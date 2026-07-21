Aszálykár: így csökkenthető a földbérleti díj, de a gazdáknak gyorsan kell lépniük - törvénymódosítást kezdeményeznek

Az idei rendkívüli aszály miatt egyre több gazdálkodó érdeklődik arról, milyen feltételekkel kérheti a termőföld után fizetendő haszonbérleti díj mérséklését. A kedvezményre azok a haszonbérlők lehetnek jogosultak, akik természeti eredetű vis maior, így például aszálykár következtében legalább 30 százalékos hozamcsökkenést szenvedtek el – hívta fel a figyelmet Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetség (Magosz) főtitkára.

Aszálykár esetén a gazdák a haszonbérleti díj csökkentését is kérhetik. Fotó: Havran Zoltán

Ez a lehetőség különösen fontos idén, amikor az ország számos térségében a súlyos vízhiány és az aszály miatt, romló növényállapot és jelentős terméskiesés nehezíti a gazdálkodást. A termelőknek ugyanakkor számolniuk kell azzal, hogy a haszonbérfizetési kedvezmény nem jár automatikusan: annak érvényesítését minden esetben a bérlőnek kell kezdeményeznie.

A kedvezmény kizárólag arra a földterületre vehető igénybe, amelyen a természeti kár ténylegesen bekövetkezett. A szabályozás jogalapját a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényhez kapcsolódó, 2013. évi CCXII. törvény 63. paragrafusa teremti meg.

Aszálykár bejelentés: rövid határidő, de megéri

Cseh Tibor András szerint az eljárás során kiemelten fontos a határidők betartása. A haszonbérlőnek első lépésként be kell jelentenie a mezőgazdasági kárt, majd az erről szóló kormányhivatali határozatot a kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban közölnie kell a haszonbérbeadóval.

A fizetendő bérleti díj csökkentésének pontos mértéke azonban ekkor még nem feltétlenül ismert. Azt a kormányhivatal egy második döntésben, az úgynevezett hozamérték-csökkenés megállapításával határozza meg. Ebből a dokumentumból derül ki, hogy az adott gazdálkodási évre vonatkozó haszonbérleti díj milyen mértékben mérsékelhető. A második határozatot szintén meg kell küldeni a földtulajdonosnak, ami a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségéből is következik.

Amennyiben a gazdálkodó a törvényi feltételeknek megfelelően jár el, az így csökkentett összeg megfizetése szerződésszerű teljesítésnek minősül. A bérbeadó tehát nem utasíthatja el a mérséklést pusztán arra hivatkozva, hogy nem ért egyet azzal.

Ha a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak, és a bérlő szabályosan közölte a kárt, akkor a bérbeadó köteles elfogadni a csökkentett bérleti díjat

hangsúlyozta a Magosz főtitkára.