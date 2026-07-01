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nyaralás
Uniqa Biztosító
utazás
biztosítás

Fegyveres rablás, poggyászkár, járatkésés – súlyos milliók múlhatnak az utasbiztosításon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyári utazásokkal együtt megszaporodnak a járatkésések, poggyászkárok és egyéb kellemetlenségek, a biztosítók tapasztalata szerint azonban továbbra sem ezek okozzák a legnagyobb kiadásokat. Tavaly az Uniqa közel negyedmilliárd forintot fizetett ki utasbiztosítási károkra, a legnagyobb egyedi kártérítés pedig csaknem elérte a 40 millió forintot.
VG
2026.07.01, 09:35

Az utasbiztosítással rendezett károk csaknem felét továbbra is a váratlan megbetegedések és balesetek teszik ki, miközben a nyári szezonban egyre gyakoribbak a közlekedési fennakadások, járatkésések és poggyászkárok is – közölte a Világgazdasággal az Uniqa Biztosító. A vállalat tavaly közel 250 millió forintot fizetett ki ügyfeleinek, az egy káresetre jutó átlagos kártérítés pedig meghaladta a 170 ezer forintot.

nyaralás, utazás, repülőtér, repülés biztosítás
Bárhová utazunk, mindenképpen érdemes biztosítást kötni / Fotó: Shutterstock

Már az egynapos utakra is egyre többen kötnek biztosítást

A biztosító szerint az elmúlt években jelentősen nőtt az utazók tudatossága: ma már sokan a rövid, akár egynapos külföldi utakra is kötnek utasbiztosítást. Ugyanakkor továbbra is sok a félreértés a biztosítások fedezetével és a kárrendezés menetével kapcsolatban.

A szakemberek szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy egy alapbiztosítás minden felmerülő problémára automatikusan fedezetet nyújt, illetve hogy a szerződésben szereplő maximális összeget minden esetben kifizeti a biztosító. Valójában a kártérítés mértéke mindig a biztosítási feltételektől, a benyújtott igazolásoktól és a ténylegesen felmerült költségektől függ.

A hiányos dokumentáció a leggyakoribb hiba

Az biztosító szerint a kárrendezést leggyakrabban a hiányos dokumentáció lassítja. Járatkésés esetén érdemes megőrizni

  • a beszállókártyát,
  • a légitársaság igazolását,
  • a késésről készült képernyőképeket,

valamint minden olyan számlát, amely a késés miatt felmerült többletköltségeket igazolja.

Poggyászkárnál elengedhetetlen a repülőtér vagy a légitársaság által felvett jegyzőkönyv, poggyászkésésnél pedig a kézbesítés időpontját igazoló dokumentumok és a szükségből vásárolt ruházatról vagy tisztálkodási szerekről szóló nyugták megőrzése. Súlyosabb egészségügyi probléma vagy gépjármű-meghibásodás esetén pedig célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot az asszisztenciaszolgálattal, amely a helyi ügyintézésben és a hazautazás megszervezésében is segítséget nyújthat.

Fegyveres rablás után is segített a biztosító

A biztosító egy különösen összetett káresetet is bemutatott. Egy ügyfél egy egzotikus országban bérelt autóval indult a szállására, amikor megállt segíteni egy út mellett fekvő embernek. Ekkor fegyveres támadók vették körül, elrabolták

  • az értékeit,
  • telefonját,
  • a bérautót,

valamint a járműben lévő kézi- és útipoggyászát is. Az utasbiztosítás ebben az esetben nemcsak az ellopott értékek és okmányok megtérítésében nyújtott segítséget, hanem az asszisztenciaszolgálaton keresztül a helyi ügyintézésben és a hazautazás megszervezésében is.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu