt fenn.
Április 1. óta az időszak 78 százalékában az ország területének legalább 30 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály uralkodott. A legtöbb aszályos napot eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében regisztrálták.
A helyzetet tovább rontja, hogy a növények fejlődése az átlagosnál előrébb jár. Az április eleje óta felhalmozódott hőösszeg többnyire 770–900 foknap között alakul, ami a tavalyi értékeket 25–70, a sokéves átlagot pedig akár 100 foknappal is meghaladja.
A gyorsabb fejlődéshez az aszály által kiváltott kényszerérés is hozzájárul. Ez lerövidíti a növények termésképzési időszakát, ami további hozamveszteséget okozhat.
A hétvégéig tovább romolhat a helyzet
A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvégéig nem várható számottevő változás. Kedden és csütörtökön főként a Dunántúlon és északkeleten, szerdán az Alföldön is kialakulhatnak záporok és zivatarok, de ezek csak elszórtan fordulnak elő, és jellemzően kevés csapadékot adnak.
Az ország nagy részén ezért tovább fokozódhat az aszály. A nappali csúcshőmérséklet 29–34 Celsius-fok között alakulhat, miközben hajnalonként többnyire 15–20 fokig hűl vissza a levegő.
Nagyobb esély a csapadékra a hétvégén érkező frontrendszerrel nyílhat. A jelenlegi számítások szerint ekkor többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, a hőmérséklet pedig a következő hét elejére 6–8 fokkal csökkenhet. Vagyis hűvösebb idő érkezhet, ám a kívánatos csaladékmennyiség még mindig várat magára.
A meteorológiai szolgálat ugyanakkor hangsúlyozta: a jelenlegi, jelentős talajnedvesség-hiányt csak tartós és országos csapadék tudná érdemben mérsékelni. Az elszórt zivatarok legfeljebb kisebb körzetekben hozhatnak átmeneti javulást.