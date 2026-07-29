Súlyos kérdések Bóna Szabolcs agrárminiszter körül: átvilágítaná azt a rendszert, amelynek maga is része volt – évekig megszavazta, amit most támad

Élesen bírálta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) működését az elmúlt hónapokban Bóna Szabolcs agrárminiszter, mondván az átpolitizált és kérdéses a gazdálkodása, illetve a választási rendszere. A kritikák megítélését azonban alapvetően árnyalja, hogy a tárcavezető több mint egy évtizeden keresztül maga is részt vett a köztestület munkájában, országos küldöttként pedig rendszeresen támogatta annak legfontosabb döntéseit.

Bóna Szabolcs évekig megszavaza a NAK költségvetését, most bírálja annak gyakorlatát Fotó: Török János

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes átvilágítását és átalakítását tervezi a kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint új kamarai törvényre, demokratikusabb választási rendszerre, szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokra, a tagdíjak felülvizsgálatára és a politikai, valamint szakmai szerepek szétválasztására van szükség.

A tárcavezető többször azt állította, hogy a NAK nem tudta megfelelően betölteni a gazdálkodók által elvárt szerepet. Szerinte a szervezet politikai csatározások színterévé vált, miközben a háttérintézményekben folyó szakmai munkát esetenként politikai vagy egyedi érdekek írták felül. A miniszter kritikáinak azonban van egy eddig kevéssé ismert előzménye: Bóna Szabolcs nem kívülállóként figyelte a kamara működését, hanem annak megalapítása óta tevőlegesen részt vett a köztestület munkájában.

Bóna Szabolcs több mint egy évtizedig dolgozott a kamarai rendszerben

A rendelkezésünkre álló adatok szerint Bóna Szabolcs 2013-tól tagja volt a NAK Győr-Moson-Sopron vármegyei szakmai osztályának. 2017-től országos küldöttként közvetlenül is bekapcsolódott a kamara döntéshozatalába, ezt a tisztséget pedig egészen 2026 áprilisának végéig betöltötte.

Országos küldöttként 12 alkalommal támogatta a kamara költségvetését, a gazdálkodásról készített beszámolókat vagy az alapszabály módosítását. További hét esetben írásbeli szavazáson fogadta el a megküldött előterjesztéseket.

Ezek között a kamara költségvetését, beszámolóit és alapszabályát érintő dokumentumok mellett a választási szabályzat módosítása is szerepelt.