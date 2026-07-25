Lézengő turisták, hétköznap szinte teljesen kihalt strandok, üres büfék és gyér forgalom a máskor zsúfolt főúton – ilyen kép fogadta azokat, akik az elmúlt hetekben a Balatonnál jártak. Bár az időjárás sem kedvezett a nyaralóknak, előbb a hőség, majd a rossz idő szólt közbe, július közepén már igencsak a főszezonra jellemző nyüzsgésnek kellene jellemeznie a magyar tengert. Ehhez képest inkább egy gyenge előszezon hangulatát idézi a forgalom. Úgy tűnik, idén valami megtört a Balatonnál.

Katasztrófa, ami idén nyáron a Balatonnál történik: 20–30 százalékos forgalom-visszaesés a legtöbb helyen – az erős forint miatt soha ennyi magyar nem ment az Adriára Fotó: Raketir / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Katasztrófa, ami idén nyáron a Balatonon történik: az erős forint miatt elárasztják Horvátországot a magyarok – 15-20 százalékos forgalom-visszaesésről beszélnek a vendéglátósok

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke is megerősítetette a Világgazdaságnak a személyes benyomásokat. A szakember szerint az év első hat hónapja kifejezetten gyengén alakult, a vendéglátás szinte minden területén visszaesést mértek,

egyes vállalkozásoknál 20–30 százalékos forgalomcsökkenéssel.

A szakember hangsúlyozta, hogy a probléma korántsem kizárólag a Balatont érinti. Budapesten is hasonló tendenciák rajzolódnak ki, még a hagyományosan stabil keresletre építő, egyszerűbb vendéglátóhelyeken is. Kovács szerint ebben jelentős szerepe lehet az erős forintnak. A külföldi turisták ugyanannyi euróért ma jóval kevesebb forintot kapnak, így Magyarország számukra drágább úti céllá vált. A magyarok számára ezzel párhuzamosan olcsóbb lett a külföldi nyaralás, ami érezhetően növelte a határon túli desztinációk vonzerejét.

Revuczky Karion, a Szépkilátás Vendéglátó Kft. szakmai vezetője a Világgazdaságnak elismete, hogy a főszezon eddig nagyon rosszul alakul.

Semmiképpen sem jó a helyzet, teljesen egyértelmű, hogy az erős forint miatt sokan inkább Horvátországot választják

– fogalmazott. A szakember elsősorban a keleti Balaton térségére lát rá, amely földrajzi adottságai miatt különösen érzékeny piac: Budapesthez ez a partszakasz fekszik a legközelebb, így hagyományosan könnyen elérhető célpont a fővárosiak számára. Ennek ellenére Balatonakarattya környékén is 10–15 százalékos forgalom-visszaesést tapasztalnak. A probléma ráadásul nem csupán a vendégszám csökkenésében jelentkezik. Tapasztalataik szerint azok a turisták is jóval visszafogottabban költenek, akik végül mégis a Balaton mellett döntenek.