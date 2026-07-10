Tényleg megjelent az 1000 forintos üzemanyag Magyarországon: nem akármilyen benzint ad ennyiért a Mol – ezeken a kutakon lehet tankolni belőle

Meglehetősen szenzitív témává váltak az utóbbi években az üzemanyagárak, éppen ezért az átlagember szemöldöke könnyen felszalad, ha egy benzinkút totemoszlopán nem a mostanában megszokott, 600 forint körüli árakkal, hanem ennek jó kétszeresével találkozik. Természetesen literenként 1258 forintért nem hagyományos üzemanyagot kaphatunk – hanem olyat, amit elsősorban nem az átlagfogyasztó tankol – írja a Totalcar. A kirívó árat a Mol speciális üzemanyagáról, a Mol Racing Fuel 102+-ról a Totalcar egyik olvasója meg is örökítette.

A versenybenzin az egész országban mindössze három Mol-töltőállomáson kapható/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mit tud ez a benzin 1258 forintos literáron?

Ez a bizonyos versenybenzin az egész országban mindössze három Mol-töltőállomáson kapható:

Mogyoródon, a Hungaroring főbejáratával szemben,

a budapesti Váci úton,

illetve Sárváron.

2014-ben fejlesztették ki az üzemanyagtípust, kifejezetten sorozatgyártású, gyárilag beépített belső gyújtás- és keverékszabályzó rendszerrel szerelt utcai sport-, valamint komputerrel programozható versenyautók számára, a maximum teljesítmény kiaknázása érdekében. Szívó- és turbómotoros versenyautók mellett négyütemű, valamint a megfelelő motorolaj használata mellett kétütemű motorokhoz is használható – olvasható a Mol oldalán.

Külön érdekesség, hogy ez a fajta különleges keverék kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon kizárólag a Mol hálózatában, a fentebb említett három kúton érhető el.

Mi lenne velünk orosz olaj nélkül?

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán közzétett ábrákon elsősorban az orosz Urál típusú nyersolaj és a Brent olaj árkülönbözetéről, valamint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás üzemanyagárakra gyakorolt hatásáról közölt adatokat. A volt miniszter közlése szerint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása esetén Magyarországon 1000 forintot meghaladó üzemanyagárak alakulhatnának ki.

Ha az orosz eredetű olajat drágább, tengeri szállítású forrás váltaná ki, az a beszerzési ár emelkedésén keresztül a hazai üzemanyagárakban is megjelenne.

A régióban akár 10 százalékkal csökkenhetne a helyben előállított üzemanyag mennyisége az orosz olaj teljes kiesése esetén, mivel a hazai és régiós finomítók – köztük a Mol létesítményei – alapvetően orosz típusú nyersolaj feldolgozására lettek optimalizálva. A technológiai átállás jelentős beruházást igényel és időigényes lenne, valamint működési kockázatokat hordozna.