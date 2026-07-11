Ezt jobb, ha tudják a magyarok: extrém tempóban drágul a dízel, különös válság robbant ki – így reagálnak a benzinkutak

Az elmúlt hónapok eseményei jól mutatják, hogy a nemzetközi olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a közel-keleti geopolitikai fejleményekre. Amikor a konfliktusok eszkalálódnak vagy az ellátási útvonalak biztonsága kerül veszélybe, a piacok gyors áremelkedéssel reagálnak, míg a feszültségek enyhülése vagy a tűzszüneti bejelentések rendszerint az árak stabilizálódását vagy mérséklődését eredményezik – magyarázta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó egyútta rámutatott a benzin- és a gázolajpiac egy új jelenségére.

A benzin és a gázolaj árát már elsősorban az mozgatja, hogy van-e elég feldolgozott termék a piacon/Fotó: Stringer / Reuters

Az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültség újbóli erősödése, valamint a szerdai amerikai nyilatkozatok ismét növelték a geopolitikai kockázatokat, amelyre a piacok azonnal reagáltak: a kőolaj ára emelkedésnek indult (a Brent 6 százalékkal drágult), miközben a dollár erősödése a forint gyengülését eredményezte.

Különös figyelem irányul továbbra is a Hormuzi-szoros térségére, amely a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonala. A térség biztonsági helyzetének romlása nemcsak az energiahordozók árát, hanem a szállítási és biztosítási költségeket is emeli, ami további nyomást helyez a nemzetközi piacokra.

A termékpiac helyett sokan még az olajpiacot vizslatják

Különösen fontos ugyanakkor megkülönböztetni a nyersolaj és a finomított termékek piacát.

A töltőállomási árakat nem közvetlenül a kőolaj, hanem elsősorban a benzin és a gázolaj nemzetközi jegyzésárai befolyásolják.

Az elmúlt hetekben a finomított termékek piacán a közel-keleti eseményektől függetlenül is feszesebb kínálati helyzet alakult ki, amihez hozzájárultak

az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások,

az orosz exportkorlátozások,

valamint az európai importszabályok szigorodása is.

A jelenlegi helyzetet ezért egyre inkább termékpiaci, mintsem nyersolajpiaci válságként lehet értelmezni: a fő kockázatot nem a nyersolaj rendelkezésre állása, hanem a finomított termékek szűkülő kínálata jelenti. Ennek eredményeként a termékárak sok esetben gyorsabban emelkednek, mint maga a nyersolaj ára: a szerdai kereskedés során például a kőolaj ára mintegy 6 százalékkal emelkedett,

miközben a gázolaj európai jegyzésára közel 13 százalékkal nőtt

– mutatott rá az összefüggésra Grád Ottó.