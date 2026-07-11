Ezt jobb, ha tudják a magyarok: extrém tempóban drágul a dízel, különös válság robbant ki – így reagálnak a benzinkutak
Az elmúlt hónapok eseményei jól mutatják, hogy a nemzetközi olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a közel-keleti geopolitikai fejleményekre. Amikor a konfliktusok eszkalálódnak vagy az ellátási útvonalak biztonsága kerül veszélybe, a piacok gyors áremelkedéssel reagálnak, míg a feszültségek enyhülése vagy a tűzszüneti bejelentések rendszerint az árak stabilizálódását vagy mérséklődését eredményezik – magyarázta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó egyútta rámutatott a benzin- és a gázolajpiac egy új jelenségére.
Az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültség újbóli erősödése, valamint a szerdai amerikai nyilatkozatok ismét növelték a geopolitikai kockázatokat, amelyre a piacok azonnal reagáltak: a kőolaj ára emelkedésnek indult (a Brent 6 százalékkal drágult), miközben a dollár erősödése a forint gyengülését eredményezte.
Különös figyelem irányul továbbra is a Hormuzi-szoros térségére, amely a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonala. A térség biztonsági helyzetének romlása nemcsak az energiahordozók árát, hanem a szállítási és biztosítási költségeket is emeli, ami további nyomást helyez a nemzetközi piacokra.
A termékpiac helyett sokan még az olajpiacot vizslatják
Különösen fontos ugyanakkor megkülönböztetni a nyersolaj és a finomított termékek piacát.
A töltőállomási árakat nem közvetlenül a kőolaj, hanem elsősorban a benzin és a gázolaj nemzetközi jegyzésárai befolyásolják.
Az elmúlt hetekben a finomított termékek piacán a közel-keleti eseményektől függetlenül is feszesebb kínálati helyzet alakult ki, amihez hozzájárultak
- az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások,
- az orosz exportkorlátozások,
- valamint az európai importszabályok szigorodása is.
A jelenlegi helyzetet ezért egyre inkább termékpiaci, mintsem nyersolajpiaci válságként lehet értelmezni: a fő kockázatot nem a nyersolaj rendelkezésre állása, hanem a finomított termékek szűkülő kínálata jelenti. Ennek eredményeként a termékárak sok esetben gyorsabban emelkednek, mint maga a nyersolaj ára: a szerdai kereskedés során például a kőolaj ára mintegy 6 százalékkal emelkedett,
miközben a gázolaj európai jegyzésára közel 13 százalékkal nőtt
– mutatott rá az összefüggésra Grád Ottó.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kőolaj világpiaci árának vagy a nagykereskedelmi árak változása nem jelenik meg azonnal és automatikusan a magyarországi töltőállomások áraiban.
A fogyasztók által érzékelt kiskereskedelmi árak jellemzően kisebb késéssel követik a nemzetközi piaci folyamatokat. Az árak változásának ütemét emellett a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős verseny is mérsékli, ami tompítja a nemzetközi ármozgások közvetlen hatását.
Régiós összevetésben jók vagyunk a benzin- és a gázolajárakkal
A magyarországi töltőállomási árak jelenleg továbbra is kedvezően alakulnak regionális összevetésben: a Központi Statisztikai Hivatal havi rendszerességgel publikált adatai szerint a hazai benzin- és gázolajárak egyaránt a szomszédos országok átlagos árszintjén mozog.
A június üzemanyagár-statisztika alapján Magyarországon a benzin ára átlagosan 3 forinttal magasabb, a dízelé 4 forinttal alacsonyabb volt a szomszédos országok áraihoz képest.
A következő időszakban ezért továbbra is elsősorban
- a geopolitikai fejlemények,
- a nemzetközi olaj- és termékpiaci folyamatok
- és a devizaárfolyamok alakulása
határozhatja meg az árak mozgását. Ilyen piaci környezetben a kieső mennyiségek pótlása nemzetközi piacról jellemzően nehezebb és drágább, ezért az ellátásbiztonság megőrzése különösen fontos szempont.