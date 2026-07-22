Deviza
EUR/HUF362,45 +0,07% USD/HUF317,66 +0,03% GBP/HUF425,17 +0,09% CHF/HUF390,78 0% PLN/HUF83,75 +0,08% RON/HUF69,19 +0,08% CZK/HUF14,99 +0,11% EUR/HUF362,45 +0,07% USD/HUF317,66 +0,03% GBP/HUF425,17 +0,09% CHF/HUF390,78 0% PLN/HUF83,75 +0,08% RON/HUF69,19 +0,08% CZK/HUF14,99 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
munkavállaló
fizikai dolgozó
órabér

Sokan meglepődtek: nyilvánosságra hozták a fizikai dolgozók órabérét Magyarországon, itt lehet a legjobban keresni – annyival nőttek a fizetések, hogy az már aggasztó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két fontos felmérés is készült a magyar munkaerőpiacon. A Trenkwalder szerint meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére.
VG/MTI
2026.07.22, 06:59
Frissítve: 2026.07.22, 07:11

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2430 forint volt a második negyedévben, ami 8,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért 2240 forintos szintet – derült ki a Trenkwalder és az RSM Hungary közleményéből. A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel.

államadósság,SZB20170522_0916 munkavállaló, dolgozó, munkás bér, jövedelem, fizetés
A Trenkwalder szerint meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos órabére idén a második negyedévben / Fotó: Székelyhidi Balázs

Földrajzi bontás alapján jelezték, már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagórabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Hozzátették, hogy az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban pedig már elérte a 3200 forintos szintet is.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, a korábbi várakozásokkal szemben a kékgalléros keresetek növekedésének éves üteme továbbra is 8,5 százalékos szinten mozog.

Mivel egyidejűleg az infláció a vártnál is mélyebbre, 2 százalék alá csökkent, a munkavállalók jelenleg átlagosan évi 6-7 százalékos reálbér-növekedésnek örülhetnek. A szakember egyúttal megjegyezte, a bérek emelkedését azonban egyelőre nem támasztja alá a gazdaság megfelelő mértékű bővülése, ezért ez a növekedési ütem nehezen lesz tartható a következő időszakban.

A versenyszféra dolgozóinak többségét foglalkoztató kkv-szektor számára ez a bérdinamika hatékonyságjavulás nélkül ugyanúgy nehezen fenntartható, mint az exportra termelő vállalatoknál, amelyek a forintban felmerülő plusz bérköltségeiket nehezen képesek exportbevételeik csökkenő árfolyamértékéből kigazdálkodni.

A középvezetők bére is emelkedett

Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 magyarországi vállalat mintegy 800 középvezetőjének béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2026 második negyedévében átlagosan 8,4 százalék volt éves összevetésben. A vizsgált cégkörön belül elsősorban cégméret alapján látszanak eltérések az éves bérnövekedés mértékét tekintve. Nagyvállalati körben az emelkedés üteme meghaladta a 10,4 százalékot is, miközben a kisebb cégek átlagosan 6,2 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre az elmúlt 12 hónapban.

Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője a közleményben ismertette, hogy a nagyvállalatok egy részénél a második negyedév az az időszak, amikor bizonyos, a bérekbe épülő bónuszelemeket is kifizetnek, részben ez tükröződik az aktuális adatokban is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu