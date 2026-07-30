Innen másolna Vitézy Dávid? - Vasszigor jön a szomszédban, egy pillanatra nem figyelünk a sebességnél és már kobozzák is el a kocsit
Akár hatezer eurós, jelenlegi árfolyamon több mint 2,1 millió forintos bírságot is kaphatnak a súlyos gyorshajtók Ausztriában – írta az Autószektor.
Az osztrák kormány tervei szerint 2027-től egységes büntetési tételeket alkalmaznak az ország valamennyi tartományában. Jelenleg ugyanis ugyanazért a közlekedési szabálysértésért eltérő összegű bírságot szabhatnak ki attól függően, hogy a sofőrt Ausztria mely részén érik tetten.
A legnagyobb szigorítás a gyorshajtókat érinti. Aki több mint harminc kilométer per órával lépi túl a megengedett sebességet, arra az eddigi 150–5000 euró helyett 200–5000 eurós bírságot szabhatnak ki.
Még súlyosabb következményekre számíthat az, aki
- lakott területen több mint negyven kilométer per órával,
- lakott területen kívül pedig több mint ötven kilométer per órával
halad gyorsabban a megengedettnél. Ezekben az esetekben a bírság alsó határa az eddigi háromszázról négyszáz euróra, felső határa pedig ötezerről hatezer euróra emelkedik. Fontos azonban, hogy ez büntetési keret: a maximális összeget nem automatikusan szabják ki minden ekkora sebességtúllépésnél.
Extrém gyorshajtásnál már az autót is vihetik
A pénzbírságnál is súlyosabb következménye lehet a szélsőséges száguldásnak. Ausztriában 2024 óta lehetőség van a gyorshajtáshoz használt jármű ideiglenes lefoglalására, bizonyos esetekben pedig annak végleges elkobzására és elárverezésére is.
Első alkalommal akkor kerülhet sor az autó lefoglalására, ha a vezető lakott területen legalább nyolcvan, lakott területen kívül pedig legalább kilencven kilométer per órával lépi túl a megengedett sebességet. Ez például azt jelenti, hogy egy ötvenes korlátozásnál legalább 130, egy százas szakaszon pedig legalább 190 kilométer per órás tempó szükséges ehhez.
Visszaeső gyorshajtóknál már alacsonyabb, lakott területen hatvan-, azon kívül hetven kilométer per órás túllépés esetén is alkalmazható az intézkedés. Vagyis az autó lefoglalása nem egy kisebb figyelmetlenség következménye, hanem a kirívó vagy ismétlődő szabályszegéseket sújtja.
A szabályozást tovább szigorítják: 2027 októberétől már nemcsak a gyorshajtó saját tulajdonában álló autó kerülhet veszélybe. Lízingelt, bérelt, céges vagy hozzátartozó nevén lévő járművet is lefoglalhatnak, és bizonyos feltételek mellett elárverezhetnek.
Vitézy Dávid is az osztrák példára hivatkozott
Hasonló szigorítás Magyarországon is napirendre kerülhet. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt, hogy a kétszáz kilométer per órát meghaladó gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén indokolt lehet a jármű elkobzása.
A miniszter éppen Ausztriát és Svájcot említette követendő példaként. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kisebb sebességtúllépéseket büntetnének autóelkobzással, hanem azokat a szabályszegéseket, amelyek közvetlenül és súlyosan veszélyeztetik mások életét.
A Világgazdaság korábbi cikkében Csordás Levente közlekedési szakjogász arra figyelmeztetett, hogy az elkobzás bevezetése komoly jogi és végrehajtási kérdéseket vet fel. A nagy értékű sportautók gyakran lízingcégek, külföldi vállalkozások vagy más személyek tulajdonában állnak, ezért nem mindig egyértelmű, kitől és milyen eljárásban lehetne elvenni a járművet.
A szakértő szerint az illegális gyorsulási versenyek résztvevői jellemzően nem alvilági szereplők, hanem jómódú családok fiataljai. Esetükben a jelenlegi pénzbírság sokszor már nem jelent kellő visszatartó erőt – egy több tíz vagy akár százmillió forintos autó elvesztésének lehetősége azonban már egészen más súlyú fenyegetést jelenthet.