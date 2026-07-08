Deviza
EUR/HUF359,07 +1,18% USD/HUF314,27 +0,97% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,11 +1,13% PLN/HUF83,36 +1,06% RON/HUF68,61 +1,18% CZK/HUF14,8 +0,99% EUR/HUF359,07 +1,18% USD/HUF314,27 +0,97% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,11 +1,13% PLN/HUF83,36 +1,06% RON/HUF68,61 +1,18% CZK/HUF14,8 +0,99%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 842,29 -0,6% MTELEKOM2 670 -0,15% MOL3 948 +1,39% OTP45 350 -0,96% RICHTER12 010 -2,2% OPUS375 +0,54% ANY7 240 +0,42% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 870 -2,6% BUMIX9 398,11 +0,11% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR2 990,07 -0,87% BUX140 842,29 -0,6% MTELEKOM2 670 -0,15% MOL3 948 +1,39% OTP45 350 -0,96% RICHTER12 010 -2,2% OPUS375 +0,54% ANY7 240 +0,42% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 870 -2,6% BUMIX9 398,11 +0,11% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR2 990,07 -0,87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szervezet
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség
Mercedes
vezető
projekt

Óriási bejelentést tett a vezérigazgató, miután kirúgta Kapitány István: napokon belül átadják a világ második legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon – Pécsen hatalmas beruházás készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Négy év után távozik a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség éléről a szervezet vezetője, Joó István, miután Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kezdeményezte visszahívását a vezérigazgatói tisztségből. Joó István közösségi oldalán tette meg erről saját bejelentését, egyúttal azt is jelezte: óriási beruházás átadása áll küszöbön.
VG
2026.07.08, 19:24
Frissítve: 2026.07.08, 19:25

Kapitány István felmentette a HIPA vezérigazgatóját, Joó Istvánt, a döntésről nemrég számoltunk be a Világgazdaság oldalán. A HIPA eddigi vezetője közösségi oldalán jelentette be, hogy a mai nappal befejezi munkáját az ügynökségnél. Bejegyzésében úgy fogalmazott: ezzel egy csaknem másfél évtizedes időszak zárul le számára, hiszen 15 éven át dolgozott a közigazgatásban, illetve annak közvetlen közelében. Ugyanakkor Joó István utolsó bejegyzésében túlzás nélkül szenzációs bejelentéseket is tartogatott még beruházások megvalósulásáról.

Joó István, HIPA, beruházás
A HIPA visszahívott vezérigazgatója, Joó István óriási beruházásról szólt utolsó vezetői posztjában
Fotó: Joó István / Facebook

Gigantikus beruházások valósultak meg, az egyik legnagyobb átadása most áll küszöbön

A leköszönő vezető értékelése szerint a HIPA az elmúlt négy évben minden korábbi eredményét felülmúlta. Közlése alapján ez idő alatt összesen 472 beruházási projektről született megállapodás, amelyek együttes értéke elérte a 35 milliárd eurót, vagyis mintegy 13 370 milliárd forintot. 

A beruházások révén közvetlenül 67 ezer új munkahely jött létre, illetve jön létre a következő években Magyarországon.

A bejegyzés kiemeli, hogy az időszak egyik fontos eredményének tartja a dél-magyarországi térség ipari fejlődésének felgyorsulását. Ennek példájaként említi, hogy a kínai BYD Szegeden, a CPMC Makón, valamint a VSG Békéscsabán indított beruházást, 

miközben Pécsen is hamarosan jelentős fejlesztés valósulhat meg.

A HIPA vezetője szerint a kutatás-fejlesztési beruházások területén is történelmi eredmények születtek. Négy év alatt 45 K+F projekt megvalósításáról született megállapodás, köztük Magyarország eddigi legnagyobb volumenű kutatás-fejlesztési beruházásáról. Ezek összesen 441 milliárd forint értékű befektetést és 2022 magasan képzett kutató-fejlesztői munkahely létrejöttét jelentik.

Az autóipari fejlesztések közül külön kiemelte, hogy Debrecenben elindult a BMW gyára, míg Kecskeméten napokon belül átadják a Mercedes új üzemét, amelyet a világ második legnagyobb Mercedes-gyáraként említett.

A leköszönő vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt négy évben minden korábbinál több hazai vállalkozás fejlesztési projektjét támogatta a HIPA. Hozzátette: eredményeiket elsősorban az ügynökség munkatársainak tulajdonítja, akiknek munkáját a magyar államigazgatás egyik legprofesszionálisabb háttérintézményévé váló szervezet legnagyobb értékének nevezte.

Bejegyzése végén köszönetet mondott a HIPA dolgozóinak, a közigazgatásban együttműködő partnereknek, valamint annak a több ezer vállalatnak, amelyekkel az elmúlt másfél évtized során kapcsolatba került. Úgy fogalmazott, megtiszteltetés volt Magyarország gazdasági fejlődéséért dolgozni, és jelezte, hogy új szakmai kihívásokra készül.

A HIPA leköszönt vezetőjének bejegyzése:

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2353 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu