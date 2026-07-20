Most közölték: újabb jelentős üzemanyagár-emelés jön Magyarországon – ennyivel drágul a benzin és a gázolaj holnaptól

Újabb üzemanyagár-emelés lép életbe július 21-én, kedden Magyarországon: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal nő – derült ki a Holtankoljak.hu friss közléséből.

Egy ötvenliteres tank feltöltése így benzinnel négyszáz, gázolajjal pedig négyszázötven forinttal kerülhet többe / Fotó: Sipeki Péter

A drágulás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban. Az egyes kutak azonban eltérő árazási gyakorlatot folytathatnak, ezért nem biztos, hogy mindenhol azonnal és teljes egészében érvényesítik a nagykereskedelmi árváltozást.

Nagyot nő a benzin és a gázolaj

A július 20-án érvényes országos átlagárak szerint

a 95-ös benzin literenként 595 forintba,

a gázolaj pedig literenként 615 forintba kerül.

Amennyiben a kutak teljes egészében továbbhárítják a most bejelentett emelést, a benzin ára literenként 603 forint, a gázolajé pedig 624 forint körüli szintre kerülhet. Egy ötvenliteres tank feltöltése így benzinnel négyszáz, gázolajjal pedig négyszázötven forinttal kerülhet többe.