Leáll az egyik magyarországi nagybank: figyelmeztették az ügyfeleket

A Raiffeisen Bank rendszereinek fejlesztéséről tájékoztatta ügyfeleit. A karbantartás 2026. 07. 26-án 10:00 és 14:00 óra között zajlik majd, és ez idő alatt több szolgáltatás is szünetel.

Leáll az egyik magyarországi nagybank / Fotó: A great shot of

A bankkártyás fizetés és az ATM-es készpénzfelvétel zavartalanul működik majd ebben az időszakban is − olvasható a hivatalos közleményben.

A bank több szolgáltatása érintett

A közlemény szerint az alábbi szolgáltatások nem lesznek átmenetileg elérhetőek, de a bank törekszik arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson:

felhatalmazás megadás, módosítás, törlés csoportos beszedésre

teljesítésre váró csoportos beszedés (megtekintés, elutasítás)

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a bank üzemszünetet hirdetett.

A Raiffeisen Bank legutóbbi nyilvános adatai szerint a pénzintézet 2023 végén több mint 504 ezer ügyfelet szolgált ki Magyarországon.

A rendszerfejlesztések meglehetősen gyakoriak a banknál: 2026 áprilisa óta 18 tervezett karbantartást, illetve hibát jelentettek, vagyis átlagosan nagyjából hetente érintett valamelyik szolgáltatás.