Óriási bejelentést tett a vezérigazgató, miután kirúgta Kapitány István: napokon belül átadják a világ második legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon – Pécsen hatalmas beruházás készül

Kapitány István felmentette a HIPA vezérigazgatóját, Joó Istvánt, a döntésről nemrég számoltunk be a Világgazdaság oldalán. A HIPA eddigi vezetője közösségi oldalán jelentette be, hogy a mai nappal befejezi munkáját az ügynökségnél. Bejegyzésében úgy fogalmazott: ezzel egy csaknem másfél évtizedes időszak zárul le számára, hiszen 15 éven át dolgozott a közigazgatásban, illetve annak közvetlen közelében. Ugyanakkor Joó István utolsó bejegyzésében túlzás nélkül szenzációs bejelentéseket is tartogatott még beruházások megvalósulásáról.

A HIPA visszahívott vezérigazgatója, Joó István óriási beruházásról szólt utolsó vezetői posztjában

Fotó: Joó István / Facebook

Gigantikus beruházások valósultak meg, az egyik legnagyobb átadása most áll küszöbön

A leköszönő vezető értékelése szerint a HIPA az elmúlt négy évben minden korábbi eredményét felülmúlta. Közlése alapján ez idő alatt összesen 472 beruházási projektről született megállapodás, amelyek együttes értéke elérte a 35 milliárd eurót, vagyis mintegy 13 370 milliárd forintot.

A beruházások révén közvetlenül 67 ezer új munkahely jött létre, illetve jön létre a következő években Magyarországon.

A bejegyzés kiemeli, hogy az időszak egyik fontos eredményének tartja a dél-magyarországi térség ipari fejlődésének felgyorsulását. Ennek példájaként említi, hogy a kínai BYD Szegeden, a CPMC Makón, valamint a VSG Békéscsabán indított beruházást,

miközben Pécsen is hamarosan jelentős fejlesztés valósulhat meg.

A HIPA vezetője szerint a kutatás-fejlesztési beruházások területén is történelmi eredmények születtek. Négy év alatt 45 K+F projekt megvalósításáról született megállapodás, köztük Magyarország eddigi legnagyobb volumenű kutatás-fejlesztési beruházásáról. Ezek összesen 441 milliárd forint értékű befektetést és 2022 magasan képzett kutató-fejlesztői munkahely létrejöttét jelentik.

Az autóipari fejlesztések közül külön kiemelte, hogy Debrecenben elindult a BMW gyára, míg Kecskeméten napokon belül átadják a Mercedes új üzemét, amelyet a világ második legnagyobb Mercedes-gyáraként említett.

A leköszönő vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt négy évben minden korábbinál több hazai vállalkozás fejlesztési projektjét támogatta a HIPA. Hozzátette: eredményeiket elsősorban az ügynökség munkatársainak tulajdonítja, akiknek munkáját a magyar államigazgatás egyik legprofesszionálisabb háttérintézményévé váló szervezet legnagyobb értékének nevezte.