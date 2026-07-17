Hivatalos: máris itt az első nagy gyár, ami bezár Magyarországon a Tisza-kormány alatt, világos a döntés oka – a svájci multi inkább eladja az egész üzemet

Bezárja diósgyőri üzemét a Nestlé – erősítette meg az MTI információit pénteken a Nestlé Hungária. Ez az első gyár, legalábbis az ismertebb, nagyobbak közül, ami beszünteti a tevékenységét, mióta április 12-e után a Tisza-kormány hatalokra került.

Hivatalos: máris itt az első gyár, ami bezár Magyarországon a Tisza-kormány alatt / Fotó: Nestlé / Facebook, illusztráció

Az érintett diósgyőri gyár jelentősebbnek mondhatő, már csak azért is, mert a világ egyik legnagyobb, svájci központú élelmiszeripari óriásának hálózatába tartozik. A cég azt is pontosan megjelölte, mi az oka a drasztikus döntésüknek.

Mindenesetre a Nestlé Hungária immár 35 éve része a magyar mindennapoknak. Februári jelzésük szerint 42 márkával és több mint 1000 termékkel van jelen az üzletek polcain. Három magyarországi gyárat működtet

Bük,

Szerencs,

és a most bezárt Diósgyőr.

De ezen felül két elosztóközpontot is létrehozott. Íg összesen több mint 3000 főnek ad munkát, akik magas minőségű, itthon gyártott terméket állítanak elő. Ezeket 47 országba exportálják.

Értelemszerűen ennek a tevékenységnek gazdasági hatása is számottevő: a magyar GDP 0,5 százaléka a Nestlé magyarországi működéséhez köthető. Azt is írták magukról, hogy nettó nyereségünk 169-szeresével járulnak hozzá az ország működéséhez és közel annyi ember munkavállalását támogatják, mint amennyien Tatán élnek.

Néhány hónapja Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg beruházást hajtottak végre annak érdekében, hogy a hatásuk túlmutasson azon, hogy a boltok polcain megjelennek a termékeikkel. "A jövőben is azon dolgozunk, hogy pozitív hatásunkat a magyar gazdaságra és társadalomra tovább erősítsük" – fogalmazott akkor.

Hivatalos: máris itt az első nagy gyár, ami bezár Magyarországon a Tisza-kormány alatt

Most viszont egészen másmilyen események zajlanak a cégnél. A diósgyőri Nestlé-gyár bezárása a magyarázat szerint azért következett be, mert a szezonális édességek iránti kereslet visszaesett. Emiatt született meg tehát a döntés arról, hogy

az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében

A svájci multi döntése annyiben nem friss, hogy az már hetekkel korábban megszülethetett. Legalábbis most azt mondták, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején már tájékoztatták a negatív fejleményről.