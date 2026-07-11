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klímaváltozás
aszály
Balaton

Rémisztő, ami egy hónap alatt a Balaton vizével történt – ez már nagyon komoly veszteség, véget kell vetni a vízügyi struccpolitikának

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Jelentős mértékben csökkent a Balaton vízszintje az elmúlt hetekben: a siófoki vízmérce adatai szerint július 10-én már csak 66 centiméteres vízállást mértek, ami egy hónap alatt összesen 12 centiméteres apadást jelent. Az apadás mértéke a tavalyi csökkenésnél jóval nagyobb. A jelenség tükrözi a tartós hőség és a csapadékhiány hatását, amely nemcsak a Balatont, hanem a hazai folyók és tavak jelentős részét is egyre nagyobb nyomás alá helyezi. A klímaváltozás hosszú távon alakítja át a tó és a magyar élővizek rendszerét.
VG
2026.07.11, 08:49

Az idei aszály már messze túlmutat a mezőgazdaság problémáin. A tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt országszerte látványosan romlik a felszíni vizek állapota: több folyón rekordközeli alacsony vízállást mérnek, egyes kisebb tavaknál pedig már a kiszáradás veszélye is megjelent. A Balaton mellett a Velencei-tó és több alföldi vízfolyás vízháztartása is egyre kedvezőtlenebbül alakul.

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Egy hónap alatt több mint tíz centimétert apadt a Balaton (illusztráció)
Fotó: Raketir / Shutterstock

Hat nap alatt újabb öt centiméteres apadás a Balaton vizében

A Balaton vízszintje július első napjaiban is folyamatosan csökkent: a VEOL cikke szerint a siófoki vízmérce július 4-én még 71 centiméteres vízállást mutatott, ezt követően azonban napról napra alacsonyabb értékeket regisztráltak.

Július 5-én 70 centimétert mértek, július 7-én 69, július 8-án 68, július 9-én 67 centiméterre csökkent a vízszint, míg július 10-én reggel már csak 66 centimétert mutatott a mérce. 

Ez azt jelenti, hogy mindössze hat nap alatt további 5 centiméterrel apadt a tó.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a június közepi állapothoz viszonyítva még nagyobb a visszaesés. Június 15-én a siófoki vízmércénél mért átlagos vízállás még 78 centiméter volt, vagyis egy hónap alatt összesen 12 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje. A korábbi, mérsékeltebb ütemű apadást az elmúlt hetekben folyamatos vízveszteség váltotta fel.

A Balaton vízszintjének csökkenése nem előzmény nélküli. Tavaly október elején az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján két hét alatt 5 centiméteres apadást regisztráltak, ami szintén jelentős figyelmet kapott.

A Balaton gazdasági teljesítményének gerincét a turizmus és a vendéglátás adja. A térség a hazai turisztikai GDP megközelítőleg 10 százalékát, és az összes magyarországi vendégéjszaka mintegy 20 százalékát adja. A szálláshely-szolgáltatás és a kapcsolódó ágazatok gazdasági súlya országos szinten is kiemelkedő.

Pali Róbert, a Balaton Szövetség elnöke korábban a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy indokolatlan a pánikkeltés. Mint fogalmazott, a jelenlegi helyzet nem rendkívüli, a tó vízszintjének ingadozása természetes, visszatérő jelenség, amelyet a társadalomnak is reálisabban kellene értékelnie. Ugyanakkor a klímaváltozás hatásai átalakítják a hazai vízrendszereket.

A klímaváltozás egyre erősebben alakítja a hazai vízháztartást

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás hosszú távon átalakítja a Balaton és a hazai vízrendszerek működését, miközben az aszály egyre látványosabb és aggodalomra okot adó nyomokat hagy azokon. 

A Balaton különösen érzékenyen reagál a szélsőséges időjárási helyzetekre, ezért várható, hogy a következő évtizedekben természetes állapota is fokozatosan változni fog.

A vízhiány 2022 óta országszerte állandósult jelenséggé vált, miközben az elmúlt másfél évtizedben Magyarország felszíni vízkészlete átlagosan 14 százalékkal csökkent az azt megelőző harmincéves időszakhoz képest. A kormány ezért stratégiai jelentőségű kérdésként kezeli a víz helyben tartását és pótlását, amelyet nemzeti ügynek tekint a klímaváltozás egyre erősebb hatásai miatt.

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