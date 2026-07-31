Kritikus időszak jön Pakson: napokig tarthat a visszakapcsolás, a miniszterelnök az energiafogyasztás mérséklését kéri

Magyar Péter pénteki, paksi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az erőmű visszakapcsolásának feltétele, hogy a Duna Paksnál mért vízszintje ismét meghaladja a mínusz 133 centiméteres szintet. Az első blokk újraindítása több napot is igénybe vehet, mivel a lehűlt berendezések üzembe helyezése időigényes folyamat. Az atomerőmű további blokkjainak visszakapcsolása azonban már gyorsabban történhet.

Az atomerőmű újraindítása a Duna vízszintjének emelkedésétől függ / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Jövő hét közepére teljesen kieshet a Paksi Atomerőmű termelése

A kormányfő közölte: a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással akkor működhet újra, ha a Duna vízszintje Paksnál meghaladja a mínusz 107 centimétert. A pontos időpontot egyelőre nem lehet előre jelezni, a kilátások pedig a tartósan alacsony vízállás miatt kedvezőtlenek – jegyezte meg.

A helyzetet tovább nehezíti a nyári hőség, amely szintén hozzájárul az erőművi termelés visszaeséséhez.

Magyar Péter szerint az ország áramellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a rendszer feszesebbé vált, és nagyobb mennyiségű importra van szükség.

A miniszterelnök ezért arra kérte a nagy energiafogyasztókat, különösen az elektromos áramot jelentős mennyiségben felhasználó vállalatokat, hogy lehetőség szerint csökkentsék fogyasztásukat a csúcsterhelési időszakban. Ez jellemzően 17 és 22 óra közé esik – hívta fel a figyelmet.

A lekapcsolási rend alapján hétfőtől kritikusabb időszak kezdődhet. Kedden vagy szerdán teljesen kieshet a Paksi Atomerőmű termelése, ami további importigényt jelenthet. A helyzetet enyhítheti, hogy a Dunamenti Erőmű várhatóan hamarosan ismét bekapcsolódik a termelésbe – közölte.

A vártnál korábban indulhat újra a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkja

Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy a szükséges alkatrészek Svájcból és Franciaországból megérkeztek, a szerelési munkák megkezdődhetnek. A tervek szerint már szombaton próbaüzem indulhat, vasárnapra pedig akár újabb 400 megawatt teljesítmény is rendelkezésre állhat.

Mint azt lapunk a nap folyamán megírta: vasárnap befejeződik a Dunamenti Erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a blokk legkésőbb vasárnap ismét zavartalanul termelje az áramot az ország számára.