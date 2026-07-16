Bejelentést tett az első magyar benzinkúthálózat az üzemanyagár-emelésről: napra pontosan garantálják, meddig adják olcsóbban a benzint és a dízelt – addig nincs védett ár

Az Auchan meghosszabbította június közepe óta tartó üzemanyag-akcióját, így a kedvezményes árakon vasárnap, július 19-én éjfélig lehet tankolni benzint és dízelt a magyar rendszámú járművekkel.

A benzin literenként 549 forintért, a gázolaj pedig 579 forintért tankolható a magyar rendszámú járművekkel / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A társaság tájékoztatása szerint a 95-ös benzin literenként 549 forintba, a gázolaj pedig 579 forintba kerül az akció ideje alatt. A kedvezmény az Auchan mind a 19 hazai benzinkútján elérhető.

A vállalat közölte, hogy az akció kizárólag a magyar rendszámú járművekre vonatkozik, az értékesített üzemanyag minősége pedig változatlan. Az Auchan eredetileg június közepén indította el a kedvezményes árakat biztosító akciót, amelyet most újabb néhány nappal meghosszabbított.

Holnaptól drágul a benzin és a dízel

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, péntektől ismét emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal nő, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik.

Az országos átlagárak jelenleg 594 forint körül alakulnak a 95-ös benzin, illetve 613 forint körül a gázolaj esetében, az áremelés után pedig átlagosan 600, illetve 621 forintos literenkénti ár várható. Ez már mindkét üzemanyagtípusnál meghaladja a jelenlegi védett árszintet.

A Mol korábban azt közölte, hogy a nagykereskedelmi árakat a nemzetközi olajjegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályokhoz igazítja, ugyanakkor a kiskereskedelmi árak továbbra is a régiós árszintekhez igazodnak. A vállalat szerint a hazai piaci szereplők döntő többsége továbbra is a korábbi hatósági ár alatt értékesíti az üzemanyagot.