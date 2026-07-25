A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken.

Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – az autóipari óriás Suzuki akkumulátorcsomagok gyártásába kezd Esztergomban Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – az autóipari óriás Suzuki akkumulátorcsomagok gyártásába kezd Esztergomban

Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek.

A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka exportra kerül. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.

Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket

– fogalmazott Kapitány István.

A Magyar Suzuki Zrt. vezetői májusban arról számoltak be, hogy a vállalat kiegyensúlyozott, stabil évet tud maga mögött, 2025-ben sikerült megőriznie pozícióját a magyarországi autópiacon. Az esztergomi gyárban tavaly 108 072 autót gyártottak, ezeket a világ több mint 100 országában értékesítették. Az esztergomi gyárban 2025 nyarára készült el a gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházás, amelynek a keretében bővítették a lökhárító-, a festő- és hegesztőüzem kapacitását. A több mint 9 milliárd forintnyi értékű projekthez a magyar állam 1,9 milliárd forint támogatást adott.

A Suzuki elnöke először Orbánnal találkozott

Szuzuki Tosihiró csütörtökön érkezett Magyarországra, előbb Orbán Viktor volt, majd Magyar Péter jelenlegi miniszterelnökkel találkozott. "Érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet: barátság" − hangsúlyozta akkor Orbán Viktor.