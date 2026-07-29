Hatalmas fehérjeéhség jön: egy világtrend, ami biztosan beüt, de ebből Magyarország is jól jöhet ki

A világ növekvő népessége és a fejlődő országok emelkedő jövedelme együttesen jelentősen növeli az állati eredetű, jó minőségű fehérjék iránti keresletet. Frank Mitloehner, a Kaliforniai Egyetem (UC Davis) professzora és a CLEAR Center igazgatója a Torontóban megrendezett Baromfi Világkongresszus nyitópaneljén arról beszélt, miként lehet fenntartható módon kielégíteni ezt a növekvő igényt.

Elképesztő ütemben nőhet a húskereslet 2050-ig. A baromfi lehet a világ növekvő fehérjeéhségének nagy nyertese Fotó: Nemeth Andras Peter

A tudós által ismertetett előrejelzés szerint 2050-re a globális húskereslet 62 százalékkal haladhatja meg a jelenlegi szintet. Az újonnan jelentkező fehérjeigény mintegy 45 százalékát várhatóan a baromfihús fedezi majd – számolt be az előadásról a baromfiipari szakportál, a WATT Poultry.

Ez azt jelenti, hogy a baromfitermelésnek a népességnél is gyorsabb ütemben kell növekednie. Az ágazat előnye, hogy a csirke takarmányértékesítése kedvezőbb a legtöbb más haszonállaténál, a termelési ciklus rövid, a kapacitások pedig viszonylag gyorsan bővíthetők. A baromfihús emellett kulturális és vallási szempontból is szélesebb körben elfogadott, mint például a sertés- vagy marhahús.

Baromfi: több húst, kevesebb erőforrásból

Mitloehner szerint a kérdés már nem az, szükség lesz-e nagyobb termelésre, hanem az, hogyan állítható elő több állati fehérje kevesebb természeti erőforrás felhasználásával és kisebb környezeti terhelés mellett.

A professzor saját összefoglalójában hangsúlyozta: a baromfiágazat már eddig is jelentős fejlődést ért el a takarmányhasznosítás, a termelékenység és az erőforrás-felhasználás területén. A korábbi eredmények azonban nem adnak okot a lassításra.

A következő évtizedekben szerinte elsősorban

a takarmányozás fejlesztése,

a genetikai előrehaladás,

az állategészségügy javítása,

a korszerűbb tartástechnológia,

valamint a precíziós telepirányítás

teheti lehetővé a termelés és a hatékonyság további növelését.

A jobb takarmányhasznosítás gazdasági és környezeti szempontból egyaránt kulcskérdés. Ha ugyanannyi baromfihús kevesebb takarmányból állítható elő, mérséklődik a gabona- és fehérjenövény-igény, csökkenhet a föld-, víz- és energiafelhasználás, valamint az egy kilogramm termékre jutó kibocsátás is. Az állategészségügy javítása ugyancsak kettős haszonnal jár: kisebb az elhullásból és a gyenge teljesítményből származó veszteség, miközben a termelők jövedelmezősége is javulhat.