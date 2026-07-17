Megszólalt Bóna Szabolcs az agrárkamra teljes átalakításával kapcsolatban: új választási rendszer és kamarai biztos jön

Magyarországon számos agrárszakmai és érdekképviseleti szervezet működik, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azonban az elmúlt időszakban szerinte nem tudta megfelelően betölteni azt a szerepet, amelyet a gazdálkodók és az élelmiszer-gazdaság szereplői elvárnának tőle - közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A miniszter meglátása szerint, az agrárium hagyományosan erősen átpolitizált terület, ami részben a termőföld kiemelt gazdasági és nemzetstratégiai jelentőségével magyarázható. A földtulajdonlás és a földhasználat kérdése mindig politikai viták tárgya volt, emiatt pedig a szakmai szervezetek működésére is rendszeresen megpróbáltak befolyást gyakorolni különböző politikai erők.

Bóna Szabolcs agrárminiszter nagyobb esélyt adna a terméktanácsoknak az új kamarai választási rendszerben Fotó: Török János

Az InfoRádió Aréna műsorának adott interjújában a miniszter közölte, hogy az agrárkamara az elmúlt időszakban ismét politikai csatározások színterévé vált, és működését jelentős mértékben meghatározta a politika. Úgy fogalmazott, hogy bár a kamara háttérintézményeiben komoly szakmai munka zajlott, annak eredményeit esetenként politikai vagy egyedi érdekek írták felül.

Bóna Szabolcs: új alapokra kerülnek a kamarai választások

A kormány egyik legfontosabb terve a kamarai választási rendszer teljes átalakítása. Bóna Szabolcs szerint a jelenlegi rendszer nem biztosította megfelelően a kamara valódi önkormányzatiságát, és nem adott kellő lehetőséget arra, hogy a tényleges tagsággal rendelkező szakmai szervezetek érdemben bekapcsolódjanak a döntéshozatalba.

A miniszter olyan választási rendszert szeretne kialakítani, amelyben a kamarai tisztségviselőket elsősorban a termékpályák szereplőit tömörítő szakmai szervezetek adják. A cél az lenne, hogy azok a szervezetek jelöljenek és támogassanak kamarai vezetőket, amelyek valós tagsággal rendelkeznek, és napi szinten képviselik egy-egy ágazat vállalkozóinak és termelőinek érdekeit.

Példaként említette a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezetet és Terméktanácsot, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács működését. Bóna Szabolcs szerint a jövőben általában is nagyobb szerepet kellene kapniuk a terméktanácsoknak, mert ezek képesek lehetnek egy-egy teljes termékpálya érdekeinek összehangolására.