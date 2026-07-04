Sokkoló balatoni árak: ennyiért árulják idén a hamburgert a strandokon

A Balaton partján a klasszikus strandételek – a lángos, a halászlé vagy a gyros – mellett a hamburgerek is rendkívül népszerűek. Az árakat áttekintve azonban jól látszik, hogy 2026 nyarán 3000-3500 forint alatt szinte lehetetlen hamburgert találni a tó környékén, a prémium minőségűek pedig gyakran kétszer ennyibe kerülnek – írja a Veol.

Megfizethetetlenné vált a Balaton?/Fotó: Angela Cini

Balatoni hamburgerárak - ennyiért ehetünk a strandokon

Íme, néhány példa a balatoni kínálatból:

Balatonfüred: marhaburger lilahagymalekvárral és hasábburgonyával – 5390 forint

Zamárdi: hamburger hasábbal – 5200 forint, extra húspogácsa 2400 forint

Balatonlelle: sima hamburger – 3500 forint

Balatongyörök: hamburger – 3650 forint

Keszthely: csirkeburger – 3750 forint

A végösszeget ráadásul könnyen tovább növelhetik a választható extrák. Plusz húspogácsa, bacon, cheddar sajt, tükörtojás, karamellizált hagyma vagy csípős jalapeño – a feltéteknek szinte csak a képzelet szab határt, és természetesen mindegyik tovább emeli az árat.

Lángos, fagyi, Balaton

Évről évre visszatérő téma, hogy megfizethetetlenné vált-e a Balaton, az idei szezon előtt azonban a turisztikai szakma szerint ismét elszabadultak a túlzások. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a 1200–1500 forintos gombócárakról szóló hírek félrevezetők, mert a tó körül a legtöbb helyen továbbra is 600–800 forint közötti összegért lehet fagylaltot vásárolni. A szövetség szerint az ilyen általánosítások már a turisztikai rémhírterjesztés határát súrolják, mert azt a benyomást keltik, mintha ezek az árak lennének jellemzőek a teljes Balaton-parton.

A Magyar Nemzet korábbi körképe szerint a Balatonnál az átlagos gombócár nagyjából 650 forint körül alakul, ami ugyan 50–100 forintos emelkedést jelent tavalyhoz képest, de még mindig jóval alacsonyabb a közbeszédben gyakran emlegetett összegeknél. Egy négytagú család egy-egy gombóc fagylalttal körülbelül 2600 forintos kiadással számolhat, két gombóc esetén pedig 5200 forint körüli összeggel.

Hol mennyi a fagyi a Balatonnál?

Balatonmáriafürdő: 550–650 forint/gombóc

Balatonfenyves: 600–650 forint/gombóc

Balatonlelle: 600–700 forint/gombóc

Balatonszemes: 600–650 forint/gombóc

Balatonboglár: 600–700 forint/gombóc

Fonyód: 550–700 forint/gombóc

Keszthely: 650–750 forint/gombóc

Balatongyörök: 650–700 forint/gombóc

Balatonfüred: 650–800 forint/gombóc

Tihany: 700–800 forint/gombóc

Csopak: 650–750 forint/gombóc

Alsóörs: 650–700 forint/gombóc

Balatonalmádi: 650–750 forint/gombóc

Siófok: 650–800 forint/gombóc

Zamárdi: 600–700 forint/gombóc

A fagyi mellett természetesen a lángos ára is állandó vitatéma. Az idei szezonban a sima lángos jellemzően 1300 forintba kerül a Balatonnál, a tejfölösért körülbelül 1600 forintot, a sajtosért 1700 forintot kérnek, míg a klasszikus sajtos-tejfölös változat ára átlagosan 2300 forint körül alakul.