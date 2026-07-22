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vasútfejlesztés
Balatonakarattya
MÁV
Vitézy Dávid

Ellenáll egy falu a grandiózus vasútfejlesztési terveknek: Vitézy Dávidon múlik a vasútállomás sorsa

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Miközben dübörög a Vitézy Dávid miniszter által vezetett vasútfejlesztési program kommunikációja, Balatonakarattya dacol a grandiózus, hipermodern állomásépület tervével. Nem most kezdték, évek óta küzdenek a régi, a balatoni arculatot jobban őrző épületért, és most a civilek mellé állt a település önkormányzata is. Imrédy Szabolcs polgármester és a testület határozatot hozott arról, hogy a népakarat mellé áll és képviseli az kormányzat felé.
Lengyel Gabriella
2026.07.22, 11:14
Frissítve: 2026.07.22, 11:23

Balatonakarattya közössége évek óta küzd a vasútállomás épületéért, nem vágynak egy hipermodern épületre, azzal is megelégednének, ha nyitva lenne az épület, rendeznék az elhanyagolt környezetet. A helyiek szerint nem bontani, hanem megőrizni kell azt, ami évtizedek óta a település része, ahogy korábbi cikkünkben is írtuk.  A civil szervezetek egyöntetű álláspontra jutottak, így nem kérnek a látványterveken szereplő modern épületből, mert szeretik a régi, a balatoni települések hangulatához illeszkedő épületet. Az önkormányzat és a polgármester is a kezdeményezés mellé állt, jelezték lapunknak. 

balatonakarattya
                                                     Balatonakarattya lakosai ragaszkodnak a régi állomásépülethez, a polgármester támogatja őket /Fotó: wikipedia

Idézzük fel a történetet: már a 2021-ben elkészült telepítési tanulmányterv is azzal számolt, hogy a jelenlegi épületet elbontják, helyére pedig egy korszerű, kétszintes állomásépület épül. A korábbi dokumentáció szerint a beruházás része lenne az új peron kialakítása és az állomási környezet teljes korszerűsítése is. A tanulmány ugyanakkor megjegyzi, hogy 

  • bár az épület országos műemléki értéket nem képvisel, 
  • a település arculatához illeszkedő, 
  • barátságos karakterrel rendelkezik. Ugyanez az álláspontja a helyieknek is, az állomásépületet rendszeres karbantartással még hosszú évtizedekig lehet használni, nincsen olyan állapotban, hogy le kellene bontani. 

Amikor egy önkormányzat teszi a dolgát

Az önkormányzat július közepén kézbevette az elhanyagolt, MÁV-által kezelt területet. Imrédy Szabolcs polgármester július 14-én arról számolt be, hogy a falugondnokság – MÁV helyett – cselekvés mezejére lépett: munkatársai kitisztították és letakarították a lejárót és a lépcsőt, összegyűjtötték a szemetet, eltávolították a gyomokat a peronról, és rendezettebb, kulturáltabb környezetet teremtettek mindazok számára, akik nap mint nap használják az állomást. 

Kiemelte: bár ezek a feladatok a MÁV üzemeltetési feladatai közé tartoznak, az Önkormányzat úgy döntött, hogy nem várnak tovább, ha valami Akarattya javát szolgálja. Akkor arra is ígéretet tett, hogy folytatják a munkát, a falugondnokság virágokat ültet az állomás területén, és a jövőben is ügyel a rendezettebb körülményekre. "Bízunk benne, hogy mindez ösztönzőleg hat a MÁV-ra is, és a jövőben az állomás üzemeltetése és fenntartása is a tőle elvárható gondossággal történik majd" – írta a Facebook oldalán. 

                                                             A látványterv szerint ez lenne az új állomásépület Balatonakarattyán

Balatonakarattya döntésre jutott és dolgozni kezdtek

Július 21-én Imrédy Szabolcs polgármester arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a falugondnokság a korábbi vállalásának megfelelően beültette virágokkal a vasútállomás régi virágtartóit. Emellett a vasútállomás melletti kis körforgalomnál, a buszmegállóban új padot helyeztek el. A polgármester azt írta: a vasútállomás ügyéhez kapcsolódik, hogy a képviselő-testület a múlt héten rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a helyi civil szervezeteket tömörítő Civil Fórum álláspontját a tervezett új vasútállomással kapcsolatban. 

A testület elfogadta a határozatot, megismerte és tudomásul vette Balatonakarattya civil szervezetei által 2026. július 9. napján kiadott közös nyilatkozatot, amely a vasútállomás megőrzését nyilvánította ki. A nyilatkozatot a helyi közösség akaratának és véleményének meghatározó megnyilvánulásaként értékeli, és ezt fogja képviselni, amint a kormányzati illetékesekkel egyeztetéseket kezdeményeznek. Úgy fest tehát, a közösség hangját meghallotta és megértette a településvezetés, és ezt kívánják képviselni a Vitézy Dávid miniszter által vezetett Közlekedési Beruházási Minisztérium felé. 

 

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