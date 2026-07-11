Bóna Szabolcs: olyan, mintha a repülőgépet repülés közben kellene megépíteni – súlyos helyzetértékelés érkezett

A nemzetközi piacokon kialakult túlkínálat, a külkereskedelmi konfliktusok és a zuhanó felvásárlási árak együttesen sodorták válságba a magyar sertéságazatot. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az állami beavatkozás lehetőségei rendkívül szűkek, ezért a termelők, a feldolgozók és a kereskedők együttműködése nélkül nem lehet stabilizálni a teljes termékpályát.

Bóna Szabolcs szerint a sertéságazat jelenlegi válságából csak összefogással lehet kikászálódni, támogatásokra nincs remény Fotó: Nemeth Andras Peter

A sertéságazatban kialakult válság kezeléséhez a teljes termékpálya összefogására és együttműködésére van szükség – jelentette ki Bóna Szabolcs. Az agrárminiszter szerint a jelenlegi helyzet kialakulása elsősorban nemzetközi gazdasági és politikai folyamatokra, köztük a vámháborúkra és a szankciókra vezethető vissza.

A kiváltó okokat megszüntetni nem tudjuk, csak a hatásait tudjuk tompítani

– fogalmazott.

A magyar sertéstartók helyzetét jelentősen rontja, hogy az európai piacon visszaestek az árak, miközben a külpiaci értékesítés is egyre nehezebbé vált. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára 2026 májusában kilogrammonként 553 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 31,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

A darabolt sertéshús feldolgozói értékesítési ára ugyanebben az időszakban 17,7 százalékkal csökkent. A termelői és feldolgozói árak zuhanása ugyanakkor a boltokban csak lassabban és kisebb mértékben jelent meg.

Több húst exportálunk, de jóval olcsóbban

A külkereskedelmi adatok is a magyar szereplők alkupozíciójának romlását mutatják. Magyarország 2026 első négy hónapjában 7,4 százalékkal több, összesen 52,4 ezer tonna sertéshúst értékesített külföldön, az export árbevétele azonban 12,9 százalékkal csökkent.

Ez azt jelenti, hogy a magyar húsipar nagyobb mennyiséget csak lényegesen alacsonyabb átlagáron tudott elhelyezni a külpiacokon. Eközben a sertéshúsimport volumene mindössze 1 százalékkal, 44,4 ezer tonnára emelkedett, értéke viszont 16,3 százalékkal visszaesett. Nem elsősorban az import mennyisége nőtt meg tehát, hanem a külföldről érkező hús lett sokkal olcsóbb, ami árplafont képez a magyar termelők és feldolgozók számára.