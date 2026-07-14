Időszerű volt megtudni végre, hogy mit tervez az Audi Győrben, mialatt Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója belső levelezésben rémisztgeti a dolgozókat újabb 50 ezer munkahely megszüntetésével. Egyes sajtóinformációk szerint az anyavállalat költségcsökkentési tervei érinthetik a hazánkban működő gyárat is – magyarul kirúghatnak munkásokat –, de Gerd Walker, az Audi AG gyártásért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja és az Audi Hungaria felügyelőbizottságának elnöke, valamint Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kicsit árnyalta a képet a Telexnek.

Megszólalt a győri Audi az elbocsátásokról: keményebb fizikai munka és maximális lojalitás – ezekkel a munkavállalókkal számol az autógyár Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Volkswagen a költségversenyképesség javítása és a 20 százalékos hátrány ledolgozása érdekében mintegy 100 000 munkahely megszüntetését tervezi, ami közvetlenül érinti az Audit és a Porschét is. Oliver Blume vezérigazgató közlése szerint a már korábban elhatározott 50 000 fős létszámcsökkentésen felül további 50 000 állás szűnhet meg a csoporton belül a drasztikus átszervezés részeként. A folyamat célja a vállalat hosszú távú versenyképességének biztosítása a versenytársakkal szemben.

Lojalitás, mindenek felett

A versenyképesség komolyan foglalkoztatja a győri gyárat is az interjú szerint, a téma főleg a munkatársakkal és az általuk keletkező bérköltségekkel összefüggésben kerül elő visszatérő jelleggel. A győri Audi munkavállalói létszáma az Audi Hungaria 100 százalékos leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együtt 2025 végén 11 931 fő volt. A korábbi sajtóhírekkel ellentétben kirúgásokra nem kell számítani a Nyugat-Dunántúli régió központjában működő üzemben, inkább a természetes fluktuációra támaszkodnak, ami azt jelenti, hogy

a felmondások vagy nyugdíjazások következtében megüresedő pozíciókat nem töltik be automatikusan.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy az indirekt adminisztratív területeket, tehát azokat az irodai, támogató és irányító osztályokat, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a gyártási folyamatban, de elengedhetetlenek a gyár és a vállalat működéséhez megvágják, most viszont arról is beszéltek a vezetők, hogy mik az elvárások azokkal a munkavállalókkal szemben, akik maradni akarnak az autógyártókat is erősen érintő válsághelyzetben.