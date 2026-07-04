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balatoni térség
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Sokkoló balatoni árak: ennyiért árulják idén a hamburgert a strandokon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemcsak a lángos és a fagylalt, hanem a hamburgerek ára is magas szinten mozog a Balatonnál. A strandbüfék többségében már 3000-3500 forint alatt nem lehet burgert kapni. A balatoni vendéglátósok ugyanakkor azt állítják, hogy az idei áremelések mérsékeltek, miközben a szezon sikerét inkább a gyengébb kereslet és a horvátországi konkurencia befolyásolhatja.
VG
2026.07.04, 10:05
Frissítve: 2026.07.04, 10:07

A Balaton partján a klasszikus strandételek – a lángos, a halászlé vagy a gyros – mellett a hamburgerek is rendkívül népszerűek. Az árakat áttekintve azonban jól látszik, hogy 2026 nyarán 3000-3500 forint alatt szinte lehetetlen hamburgert találni a tó környékén, a prémium minőségűek pedig gyakran kétszer ennyibe kerülnek – írja a Veol.

Megfizethetetlenné vált a Balaton?
Megfizethetetlenné vált a Balaton?/Fotó: Angela Cini

Balatoni hamburgerárak - ennyiért ehetünk a strandokon

Íme, néhány példa a balatoni kínálatból:

  • Balatonfüred: marhaburger lilahagymalekvárral és hasábburgonyával – 5390 forint 
  • Zamárdi: hamburger hasábbal – 5200 forint, extra húspogácsa 2400 forint 
  • Balatonlelle: sima hamburger – 3500 forint 
  • Balatongyörök: hamburger – 3650 forint 
  • Keszthely: csirkeburger – 3750 forint

A végösszeget ráadásul könnyen tovább növelhetik a választható extrák. Plusz húspogácsa, bacon, cheddar sajt, tükörtojás, karamellizált hagyma vagy csípős jalapeño – a feltéteknek szinte csak a képzelet szab határt, és természetesen mindegyik tovább emeli az árat.

Lángos, fagyi, Balaton

Évről évre visszatérő téma, hogy megfizethetetlenné vált-e a Balaton, az idei szezon előtt azonban a turisztikai szakma szerint ismét elszabadultak a túlzások. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a 1200–1500 forintos gombócárakról szóló hírek félrevezetők, mert a tó körül a legtöbb helyen továbbra is 600–800 forint közötti összegért lehet fagylaltot vásárolni. A szövetség szerint az ilyen általánosítások már a turisztikai rémhírterjesztés határát súrolják, mert azt a benyomást keltik, mintha ezek az árak lennének jellemzőek a teljes Balaton-parton. 

A Magyar Nemzet korábbi körképe szerint a Balatonnál az átlagos gombócár nagyjából 650 forint körül alakul, ami ugyan 50–100 forintos emelkedést jelent tavalyhoz képest, de még mindig jóval alacsonyabb a közbeszédben gyakran emlegetett összegeknél. Egy négytagú család egy-egy gombóc fagylalttal körülbelül 2600 forintos kiadással számolhat, két gombóc esetén pedig 5200 forint körüli összeggel.

Hol mennyi a fagyi a Balatonnál?

  • Balatonmáriafürdő: 550–650 forint/gombóc
  • Balatonfenyves: 600–650 forint/gombóc
  • Balatonlelle: 600–700 forint/gombóc
  • Balatonszemes: 600–650 forint/gombóc
  • Balatonboglár: 600–700 forint/gombóc
  • Fonyód: 550–700 forint/gombóc
  • Keszthely: 650–750 forint/gombóc
  • Balatongyörök: 650–700 forint/gombóc
  • Balatonfüred: 650–800 forint/gombóc
  • Tihany: 700–800 forint/gombóc
  • Csopak: 650–750 forint/gombóc
  • Alsóörs: 650–700 forint/gombóc
  • Balatonalmádi: 650–750 forint/gombóc
  • Siófok: 650–800 forint/gombóc
  • Zamárdi: 600–700 forint/gombóc

A fagyi mellett természetesen a lángos ára is állandó vitatéma. Az idei szezonban a sima lángos jellemzően 1300 forintba kerül a Balatonnál, a tejfölösért körülbelül 1600 forintot, a sajtosért 1700 forintot kérnek, míg a klasszikus sajtos-tejfölös változat ára átlagosan 2300 forint körül alakul.

Megfújták a riadót a balatoni vendéglátósok

„Ez nem az a szezon lesz, hogy működik a bolt és majd szépen elketyeg. Most mindennel foglalkozni kell” – így látják a balatoni vendéglátósok az idei szezont a Balatonnál. 

Túl vagyunk az első hétvégéken a magyar tengernél, bár még az iskolai szünet utáni nagy roham még ezután jöhet, egyelőre sehol nem tapasztalnak tömegeket. Annál is inkább, mert idén egy teljesen új helyzettel szembesülhetnek a balatoni vendéglátósok: az erős forint miatt a korábbinál sokkal olcsóbb lehet a horvátországi nyaralás. Ezzel pedig aligha tudják felvenni a kesztyűt.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta: 

egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz az idei szezon. 

Rengeteg függ az időjárástól is, az emberek hétköznap döntik el, hogy lemennek, vagy nem a Balatonra. Szerinte most is jellemző, hogy a hétvége forgalmasabb és a hétköznap csendesebb. 

Flesch Tamás a balatoni áremelkedésekről azt mondta, hogy idén mérsékelt, maximum 5-6 százalékos áremelési hajlandóságot várnak. Ez egyébként összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint 2022-2023 környékén, amikor éves szinten 15-20 százalékos áremelés történt a Balatonnál, nem függetlenül a magas inflációtól.

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