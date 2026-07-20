Deviza
EUR/HUF360,62 -0,79% USD/HUF315,86 -0,69% GBP/HUF424,99 -0,64% CHF/HUF390,32 -0,82% PLN/HUF83,26 -0,56% RON/HUF68,81 -0,78% CZK/HUF14,91 -0,61% EUR/HUF360,62 -0,79% USD/HUF315,86 -0,69% GBP/HUF424,99 -0,64% CHF/HUF390,32 -0,82% PLN/HUF83,26 -0,56% RON/HUF68,81 -0,78% CZK/HUF14,91 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 696,82 +0,51% MTELEKOM2 640 0% MOL4 190 +0,57% OTP44 870 +0,87% RICHTER12 020 +0,33% OPUS371 +0,27% ANY7 140 0% AUTOWALLIS142 -1,76% WABERERS4 700 +1,06% BUMIX9 323,23 -0,28% CETOP4 728,32 -0,87% CETOP NTR3 038,8 +0,43% BUX141 696,82 +0,51% MTELEKOM2 640 0% MOL4 190 +0,57% OTP44 870 +0,87% RICHTER12 020 +0,33% OPUS371 +0,27% ANY7 140 0% AUTOWALLIS142 -1,76% WABERERS4 700 +1,06% BUMIX9 323,23 -0,28% CETOP4 728,32 -0,87% CETOP NTR3 038,8 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyag
gázolaj ár
benzin

Most közölték: újabb jelentős üzemanyagár-emelés jön Magyarországon – ennyivel drágul a benzin és a gázolaj holnaptól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét rossz hírt kaptak az autósok, folytatódik a drágulás a hazai kutakon. Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedik.
VG
2026.07.20, 14:12

Újabb üzemanyagár-emelés lép életbe július 21-én, kedden Magyarországon: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal nő – derült ki a Holtankoljak.hu friss közléséből.

tankolás, benzin, benzinkút, üzemanyag árstop, árrésstop hatósági ár, hatósági üzemanyagár
Egy ötvenliteres tank feltöltése így benzinnel négyszáz, gázolajjal pedig négyszázötven forinttal kerülhet többe / Fotó: Sipeki Péter

A drágulás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban. Az egyes kutak azonban eltérő árazási gyakorlatot folytathatnak, ezért nem biztos, hogy mindenhol azonnal és teljes egészében érvényesítik a nagykereskedelmi árváltozást.

Nagyot nő a benzin és a gázolaj

A július 20-án érvényes országos átlagárak szerint

  • a 95-ös benzin literenként 595 forintba,
  • a gázolaj pedig literenként 615 forintba kerül.

Amennyiben a kutak teljes egészében továbbhárítják a most bejelentett emelést, a benzin ára literenként 603 forint, a gázolajé pedig 624 forint körüli szintre kerülhet. Egy ötvenliteres tank feltöltése így benzinnel négyszáz, gázolajjal pedig négyszázötven forinttal kerülhet többe.

Újra búcsút mondhatunk a védett üzemanyagáraknak, csak ez most fájni fog – azon a szinten jár a Brent olaj ára, amikor törvényszerű az árrobbanás a magyar kutakon

Újabb kritikus határt lépett át a világpiaci olajár: a Brent hétfőn 90 dollár fölé emelkedett, miután tovább eszkalálódott az amerikai–iráni konfliktus. A tapasztalatok szerint ez az a szint, amelyről már rövid időn belül a magyar benzinkutak árai is felfelé indulnak. Bár az eszkaláció hatásai némi időbeni átfutassal jelentkeznek a kereskedelemben, a tartósan magas olajár és az újabb nagykereskedelmi drágulások miatt egyre nehezebb lesz elkerülni az üzemanyagár-robbanást. A piac attól tart, hogy a közel-keleti olajszállítások ismét komoly fennakadásokba ütközhetnek, ami az elmúlt hetekben már közel 30 százalékos drágulást eredményezett a júliusi mélyponthoz képest.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu