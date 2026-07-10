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benzin
mol
üzemanyag

Tényleg megjelent az 1000 forintos üzemanyag Magyarországon: nem akármilyen benzint ad ennyiért a Mol – ezeken a kutakon lehet tankolni belőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben a hazai autósok már a 600 forint körüli üzemanyagárakhoz szoktak, egy Mol-kúton ennél több mint kétszer drágább benzint is találni: a Racing Fuel 102+ literje 1258 forintba kerül. A különleges versenybenzin azonban nem a hétköznapi autósoknak készült, és Magyarországon mindössze három töltőállomáson kapható.
VG
2026.07.10, 07:20
Frissítve: 2026.07.10, 07:24

 

Meglehetősen szenzitív témává váltak az utóbbi években az üzemanyagárak, éppen ezért az átlagember szemöldöke könnyen felszalad, ha egy benzinkút totemoszlopán nem a mostanában megszokott, 600 forint körüli árakkal, hanem ennek jó kétszeresével találkozik. Természetesen literenként 1258 forintért nem hagyományos üzemanyagot kaphatunk – hanem olyat, amit elsősorban nem az átlagfogyasztó tankol – írja a Totalcar. A kirívó árat a Mol speciális üzemanyagáról, a Mol Racing Fuel 102+-ról a Totalcar egyik olvasója meg is örökítette.

A versenybenzin az egész országban mindössze három Mol-töltőállomáson kapható
A versenybenzin az egész országban mindössze három Mol-töltőállomáson kapható/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mit tud ez a benzin 1258 forintos literáron?

Ez a bizonyos versenybenzin az egész országban mindössze három Mol-töltőállomáson kapható: 

  • Mogyoródon, a Hungaroring főbejáratával szemben, 
  • a budapesti Váci úton, 
  • illetve Sárváron.

2014-ben fejlesztették ki az üzemanyagtípust, kifejezetten sorozatgyártású, gyárilag beépített belső gyújtás- és keverékszabályzó rendszerrel szerelt utcai sport-, valamint komputerrel programozható versenyautók számára, a maximum teljesítmény kiaknázása érdekében. Szívó- és turbómotoros versenyautók mellett négyütemű, valamint a megfelelő motorolaj használata mellett kétütemű motorokhoz is használható – olvasható a Mol oldalán.

Külön érdekesség, hogy ez a fajta különleges keverék kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon kizárólag a Mol hálózatában, a fentebb említett három kúton érhető el.

Mi lenne velünk orosz olaj nélkül?

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán közzétett ábrákon elsősorban az orosz Urál típusú nyersolaj és a Brent olaj árkülönbözetéről, valamint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás üzemanyagárakra gyakorolt hatásáról közölt adatokat. A volt miniszter közlése szerint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása esetén Magyarországon 1000 forintot meghaladó üzemanyagárak alakulhatnának ki. 

Ha az orosz eredetű olajat drágább, tengeri szállítású forrás váltaná ki, az a beszerzési ár emelkedésén keresztül a hazai üzemanyagárakban is megjelenne.

A régióban akár 10 százalékkal csökkenhetne a helyben előállított üzemanyag mennyisége az orosz olaj teljes kiesése esetén, mivel a hazai és régiós finomítók – köztük a Mol létesítményei – alapvetően orosz típusú nyersolaj feldolgozására lettek optimalizálva. A technológiai átállás jelentős beruházást igényel és időigényes lenne, valamint működési kockázatokat hordozna.

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