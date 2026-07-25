Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – az autóipari óriás Suzuki akkumulátorcsomagok gyártásába kezd Esztergomban
A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken.
Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – az autóipari óriás Suzuki akkumulátorcsomagok gyártásába kezd Esztergomban
Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek.
A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka exportra kerül. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket
– fogalmazott Kapitány István.
A Magyar Suzuki Zrt. vezetői májusban arról számoltak be, hogy a vállalat kiegyensúlyozott, stabil évet tud maga mögött, 2025-ben sikerült megőriznie pozícióját a magyarországi autópiacon. Az esztergomi gyárban tavaly 108 072 autót gyártottak, ezeket a világ több mint 100 országában értékesítették. Az esztergomi gyárban 2025 nyarára készült el a gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházás, amelynek a keretében bővítették a lökhárító-, a festő- és hegesztőüzem kapacitását. A több mint 9 milliárd forintnyi értékű projekthez a magyar állam 1,9 milliárd forint támogatást adott.
A Suzuki elnöke először Orbánnal találkozott
Szuzuki Tosihiró csütörtökön érkezett Magyarországra, előbb Orbán Viktor volt, majd Magyar Péter jelenlegi miniszterelnökkel találkozott. "Érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet: barátság" − hangsúlyozta akkor Orbán Viktor.
Az Orbán Viktorral folytatott egyeztetésen kívül a Suzuki-delegáció más programjáról nem jelent meg hivatalos tájékoztató, így azt lehetett feltételezni, hogy nem tárgyalnak majd Magyar Péter kormányával. Ez azonban végül nem igazolódott be: Magyar Péter csütörtökön késő délután közölte a közösségi oldalán, hogy ő is fogadta a Suzuki első emberét.
"A Suzuki globális elnök-vezérigazgatóját, Toshihiro Suzuki urat fogadtam az irodámban. A Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. Elnök úrral további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltunk, valamint egyeztettünk a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról. Domo arigatou gozaimasu. Nagyon köszönöm!" – írta a Facebookon a kormányfő.
A Tisza elutasító az akkumulátoriparral szemben
Kapitány mostani bejelentése azért is meglepő, mert a Tisza következetesen elutasító mindenfajta akkumulátoripari beruházással kapcsolatban. Álláspontjuk szerint az Orbán-kormány alatt az állam túlzottan támogatta a külföldi akkumulátorgyárakat a hazai vállalkozások rovására, miközben nem biztosít megfelelő környezetvédelmi és átláthatósági garanciákat. Ehelyett a magyar kis- és középvállalkozások, valamint a magasabb hozzáadott értékű, tudásalapú iparágak fejlesztését helyeznék előtérbe. A párt emellett szigorúbb ellenőrzést, a szabálytalanságok kivizsgálását és a lakosság egészségének fokozott védelmét sürgeti az akkumulátoripari beruházásoknál.