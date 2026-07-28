Vitézy Dávid mindig is kételkedett a balatoni körvasútban – közben kettészakad a tó, és elmaradnak az egyeztetések
Egyértelművé tette Vitézy Dávid, hogy mindig is fenntartásokkal kezelte a balatoni körvasút tervét, azonban a Balatoni Szövetség szerint a beruházás nélkül nem teremthető meg az egységes Balaton régió.
A szövetség elnöke a Világgazdaság megkeresésére elmondta, a balatoni térség egyik legnagyobb érdekképviseleteként felvették a kapcsolatot az új kormánnyal, azonban érdemi párbeszéd egyelőre nem alakult ki.
Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak
Navracsics Tibor élesen bírálta Vitézy Dávidot, amiért a körvasút megvalósítására vonatkozó elképzelések kimaradtak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből.
Lapunk elsőként számolt be arról, hogy bár a vasútfejlesztési program több balatoni beruházást is tartalmaz, azonban a régóta tervezett balatoni körvasút megvalósítása kimaradt belőle.
„Ilyen az, amikor Budapesten tervezik a Balaton jövőjét”– írta Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzátette: Vitézy Dávid fideszes államtitkárként még lelkesen támogatta a tó körüli beruházás ötletét, valamint a Balatonfüred és Tapolca közötti vasútvonal korszerűsítését is.
Vitézy az ATV stúdiójában arról beszélt, hogy az Orbán-kormányok alatt nem haladtak előre a balatoni fejlesztések. Megjegyezte: nem emlékszik arra, hogy Navracsics valaha számon kérte volna Lázár János korábbi építési és közlekedési minisztert az elmaradt beruházások miatt.
Elmondta, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több olyan beruházást is tartalmaz, amelyet korábban Lázár állított le. Vitézy megismételte: a vasútfejlesztés által az északi és a déli parton egyaránt számos vasútállomás megújul.
Úgy fogalmazott, hogy minisztériuma a balatoni vasúti közlekedés egyik legnagyobb problémájának a Székesfehérvár és Balaton közötti, rossz állapotú, egyvágányú pályaszakaszt azonosította. Ennek felszámolása érdekében új, kétvágányú pályát alakítanának ki.
Vitézy a beszélgetésben kitért a régóta tervezett balatoni körvasútra is. Elismerte, hogy a tó vonattal történő körbeutazása régi igény,
ő azonban mindig fenntartásokkal kezelte a beruházás szükségességét.
Szerinte a közvetlen vasúti kapcsolat iránt elsősorban a nyári csúcsszezonban, vagyis akkor lenne jelentős kereslet, amikor a legtöbben tartózkodnak a Balatonnál.
Rossz időben, illetve a téli hónapokban viszont jóval kevesebben használnák, ezért kérdésesnek tartja, hogy indokolt-e a rendkívül költséges összeköttetés kiépítése.
A balatoni körvasút nemcsak közlekedési beruházás lehetne
Balatoni Szövetség viszont másként látja a kérdést. A 92 önkormányzatot magában foglaló szövetség régóta célként kezeli a körvasút megvalósítását, mert álláspontja szerint az egységes Balaton régió kialakításához elengedhetetlen, hogy a tó vasúton is körbejárható legyen.
A Világgazdaság megkeresésére a szövetség közölte: a tó körüli vonatozás önálló turisztikai programként is működhetne, ráadásul nemcsak nyáron.
A körvasút így éppen a balatoni turizmus egyik legnagyobb problémáját, a szezonalitást mérsékelhetné. Emellett
olyan településeket is kedvezőbb helyzetbe hozhatna, amelyek a jelenlegi vasúti hálózat hiányosságai miatt hátránnyal indulnak a tó könnyebben elérhető részeihez képest.
A Balatoni Szövetség üdvözöl minden olyan beruházást, amely gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a régió megközelítését. Különösen fontosnak tartják, hogy Budapestről az északi és a déli part is rövidebb idő alatt legyen elérhető.
Az elhanyagolt állomásépületek korszerűsítése a szervezet szerint elengedhetetlen a minőségi turizmus feltételeinek megteremtéséhez. Az akadálymentesítés ugyancsak alapvető elvárás egy európai színvonalú közlekedési szolgáltatással szemben.
A szövetség úgy véli, a balatoni turizmus alapját a jó megközelíthetőségnek, valamint a régión belüli megbízható és magas színvonalú tömegközlekedésnek kell adnia. Az összehangolt szolgáltatások csökkenthetnék a közutak túlterheltségét, a nyári torlódásokat és a közlekedési balesetek számát is.
Hiába keresték meg a minisztériumokat: nincs egyeztetés a Balaton jövőjéről
„Egységben kell gondolkodnunk a Balatonról. A térség sikerének záloga, hogy a beruházások ügyében is közösen lépjünk fel. A körvasút is egy olyan fejlesztés, amelynek megvalósításával minden érintett önkormányzat egyetért” – jelentette ki Pali Róbert.
A Balatoni Szövetség szerint a térség közlekedési problémáinak megoldásához a különböző járatok összehangolására és a nehezebben megközelíthető nyugati medence kapcsolatainak fejlesztésére is szükség van.
A térség egyik legsürgetőbb problémája
- a vasúti,
- autóbuszos
- és hajózási
menetrendek összehangolatlansága.
A szövetség ezért olyan egységes utastájékoztatási rendszer kialakítását tartaná szükségesnek, amely egyetlen felületen jelenítené meg a régióban elérhető valamennyi közösségi közlekedési lehetőséget.
A szervezet szerint nemcsak a vasutat, hanem a térség közútjait is fejleszteni kell.
Pali Róbert a Világgazdaságnak elmondta, hogy míg a Balaton keleti medencéje – az északi parton Balatonkeneséig, a déli parton pedig Zamárdiig – könnyen megközelíthető, addig a nyugati medence – az északi parton Tihanytól, a déli parton Balatonmáriafürdőtől nyugatra – jóval nehezebben érhető el.
Ezért
égető feladatnak tartják a 84-es főút kétszer két sávossá bővítését a Balatontól az országhatárig, a 8-as főút négysávosításának folytatását Herendtől, valamint a 77-es főút kiszélesítését és korszerűsítését,
hogy ezáltal a nyugati térséget jobban bekapcsolják a közlekedési hálózatba.
A szövetség elnöke megjegyezte, hogy több szakminisztériumot is megkerestek, köztük az élhető környezetért felelős minisztériumot, valamint a vidék- és településfejlesztési minisztériumot, érdemi párbeszéd azonban egyelőre nem alakult ki.
Felvették a kapcsolatot Forsthoffer Ágnes házelnökkel is, aki a térség egyik képviselőjeként került be a parlamentbe. A házelnök jelezte, hogy egyeztetne a szövetséggel, erre azonban eddig még nem került sor. Más balatoni önkormányzatokkal ugyanakkor már felvette a kapcsolatot.
Pali Róbert megjegyezte, hogy a 120 éves szövetség kezdeményezésére épült meg korábban a déli parti vasút, ezért a balatoni körvasút megvalósításában a jövőben is partnerként kívánnak részt venni.