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kukorica
mezőgazdaság

Az aszály a bioetanol-gyártóknak is betett: kénytelenek más terményt választani a kukorica helyett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar bioetanol-ipar mérete és exportképessége továbbra is kiemelkedő, további növekedését támogatna a kereslet, de az alapanyag-ellátás korlátozza azt. A kukoricatermés aszálykitettsége, az ukrán gabona importtilalma és a magas energiaárak együtt tartósan alacsonyabb kihasználtságot eredményezhetnek a bioetanol gyártóknál. Az árpa nagyobb arányú feldolgozása enyhítheti ezt a helyzetet, de önmagában aligha teszi lehetővé a 2024-es termelési csúcs gyors megismétlését.
Dénes Zoltán
2026.07.22, 12:40

Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legnagyobb bioetanol-előállítója, ám a hazai kukoricakínálat szűkössége miatt a termelés tavaly lényegesen elmarad a 2024-es csúcstól. Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztréium (USDA) jelentése szerint az ukrán gabonára fenntartott magyar importtilalom tovább nehezíti a feldolgozók alapanyag-ellátását. A bioetanol előállításában érdekelt cégek ezért részben az aszályt jobban tűrő árpa felé fordulnak.

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Az USDA várakozásai szerint, Magyarország idén megtartja az unión belül az ötödik legnagyobb bioetanol termelő pozícióját Fotó: Zsedrovits Enikő

A magyar bioetanol-termelés 2024-ben 765 millió literre ugrott, ami 2023-hoz képest csaknem 30 százalékos növekedést jelentett. Ezt a teljesítményt azonban nem sikereült megismételni, 2025-ben 17 százalékos visszaesés történt. A USDA 2026-ra sem vár érdemi helyreállást: a kibocsátás várhatóan 633 millió literen stagnál, ami megegyezi ka tavalyi adattal.

Magyarország ezzel Franciaország, Németország, Belgium és Hollandia mögött – Lengyelországgal holtversenyben – az EU ötödik legnagyobb üzemanyagcélú bioetanol-termelője lehet. A lengyel ágazat ugyanakkor gyorsan zárkózik fel: termelése 2024-ben 543 millió, 2025-ben 604 millió, 2026-ban pedig várhatóan már 633 millió liter lesz.

Bioetanol: a kukorica lett a magyar ágazat szűk keresztmetszete

A USDA a magyar termelés megtorpanását két, egymással összefüggő tényezőre vezette vissza:

  • a bioetanolgyártás fő alapanyagának számító hazai kukorica korlátozott elérhetőségére;
  • az ukrán gabona 2023. szeptember 16. óta fennálló magyarországi importtilalmára.

Magyarországon – Lengyelországhoz és részben Franciaországhoz hasonlóan – a bioetanolgyártás elsősorban a belföldi kukoricatermésre épül. Ez eltér a holland, belga és spanyol modelltől, ahol a kikötők közelében működő üzemek jelentős mennyiségű, főként ukrán és amerikai kukoricát használhatnak.

Ez versenyhátrányt jelenthet a magyar feldolgozóknak: miközben a világpiacon a USDA bőséges kukoricakínálattal számol, a hazai üzemek az importkorlátozás miatt kevésbé tudnak hozzáférni ehhez az alapanyaghoz. A jelentés szerint a közel-keleti logisztikai feszültségek önmagukban nem veszélyeztetik az uniós bioetanol-termelést, a magas földgázárak azonban ronthatják a gyártók jövedelmezőségét.

Több árpát használhatnak fel Magyarországon

A jelentés szerint, 2026-ban tovább nőhet az árpa bioetanol-alapanyagként való felhasználása, elsősorban a magyar feldolgozók miatt. A USDA szerint ennek az a magyarázata, hogy az árpa jobban alkalmazkodik a súlyos aszályhoz, mint a kukorica. Az alapanyagváltás azonban valószínűleg csak részben képes pótolni a kieső kukoricát, különösen akkor, ha a szárazság több egymást követő évben is gyenge termést okoz, mint ahogy ezt most tapasztaljuk.

Uniós szinten a bioetanolgyártás gabonaigénye 2026-ban elérheti a 14,5 millió tonnát, ami az EU teljes gabonatermésének mintegy 5,2 százaléka. A felhasznált kukorica mennyisége 7,75 millió tonnára, az árpáé 1,15 millió tonnára emelkedhet.

Lassan, de nő a magyar bioetanol-felhasználás

A magyarországi üzemanyagcélú bioetanol-felhasználás a USDA szerint:

  • 2023-ban 161 millió liter,
  • 2024-ben 171 millió liter,
  • 2025-ben 180 millió liter,
  • 2026-ban pedig 185 millió liter lehet.

A 2026-ra várt növekedés mindössze 2,8 százalék, vagyis jóval lassabb az EU egészére prognosztizált 5,9 százalékos bővülésnél. Magyarország azon 19 tagállam közé tartozik, ahol már elérhető az E10-es benzin.

A hazai gyártás azonban még a visszaesés után is több mint háromszorosa a magyar üzemanyagcélú felhasználásnak. Magyarország ezért továbbra is jelentős nettó bioetanol-kibocsátó, amelynek üzemei így nagymértékben támaszkodnak a külpiaci értékesítésre.

A biodízelben kisebb Magyarország súlya

A USDA Magyarországot nem sorolja az EU legnagyobb hagyományos biodízel-, vagyis FAME-termelői közé. A jelentés ugyanakkor két magyar vonatkozást emel ki:

  • magyar olajfinomítókban is zajlik megújuló dízel fosszilis üzemanyaggal közös feldolgozása;
  • kisebb mennyiségben Magyarországon is használnak napraforgóolajat biomassza-alapú dízel előállításához.

A napraforgóolaj azonban uniós szinten csak a biodízel-alapanyagok mintegy 2 százalékát adja. Felhasználása főként Görögországban és Bulgáriában koncentrálódik, ezeket Magyarország, Franciaország, Románia és Lengyelország követi kisebb mennyiségekkel. A USDA 2026-ra közel 4 százalékos növekedést vár az uniós napraforgóolaj-felhasználásban.

Merre tart az uniós piac?

Az EU üzemanyagcélú bioetanol-felhasználása 2020 és 2025 között 44 százalékkal nőtt. A USDA szerint 2026-ban:

  • a felhasználás 7,91 milliárd literre emelkedhet;
  • a termelés lényegében stagnálva 5,98 milliárd liter lehet;
  • az üzemanyagcélú import 1,91 milliárd literre nőhet;
  • az átlagos bioetanol-bekeverési arány elérheti a 7 százalékot.

A kereslet növekedéséből így egyre nagyobb rész jut az importra. A USDA szerint 2026-ban elsősorban az Egyesült Államok és Ukrajna képes növelni uniós bioetanol-szállításait. Ez különösen érzékeny kérdés Magyarország számára: 

az EU egésze egyre több ukrán bioetanolt vehet át, miközben a magyar gyártók nem használhatnak fel közvetlenül Ukrajnából behozott kukoricát.

A biomassza-alapú dízel uniós felhasználása 2026-ban várhatóan 2,8, termelése 4,2 százalékkal nő. A leggyorsabban a hidrogénezett megújuló dízel és a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaca bővül. Ezzel párhuzamosan az ágazat fokozatosan távolodik a hagyományos növényi olajoktól, és egyre inkább használt sütőolajra, állati zsiradékra, mezőgazdasági melléktermékekre és más hulladékáramokra épít.

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