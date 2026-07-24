Azbeszt-botrány: beleszálltak a kormányba a szennyezésről szóló számaik miatt, mindent látni akar a Greenpeace – lépett egy hazai bányavállalat, teljes körű vizsgálatot kértek

A Greenpeace kétségbe vonta a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott azon állítás igazolt voltát, amely szerint az országosan elvégzett 667 mérésből korábban csak hat helyen mértek határérték feletti azbesztkoncentrációt, és jelenleg nincs sehol határérték feletti azbesztszennyezés.

Azbeszt: Zalaegerszegen a parkolót speciális mezőgazdasági agrofóliával fedték le/Fotó: Pezzetta Umberto

Adatokat kér a Greenpeace

Sőt – mint írja –, a nyilvánosan elérhető mérési eredmények szerint három helyszínből kettőn, Kőszegen és Sé községben jelentős határérték túllépés volt július elején.

Kőszegen a mérési napon, a határértéket körülbelül 10-szeresen meghaladó volt az azbesztrostok mennyisége a levegőben,

Sé községben a határérték körülbelül kétszeresét mérték,

az Oladi Platón valóban csak határérték közeli értéket mértek, de ez egy esős időszak után történt, amikor a tehergépjármű forgalom ki volt éppen tiltva a területről.

A Greenpeace ezért nyomatékosan sürgeti a mérések teljes dokumentációjának és a mérési pontoknak a mielőbbi nyilvánosságra hozatalát. A saját térképén is látható, a probléma az egész nyugat-magyarországi régiót érinti.

Az aszfaltozás csak elodázza a valós megoldást

A szervezet nehezményezi, hogy míg a kormány múlt heti sajtótájékoztatóján a szombathelyi Oladi Plató teljes kármentesítését ígérték, az e hetin már a szennyezett útszakaszok leaszfaltozásáról volt szó, mint gyors megoldásról. Az azbesztes kőzúzalék leaszfaltozását a Greenpeace szakmailag nem tartja elfogadhatónak. Kiritkája mellett érdemes megjegyezni, hogy az azonnali aszfaltozásnak köszönhetően nem kerül veszélyes anyag a levegőbe, de jogos az aggodalom, hogy meddig nem. A végleges célnak nyilván a kőzúzalék és a ráöntött aszfalt eltávolításának kell lennie. Tény azonban – ahogyan a szervezet is írja –, hogy az aszfaltozás a későbbi, elkerülhetetlen feltakarítást rendkívül megnehezíti és megdrágítja.

Az önkormányzatok a könnyebb utat választják?

A Greenpeace szerint az elmúlt hetekben sok olyan önkormányzati döntés hagyta figyelmen kívül az azbeszttel szennyezett utak mellett élő családok hosszú távú érdekeit. Az említett Oladi Platón a város vezetése újra ráengedte a teherforgalmat arra az útszakaszra, amelyen a nehézgép-forgalom felkavarja a rákkeltő azbesztport.